AUTO ATHINA 2026: Τα νέα μοντέλα που θα δεις από κοντά (Φωτογραφίες/Video)

Η AUTO ATHINA 2026 ανοίγει τις πύλες της με 52 μάρκες και δεκάδες πρεμιέρες. Αυτά είναι τα νέα μοντέλα που ξεχωρίζουν στην έκθεση.

Φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου, Τρύφωνας Αλεξόπουλος

Η AUTO ATHINA 2026 ανοίγει τις πύλες της στο Metropolitan Expo και φέρνει συγκεντρωμένα στην Αθήνα δεκάδες αυτοκίνητα που, είτε παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό, είτε πρόκειται να μας απασχολήσουν έντονα τους επόμενους μήνες.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν 52 μάρκες, ενώ έχουν προγραμματιστεί 47 πανελλαδικές και πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Από νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης και hot hatch μέχρι μεγάλα SUV, plug-in hybrid, pick-up και μοντέλα υψηλών επιδόσεων, η έκθεση δίνει μια αρκετά ολοκληρωμένη εικόνα για το πού κατευθύνεται η αγορά.

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Η AUTO ATHINA 2026 είναι ανοιχτή για το κοινό από το Σάββατο 3 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, με ορισμένα μοντέλα να αξίζουν ξεχωριστά την προσοχή.

Alpine

Η Alpine κάνει πλέον πιο αισθητή την παρουσία της στην ελληνική αγορά και έρχεται στην AUTO ATHINA με τα A290 και A390. Το δεύτερο είναι και το πιο εντυπωσιακό από τα δύο. Το νέο Alpine A390 αποτελεί το δεύτερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της γαλλικής εταιρείας και παράλληλα το πρώτο τετρακίνητο στην ιστορία της. Η διάταξη περιλαμβάνει τρεις ηλεκτροκινητήρες, έναν εμπρός και δύο πίσω, με προηγμένο Active Torque Vectoring που μπορεί να μεταβάλλει την κατανομή της ροπής ανάμεσα στους δύο πίσω τροχούς. Η αυτονομία φτάνει περίπου τα 550 km, ενώ οι ισχυρότερες εκδόσεις μπορούν να ολοκληρώσουν το 0-100 km/h σε 3,9 sec.

BMW

Ένα από τα σημαντικότερα νέα μοντέλα της έκθεσης είναι χωρίς αμφιβολία η νέα BMW i3. Δεν πρόκειται για τον παλιό ηλεκτρικό μικρό MPV που γνωρίζαμε με αυτό το όνομα, αλλά για την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή της νέας Σειράς 3 και ένα από τα βασικά μοντέλα της εποχής Neue Klasse. Στην κορυφαία έκδοση χρησιμοποιεί μπαταρία 108,7 kWh, με την αυτονομία να μπορεί να ξεπεράσει τα 900 km WLTP.

Η αρχιτεκτονική 800 V επιτρέπει φόρτιση με ισχύ έως 400 kW, με την BMW να αναφέρει ότι περίπου 10 λεπτά σε κατάλληλο ταχυφορτιστή μπορούν να προσθέσουν ενέργεια για περισσότερα από 400 km διαδρομής. Η i3 είναι ήδη διαθέσιμη στην Ελλάδα, με τη γκάμα να ξεκινά από την i3 40 xDrive των 374 PS και τα 60.400 ευρώ, ενώ ψηλότερα τοποθετείται η i3 50 xDrive.

BYD

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το BYD Dolphin G DM-i, καθώς πρόκειται για μια διαφορετική πρόταση σε μία κατηγορία όπου τα plug-in hybrid παραμένουν σπάνια. Το νέο supermini χρησιμοποιεί την τεχνολογία Super Hybrid DM της BYD και προσφέρεται σε διαφορετικές εκδόσεις ισχύος και μπαταρίας. Η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως τα 105 km, ενώ με γεμάτη μπαταρία και ρεζερβουάρ η συνολική εμβέλεια μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 km. Παρά τις compact εξωτερικές διαστάσεις του, διαθέτει πορτμπαγκάζ 425 λίτρων. Στην Ελλάδα είναι ήδη διαθέσιμο, με τιμή εκκίνησης 22.990 ευρώ.

Στο ίδιο περίπτερο αξίζει να σταθεί κανείς και στο BYD Shark. Το μεγάλο pick-up ακολουθεί μια αρκετά διαφορετική προσέγγιση από τα παραδοσιακά diesel μοντέλα της κατηγορίας, αφού χρησιμοποιεί plug-in hybrid σύστημα κίνησης. Πρόκειται για ένα από τα μοντέλα με τα οποία η BYD επιχειρεί να επεκταθεί πέρα από τα συμβατικά επιβατικά EV και SUV, ανοίγοντας την παρουσία της σε κατηγορίες όπου μέχρι σήμερα κυριαρχούν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Changan

Η Changan έχει ήδη αρχίσει να χτίζει παρουσία στην ελληνική αγορά και στην AUTO ATHINA παρουσιάζει το νέο S07 Ultra PHEV. Πρόκειται για την plug-in hybrid προσθήκη στην οικογένεια του μεσαίου SUV, με στόχο να προσφέρει πολύ μεγαλύτερη συνολική αυτονομία από την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Το ενδιαφέρον εδώ βρίσκεται κυρίως στη διεύρυνση της γκάμας της Deepal, η οποία δείχνει ότι δεν σκοπεύει να στηριχθεί αποκλειστικά στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα στην Ευρώπη.

Citroën

Η Citroën φέρνει στην Αθήνα μια έκδοση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το C3 Aircross Outdoor. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον περιπετειώδη χαρακτήρα του compact SUV, με αισθητικές και πρακτικές διαφοροποιήσεις. Αποτελεί μία από τις πρεμιέρες της φετινής έκθεσης και δείχνει πώς οι κατασκευαστές εξακολουθούν να επενδύουν σε πιο «outdoor» εκδόσεις ακόμη και μοντέλων που προορίζονται κυρίως για αστική και οικογενειακή χρήση.

CUPRA

Το CUPRA Raval είναι ένα από τα πιο σημαντικά νέα ηλεκτρικά μοντέλα της έκθεσης. Το μικρό EV αποτελεί βασικό κομμάτι της νέας γενιάς προσιτών ηλεκτρικών του Volkswagen Group και μοιράζεται την τεχνική του βάση με το Volkswagen ID. Polo. Η CUPRA, όμως, ακολουθεί σαφώς πιο δυναμική προσέγγιση σε σχεδίαση και οδηγικό χαρακτήρα. Το Raval έχει σχεδιαστεί ως ένα ηλεκτρικό μοντέλο πόλης με σπορ προσανατολισμό και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες νέες προσθήκες της ισπανικής μάρκας.

EVEASY

Μία από τις νέες μάρκες που συστήνονται στο ελληνικό κοινό στην AUTO ATHINA 2026 είναι η EVEASY, με αποκλειστικό εισαγωγέα και διανομέα στη χώρα μας τη Micronomy. Η γκάμα της αποτελείται από τρία αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Το GSE είναι sedan με 224 PS, μπαταρία LFP 56,31 kWh και αυτονομία έως 430 km WLTP, ενώ το μεγαλύτερο EWIND είναι SUV, επίσης με 224 PS, μπαταρία 70,38 kWh και αυτονομία έως 460 km. Την οικογένεια συμπληρώνει το μικρότερο EV3, ένα αστικό hatchback 68 PS με αυτονομία έως 285 km. Στην έκθεση πρεμιέρα κάνουν τα GSE και EWIND.

Geely

Το Geely E2 είναι ένα ακόμη μοντέλο που κάνει την πρώτη του εμφάνιση μπροστά στο ελληνικό κοινό. Πρόκειται για ένα μικρό ηλεκτρικό hatchback με σαφή αστικό προσανατολισμό, το οποίο θα τοποθετηθεί κάτω από το EX5 στην ευρωπαϊκή γκάμα της Geely. Η συγκεκριμένη κατηγορία αποκτά ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς οι κινεζικές εταιρείες αρχίζουν να μεταφέρουν στην Ευρώπη και μικρότερα, περισσότερο προσιτά EV αντί να περιορίζονται στα SUV.

Hyundai

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το Hyundai Ioniq 3, το νέο compact ηλεκτρικό της κορεατικής εταιρείας. Το μοντέλο τοποθετείται χαμηλότερα από τα Ioniq 5 και Ioniq 6 και έχει σχεδιαστεί ώστε να μπει στην καρδιά των δημοφιλέστερων ευρωπαϊκών κατηγοριών. Προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας, 42,2 και 61 kWh, με την αυτονομία να φτάνει περίπου τα 335 και 490 km, αντίστοιχα. Παράλληλα, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό τεχνολογικά μοντέλο για τη Hyundai, καθώς ενσωματώνει τη νεότερη γενιά του ψηφιακού της περιβάλλοντος.

iCAUR

Η iCAUR είναι μία από τις μάρκες που συστήνονται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό. Ανήκει στον όμιλο Chery και επικεντρώνεται σε SUV με έντονο off-road χαρακτήρα. Το V27 είναι ένα μεγάλο SUV μήκους περίπου 4,9 μέτρων, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογία range extender. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης λειτουργεί πρωτίστως ως γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας, με την κίνηση να έχει έντονα ηλεκτρικό χαρακτήρα. Ανάλογα με την έκδοση, η ισχύς μπορεί να φτάσει έως τους 455 PS, ενώ η συνολική αυτονομία ξεπερνά τα 900 km.

INEOS Grenadier

Το INEOS Grenadier δεν είναι νέο ως μοντέλο διεθνώς, όμως η AUTO ATHINA αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη μεγάλη επίσημη παρουσίασή του μπροστά στο ελληνικό κοινό. Είναι ένα πραγματικό off-roader με κλασική κατασκευή και σαφή έμφαση στην αντοχή και στις εκτός δρόμου δυνατότητες. Χρησιμοποιεί εξακύλινδρους σε σειρά κινητήρες BMW 3,0 λίτρων, με επιλογή βενζίνης ή diesel, αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων και μόνιμη τετρακίνηση. Η ελληνική διανομή έχει πλέον ξεκινήσει, βάζοντας το Grenadier απέναντι στα παραδοσιακά σκληροτράχηλα 4×4 της αγοράς.

Kia

Η Kia παρουσιάζει το νέο Seltos, ένα SUV που αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία και για την ευρωπαϊκή αγορά. Το μοντέλο έρχεται να τοποθετηθεί σε ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά κομμάτια της αγοράς, ανάμεσα στα compact SUV, και ενσωματώνει τη νεότερη σχεδιαστική γλώσσα της κορεατικής μάρκας. Για την Kia αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια ανανέωσης και διεύρυνσης της γκάμας της πέρα από τα ηλεκτρικά EV3, EV4 και EV5.

MG

Το MG4 Urban αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση στο γνωστό ηλεκτρικό MG4. Με περισσότερο οικογενειακό και καθημερινό προσανατολισμό, το νέο μοντέλο δίνει έμφαση στους χώρους, στην άνεση και στο κόστος χρήσης. Στην ευρωπαϊκή του γκάμα διατίθεται με μπαταρίες διαφορετικής χωρητικότητας, ενώ παραμένει πιστό στη λογική ενός σχετικά προσιτού αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου για καθημερινή χρήση.

Nissan

Ένα από τα μοντέλα που αναμένεται να συγκεντρώσουν πολύ κόσμο είναι το Nissan Pixo. Το γνωστό όνομα επιστρέφει, αυτή τη φορά όμως πάνω σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης. Με μήκος περίπου 3,8 μέτρα, το Pixo έχει σχεδιαστεί κυρίως για αστική χρήση. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 82 PS και 175 Nm, ενώ η μπαταρία LFP περίπου 27,5 kWh προσφέρει αυτονομία κοντά στα 260 km. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται στις αρχές του 2027.

Opel

Το νέο Opel Corsa GSE πραγματοποιεί την ελληνική του πρεμιέρα στην έκθεση και είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία. Με 281 PS και 345 Nm, είναι το ταχύτερο μοντέλο παραγωγής της Opel σήμερα, ολοκληρώνοντας το 0-100 km/h σε 5,5 sec. Διαθέτει διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen, ειδικό χαμηλωμένο πλαίσιο και φρένα Alcon. Η μπαταρία των 54 kWh προσφέρει αυτονομία έως 374 km, ενώ η τιμή στην Ελλάδα ξεκινά από 36.700 ευρώ, με προωθητικό πρόγραμμα και κρατική επιδότηση.

Peugeot

Ακριβώς δίπλα βρίσκεται ένας από τους πιο ενδιαφέροντες «συγγενείς» του Corsa GSE. Το Peugeot E-208 GTi σηματοδοτεί την επιστροφή της θρυλικής ονομασίας GTi, αυτή τη φορά όμως αποκλειστικά με ηλεκτρική κίνηση. Η ισχύς φτάνει επίσης τους 281 PS, με 345 Nm ροπής και 0-100 km/h σε 5,5 sec. Η Peugeot έχει εξελίξει διαφορετική ανάρτηση, αντιστρεπτικές δοκούς και μπλοκέ διαφορικό, με στόχο να διατηρήσει τον έντονα οδηγοκεντρικό χαρακτήρα που παραδοσιακά συνδέεται με τα GTi της.

Skoda

Η Skoda κατεβαίνει στην AUTO ATHINA με δύο νέα ηλεκτρικά SUV. Το Epiq είναι το μικρότερο και πιο προσιτό από τα δύο, ενώ το Peaq τοποθετείται ψηλότερα στη γκάμα και απευθύνεται σε όσους χρειάζονται περισσότερους χώρους. Τα δύο μοντέλα αποτελούν βασικά κομμάτια της επόμενης φάσης ηλεκτρικής επέκτασης της τσεχικής μάρκας.

Volkswagen

Η Volkswagen έχει μία από τις σημαντικότερες παρουσίες στην έκθεση. Το νέο ID. Polo αποτελεί ουσιαστικά τον ηλεκτρικό διάδοχο του γνωστού supermini, ενώ το ID. Cross ακολουθεί την ίδια λογική στην κατηγορία των μικρών SUV. Το ID. Cross έχει μεταξόνιο περίπου 2,6 μέτρων και πορτμπαγκάζ 475 λίτρων, ενώ η μέγιστη αυτονομία αναμένεται να φτάνει περίπου τα 427 km. Μαζί τους βρίσκεται και το νέο ID.3 Neo, ολοκληρώνοντας ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της νέας ηλεκτρικής στρατηγικής της Volkswagen.

XPENG

Η XPENG παρουσιάζει στην Ελλάδα το νέο L03, ένα μεσαίο SUV που θα τοποθετηθεί στη βάση της γκάμας της. Το μοντέλο έχει σχεδιαστεί από τον JuanMa Lopez, ο οποίος έχει εργαστεί επί σειρά ετών στη Ferrari, και διαθέτει μεταξόνιο περίπου 2.850 mm. Στην Ευρώπη θα διατίθεται τόσο ως αμιγώς ηλεκτρικό, με αυτονομία έως περίπου 520 km, όσο και σε έκδοση range extender με συνολική εμβέλεια που μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 km.

Οι υπόλοιπες μεγάλες πρεμιέρες

Πέρα από τα παραπάνω, η λίστα των νέων μοντέλων που παρουσιάζονται στην AUTO ATHINA 2026 είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες πρεμιέρες βρίσκονται επίσης:

Audi A3 Sportback e-hybrid

Audi A6 allroad

Audi Q4

Audi Q7

Audi RS 5 Avant

BMW Σειρά 7

νέα BMW X5

BYD Seal MY2026

Denza Z9GT

DS N°7

Eveasy GSE

Eveasy Ewind

Farizon V7E

Jaecoo 8

Lexus ES 350e

Lexus LBX Vibrant Edition

Maxus eTerron 9

Subaru Solterra

Subaru E-Outback

Toyota Yaris Cross MY2026

Volkswagen ID.3 Neo

Πότε και πού γίνεται η AUTO ATHINA 2026

Η AUTO ATHINA 2026 πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου.

Το ωράριο λειτουργίας είναι:

Καθημερινές: 14:00-21:00

14:00-21:00 Σάββατο και Κυριακή: 10:00-21:00

Η διοργάνωση συγκεντρώνει 52 μάρκες και εκατοντάδες αυτοκίνητα, ενώ εκτός από τα στατικά εκθέματα υπάρχουν test drives και παράλληλες δράσεις.

Τι κρατάμε;