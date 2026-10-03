AUTO ATHINA 2026: Όλα όσα έγιναν στα εγκαίνια της μεγαλύτερης έκθεσης αυτοκινήτου

Η AUTO ATHINA 2026 άνοιξε επίσημα στο Metropolitan Expo με 52 μάρκες, δεκάδες πρεμιέρες και σημαντικές παρουσίες από αγορά και θεσμικούς φορείς.

Η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ξεκίνησε επίσημα στο Metropolitan Expo, με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει αριθμό-ρεκόρ συμμετοχών για τα ελληνικά δεδομένα. Συνολικά 52 μάρκες αυτοκινήτου έχουν καταλάβει τα Hall 3 και Hall 4, πλαισιωμένες από δεκάδες νέα μοντέλα, πανελλαδικές πρεμιέρες αλλά και αυτοκίνητα που εμφανίζονται για πρώτη φορά επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Τα επίσημα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από το άνοιγμα της έκθεσης στο κοινό, παρουσία εκπροσώπων της αγοράς αυτοκινήτου, θεσμικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Κυβέρνησης.

Ποιοι βρέθηκαν στα εγκαίνια

Στην επίσημη τελετή έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του ΣΕΑΑ Ιωάννης Σαρακάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Κωνσταντίνος Μαρκουΐζος.

Παρόντες ήταν φυσικά και άνθρωποι της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, στελέχη εισαγωγικών εταιρειών και εκπρόσωποι των εταιρειών που συμμετέχουν στην έκθεση.

Ο Ευάγγελος Χαραλάμπους, συνδιοργανωτής της AUTO ATHINA 2026, στάθηκε κυρίως στο εύρος της φετινής συμμετοχής, επισημαίνοντας ότι το αυτοκίνητο βρίσκεται σε περίοδο βαθιάς αλλαγής, με το κόστος χρήσης, την ηλεκτροκίνηση, την ασφάλεια και τις νέες τεχνολογίες να επηρεάζουν πλέον σημαντικά την επιλογή του καταναλωτή.

Στο επίκεντρο η ανανέωση του ελληνικού στόλου

Ένα από τα βασικά θέματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ήταν η ηλικία του ελληνικού στόλου. Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του ΣΕΑΑ, Ιωάννης Σαρακάκης, αναφέρθηκε στη μεγάλη μέση ηλικία των επιβατικών, φορτηγών και λεωφορείων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, συνδέοντας την ανανέωση του στόλου με την οδική ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Έθεσε παράλληλα προς συζήτηση το ενδεχόμενο ενός νέου κύκλου κινήτρων για την αντικατάσταση παλαιότερων οχημάτων.

Στην οδική ασφάλεια στάθηκε και ο Άδωνις Γεωργιάδης, συνδέοντας τα νεότερα αυτοκίνητα με την παρουσία πιο προηγμένων συστημάτων ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας.

Αναφορά στην ηλεκτροκίνηση

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε από την πλευρά του στην εξέλιξη της αγοράς και στον ρόλο που μπορεί να έχει μια έκθεση τέτοιου μεγέθους στην εξοικείωση του κοινού με τις νέες τεχνολογίες.

Στο πλαίσιο αυτό έκανε αναφορά και στην ηλεκτροκίνηση και στην πολιτική περιορισμού των εκπομπών, τόσο για τα ΙΧ όσο και για τις επαγγελματικές κατηγορίες οχημάτων.

Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις είχαν ενδιαφέρον και λόγω της χρονικής συγκυρίας, καθώς η αγορά περνά πλέον σε μια περίοδο κατά την οποία συνυπάρχουν αρκετές διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης, χωρίς μία μοναδική λύση να καλύπτει όλες τις ανάγκες.

Οι 388 κάμερες στην Αττική

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις υποδομές οδικής ασφάλειας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας Κωνσταντίνος Μαρκουΐζος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα έργων της Περιφέρειας Αττικής και στην εγκατάσταση 388 καμερών που προορίζονται για την καταγραφή παραβιάσεων ερυθρού σηματοδότη.

Στην τοποθέτησή του έδωσε έμφαση τόσο στις υποδομές όσο και στην ευθύνη του οδηγού ως δύο στοιχεία που πρέπει να λειτουργούν παράλληλα για τον περιορισμό των τροχαίων.

Press Day με συνεχόμενες πρεμιέρες

Πριν από την επίσημη τελετή των εγκαινίων είχε προηγηθεί η Press Day, η οποία έδωσε από νωρίς μια πρώτη εικόνα για το μέγεθος της φετινής διοργάνωσης.

Από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι παρουσιάσεις των εταιρειών διαδέχονταν η μία την άλλη στα δύο Hall, με αρκετά μοντέλα να αποκαλύπτονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Και το πρόγραμμα των αποκαλύψεων δεν ολοκληρώθηκε την πρώτη ημέρα. Στις 6 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη η αποκάλυψη μιας νέας ειδικής έκδοσης MINI, ενώ στις 8 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ευρωπαϊκή πρεμιέρα νέου μοντέλου BMW Neue Klasse.

Από BMW i3 και Nissan Pixo μέχρι Corsa GSE και Peugeot E-208 GTi

Η λίστα των πρεμιέρων είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουμε δει σε ελληνική έκθεση αυτοκινήτου.

Μεταξύ των μοντέλων που βρίσκονται στο Metropolitan Expo συναντάμε τα Alpine A290 και A390, τη νέα BMW i3, τα BYD Dolphin G DM-i, Seal MY2026 και Shark, το CUPRA Raval, το Geely E2 και το Hyundai Ioniq 3.

Στην έκθεση συστήνονται επίσης στο ελληνικό κοινό νέα μοντέλα και μάρκες όπως τα EVEASY GSE και EWIND, το iCAUR V27 και το XPENG L03.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιστροφή του Nissan Pixo, αυτή τη φορά ως αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου πόλης.

Για όσους αναζητούν κάτι πιο σπορ, υπάρχουν δύο από τα πιο πολυσυζητημένα ηλεκτρικά hot hatch της περιόδου, το Opel Corsa GSE των 281 PS και το Peugeot E-208 GTi, μαζί με αρκετές ακόμη προτάσεις υψηλών επιδόσεων.

Στη λίστα βρίσκονται επίσης τα Škoda Epiq και Peaq, Volkswagen ID. Polo και ID. Cross, Kia Seltos, MG4 Urban, Lexus ES 350e, νέα BMW X5, Audi RS 5 Avant και πολλά ακόμη.

Μια έκθεση που δείχνει πόσο γρήγορα αλλάζει η αγορά

Αυτό που γίνεται ιδιαίτερα εμφανές περπατώντας στα δύο Hall είναι το εύρος των διαφορετικών λύσεων που έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι αγοραστές. Δίπλα στα συμβατικά βενζινοκίνητα αυτοκίνητα βρίσκονται mild hybrid, full hybrid και plug-in hybrid μοντέλα, ενώ ο αριθμός των αμιγώς ηλεκτρικών έχει αυξηθεί σημαντικά.

Παράλληλα, η έντονη παρουσία νέων κινεζικών κατασκευαστών αλλάζει σταδιακά και τη σύνθεση της ελληνικής αγοράς. Αρκετές μάρκες που πριν από λίγα χρόνια ήταν σχεδόν άγνωστες στο ευρωπαϊκό κοινό έχουν πλέον επίσημη εκπροσώπηση στην Ελλάδα και παρουσιάζουν μοντέλα σε κατηγορίες από μικρά EV μέχρι μεγάλα SUV και επαγγελματικά.

Πότε μπορεί να επισκεφθεί το κοινό την AUTO ATHINA 2026

Η AUTO ATHINA 2026 είναι ανοιχτή για το κοινό από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo.

Το ωράριο λειτουργίας είναι:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 14:00-21:00

14:00-21:00 Σάββατο και Κυριακή: 10:00-21:00

Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στα Hall 3 και Hall 4, να δουν τις νέες πρεμιέρες και να γνωρίσουν από κοντά μοντέλα που σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει στους ελληνικούς δρόμους.

Τι κρατάμε;