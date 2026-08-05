Auto Athina 2026: Ξεκίνησε η ηλεκτρονική προπώληση των εισιτηρίων

Η αντίστροφη μέτρηση για την AUTO ATHINA 2026, τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της χώρας, έχει ήδη ξεκινήσει

Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ελλάδα επιστρέφει και πλέον οι επισκέπτες μπορούν να προμηθευτούν ηλεκτρονικά το εισιτήριό τους για την έκθεση, AUTO ATHINA 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026 στο Metropolitan Expo. Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται μέσω της πλατφόρμας more.com, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα πρόσβασης στην υπηρεσία μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, autoathina.gr, επιλέγοντας την επιλογή «Αγορά Εισιτηρίου».

Για ακόμα μια φορά, η AUTO ATHINA συγκεντρώνει στο Metropolitan Expo τις κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες, παρουσιάζοντας τις νέες τεχνολογίες, τις σημαντικότερες πρεμιέρες μοντέλων και όλες τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης και της σύγχρονης κινητικότητας.

Πάνω από 50 μάρκες

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να φιλοξενήσει περισσότερες από 50 μάρκες αυτοκινήτων, με δεκάδες νέα μοντέλα, σημαντικές ελληνικές πρεμιέρες και όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την αυτοκίνηση και τη σύγχρονη κινητικότητα.

Για εννέα ημέρες, το Metropolitan Expo θα αποτελέσει το επίκεντρο της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις νέες προτάσεις των κατασκευαστών και τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της μετακίνησης.

Test drives και παράλληλες εκδηλώσεις

Εκτός από τα εκθέματα, οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετάσχουν σε test drives, να παρακολουθήσουν ειδικές παρουσιάσεις και παράλληλες δράσεις, καθώς και να ενημερωθούν για τις νέες μορφές κινητικότητας μέσα από μια ολοκληρωμένη εκθεσιακή εμπειρία.

Παράλληλα, η οργανωτική επιτροπή της AUTO ATHINA 2026 θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα να ανακοινώνει μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα social media τις σημαντικότερες πρεμιέρες, τις συμμετέχουσες εταιρείες, τις παράλληλες εκδηλώσεις και όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για τους επισκέπτες.

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