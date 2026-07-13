Auto Athina 2026: Πότε είναι φέτος η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της Ελλάδας;

Η AUTO ATHINA ετοιμάζεται να επιστρέψει – Δες πότε και που θα πραγματοποιηθεί φέτος η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της Ελλάδας

Η AUTO ATHINA 2026 θα ανοίξει τις πύλες της το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, φιλοξενούμενη για δεύτερη φορά στο Metropolitan Expo. Για εννέα ημέρες, η καρδιά της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου θα χτυπά στον μεγαλύτερο εκθεσιακό χώρο της χώρας, συγκεντρώνοντας τις σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου και παρουσιάζοντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις της αυτοκίνησης.

Η σημαντικότερη έκθεση αυτοκινήτου

Η AUTO ATHINA έχει πλέον καθιερωθεί ως το σημαντικότερο εκθεσιακό γεγονός για την ελληνική αγορά, αποτελώντας το σημείο συνάντησης κατασκευαστών, εισαγωγών, επαγγελματιών του χώρου, εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης και χιλιάδων επισκεπτών που επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά τα νέα μοντέλα και τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της μετακίνησης.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις νέες προτάσεις των κορυφαίων κατασκευαστών και εισαγωγικών εταιρειών, με περισσότερες από 50 μάρκες αυτοκινήτου να δίνουν το «παρών». Από μικρά μοντέλα πόλης και οικογενειακά SUV μέχρι premium προτάσεις, επαγγελματικά οχήματα και τη νέα γενιά ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων, η έκθεση θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της σύγχρονης αγοράς μέσα από μία ενιαία διοργάνωση.

Η τεχνολογία στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στις τεχνολογικές εξελίξεις που αλλάζουν το τοπίο της αυτοκίνησης. Η ηλεκτροκίνηση, τα υβριδικά συστήματα κίνησης, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), οι υπηρεσίες συνδεσιμότητας, αλλά και οι νέες λύσεις κινητικότητας θα βρίσκονται στο επίκεντρο της έκθεσης, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις τεχνολογίες που ήδη περνούν στην καθημερινότητα.

Σημαντικό κομμάτι της AUTO ATHINA 2026 θα αποτελέσουν και τα test drives, καθώς οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν επιλεγμένα νέα μοντέλα και να αποκτήσουν προσωπική εμπειρία από τις νέες τεχνολογίες, συγκρίνοντας στην πράξη διαφορετικές προτάσεις της αγοράς.

Το «ρόστερ» αναμένεται εντυπωσιακό

Το επόμενο διάστημα, οι διοργανωτές θα προχωρήσουν σε σταδιακές ανακοινώσεις σχετικά με τις εταιρείες που θα συμμετάσχουν, τις ελληνικές πρεμιέρες νέων μοντέλων, τις παράλληλες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν, το πρόγραμμα των δοκιμαστικών διαδρομών, καθώς και όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν την επίσκεψη στην έκθεση.

Με τη συγκέντρωση δεκάδων κατασκευαστών, εκατοντάδων νέων μοντέλων και των σημαντικότερων τεχνολογικών εξελίξεων της αυτοκινητοβιομηχανίας, η AUTO ATHINA 2026 αναμένεται να αποτελέσει ξανά το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς για τους φίλους του αυτοκινήτου και τους υποψήφιους αγοραστές, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για το παρόν και το μέλλον της αυτοκίνησης στην Ελλάδα.