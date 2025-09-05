quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Auto Thessaloniki 2025: Όλες οι παρουσιάσεις – Αναλυτικό πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05.09.2025
Autotypos Team
auto-thessaloniki-2025-oles-oi-parousiaseis-analytiko-programma-773624

AUTO THESSALONIKI 2025: Η καρδιά της αυτοκίνησης χτυπά στη ΔΕΘ από 6 μέχρι 14 Σεπτεμβρίου.

Αν αγαπάς το αυτοκίνητο, τότε ο προορισμός σου τον Σεπτέμβριο είναι ένας: το Περίπτερο 13 της 89ης ΔΕΘ. Από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, η AUTO THESSALONIKI 2025 μεταμορφώνει τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στη Βόρεια Ελλάδα – κι όχι άδικα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες, να δουν σε πρώτη εμφάνιση μοντέλα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και να ανακαλύψουν πώς διαμορφώνεται η νέα εποχή της κινητικότητας.

Στο Περίπτερο 13 θα είναι συγκεντρωμένα ονόματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της αγοράς: BYD, CHERY, CITROEN, DACIA, DFSK, DONGFENG, DS Automobiles, FORD, FOTON, GEELY, JAECOO, KGM, MAXUS, MAZDA, MERCEDES–BENZ, MG, NISSAN, OMODA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SMART, SKODA, XEV και ZEEKR.

Η ΕΚΟ δίνει δυναμικά το «παρών» ως χρυσός χορηγός της διοργάνωσης, ενώ στο εκθεσιακό χώρο συμμετέχουν και οι Executive Lease και Enterprise Rent-A-Car του Ομίλου Σφακιανάκη, καθώς και η Instacar.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος, ο οποίος συστήνει στο κοινό τη νέα του επιχειρηματική πρωτοβουλία: τα δύο πρώτα προϊόντα της ECOSHIFT, κατασκευασμένα στην Ελλάδα, από Έλληνες.

Εγκαίνια

Η επίσημη έναρξη της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 13:00, στην είσοδο του περιπτέρου 13, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Παρουσιάσεις εταιρειών – Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιλαμβάνει μια σειρά από παρουσιάσεις νέων μοντέλων και στρατηγικών συνεργασιών:

11:30 – Παρουσίαση SKODA | VIOCAR | Περίπτερο 13 – Stand B4A
11:45 – Παρουσίαση KGM | Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Περίπτερο 13 – Stand A8
12:00 – Παρουσίαση BYD | Όμιλος Σφακιανάκη | Περίπτερο 13 – Stand B3
12:15 – Επίσημη Παρουσίαση OMODA & JAECOO | O&J AUTOMOTIVE ΕΛΛΑΣ | Περίπτερο 13 – Stand A1
12:30 – Παρουσίαση GEELY-ZEEKR | GEO Mobility Hellas | Περίπτερο 13 – Stand A4
13:15 – Παρουσίαση οχημάτων MAXUS από την Auto Motive Solutions A.E. (Όμιλος Motor Oil) & ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, που ενισχύει την παρουσία της Maxus στην ελληνική αγορά | Περίπτερο 13 – Stand B1
13:40 – Παρουσίαση Chery, Dongfeng, DFSK, XEV | Spanos Group | Περίπτερο 13 – Stand B9

Όλες οι ειδήσεις

Επίσημο: Ποια θρυλική έκδοση του SUV της Mercedes επιστρέφει;

Το Ford Ranger MS-RT τώρα έγινε πιο ισχυρό και καίει λιγότερο από ποτέ

Το φθηνότερο αυτοκίνητο με υγραέριο στην Ελλάδα – Κάνει 1.200 km με ένα γέμισμα

car-prices
google-news
Tags
#αυτοκίνητο#ΔΕΘ#Θεσσαλονίκη#Νέα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

oles-oi-markes-aftokiniton-pou-tha-deis-sti-deth-2025-773108

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.09.2025

Όλες οι μάρκες αυτοκινήτων που θα δεις στη ΔΕΘ 2025
ta-aftokinita-pou-i-evropi-thelei-na-apagorefsei-kai-kaneis-den-to-echei-katalavei-poious-afora-pote-tha-ischysei-768351

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.07.2025

Τα αυτοκίνητα που η Ευρώπη θέλει να απαγορεύσει και κανείς δεν το έχει καταλάβει – Ποιους αφορά, πότε θα ισχύσει
lista-axiopistias-chantakonei-premium-kataskevastes-alla-yparchei-ena-thema-765566

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.07.2025

Λίστα αξιοπιστίας «χαντακώνει» premium κατασκευαστές αλλά υπάρχει ένα θέμα…
aftokinito-vrethike-sto-antitheto-revma-stin-ethniki-odo-athinon-lamias-662380

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.06.2025

Αυτοκίνητο βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα, στην Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας
treli-poreia-ich-stin-thessaloniki-katelixe-sto-saloni-ilikiomenis-760902

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.05.2025

Τρελή πορεία ΙΧ στην Θεσσαλονίκη: Κατέληξε στο… σαλόνι ηλικιωμένης
archiki-adeia-odigisis-aftokinitou-tora-kai-meso-tou-gov-gr-758626

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.05.2025

Αρχική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τώρα και μέσω του Gov.gr

Πρόσφατες Ειδήσεις