Auto Thessaloniki 2025: Όλες οι παρουσιάσεις – Αναλυτικό πρόγραμμα

AUTO THESSALONIKI 2025: Η καρδιά της αυτοκίνησης χτυπά στη ΔΕΘ από 6 μέχρι 14 Σεπτεμβρίου.

Αν αγαπάς το αυτοκίνητο, τότε ο προορισμός σου τον Σεπτέμβριο είναι ένας: το Περίπτερο 13 της 89ης ΔΕΘ. Από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, η AUTO THESSALONIKI 2025 μεταμορφώνει τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στη Βόρεια Ελλάδα – κι όχι άδικα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες, να δουν σε πρώτη εμφάνιση μοντέλα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και να ανακαλύψουν πώς διαμορφώνεται η νέα εποχή της κινητικότητας.

Στο Περίπτερο 13 θα είναι συγκεντρωμένα ονόματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της αγοράς: BYD, CHERY, CITROEN, DACIA, DFSK, DONGFENG, DS Automobiles, FORD, FOTON, GEELY, JAECOO, KGM, MAXUS, MAZDA, MERCEDES–BENZ, MG, NISSAN, OMODA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SMART, SKODA, XEV και ZEEKR.

Η ΕΚΟ δίνει δυναμικά το «παρών» ως χρυσός χορηγός της διοργάνωσης, ενώ στο εκθεσιακό χώρο συμμετέχουν και οι Executive Lease και Enterprise Rent-A-Car του Ομίλου Σφακιανάκη, καθώς και η Instacar.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος, ο οποίος συστήνει στο κοινό τη νέα του επιχειρηματική πρωτοβουλία: τα δύο πρώτα προϊόντα της ECOSHIFT, κατασκευασμένα στην Ελλάδα, από Έλληνες.

Εγκαίνια

Η επίσημη έναρξη της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 13:00, στην είσοδο του περιπτέρου 13, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Παρουσιάσεις εταιρειών – Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιλαμβάνει μια σειρά από παρουσιάσεις νέων μοντέλων και στρατηγικών συνεργασιών:

• 11:30 – Παρουσίαση SKODA | VIOCAR | Περίπτερο 13 – Stand B4A

• 11:45 – Παρουσίαση KGM | Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Περίπτερο 13 – Stand A8

• 12:00 – Παρουσίαση BYD | Όμιλος Σφακιανάκη | Περίπτερο 13 – Stand B3

• 12:15 – Επίσημη Παρουσίαση OMODA & JAECOO | O&J AUTOMOTIVE ΕΛΛΑΣ | Περίπτερο 13 – Stand A1

• 12:30 – Παρουσίαση GEELY-ZEEKR | GEO Mobility Hellas | Περίπτερο 13 – Stand A4

• 13:15 – Παρουσίαση οχημάτων MAXUS από την Auto Motive Solutions A.E. (Όμιλος Motor Oil) & ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, που ενισχύει την παρουσία της Maxus στην ελληνική αγορά | Περίπτερο 13 – Stand B1

• 13:40 – Παρουσίαση Chery, Dongfeng, DFSK, XEV | Spanos Group | Περίπτερο 13 – Stand B9

