Στη Βραζιλία, η Chery έβαλε το ίδιο plug-in υβριδικό SUV να περάσει μέσα από νερό 50 φορές μέσα σε 24 ώρες. Το ενδιαφέρον βρίσκεται σε όσα μέτρησαν οι τεχνικοί όταν τελείωσε η δοκιμασία.

Η Chery φαίνεται να έχει πάρει το κριτήριο «Αξιοπιστία» στα σοβαρά. Το άλμα της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας στον τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια είναι προφανές. Άλλωστε, τα 12 χρόνια εγγύησης που προσφέρει στην ελληνική αγορά ο συγκεκριμένος κατασκευαστής φανερώνουν πως «πιστεύει» πολύ στην μακροζωία των προϊόντων της. Παρόλα αυτά, δεν αρκείται στα λόγια. Όπως έχει συνηθίσει, μιλάει με αποδείξεις.

Στην τελευταία δοκιμή που οργάνωσε η κινεζική μάρκα στη Βραζιλία, αξίζει να σταθούμε σε δύο λεπτομέρειες. Χρησιμοποίησε το ίδιο Tiggo 9 CSH για περισσότερες από 50 διελεύσεις μέσα σε ένα 24ωρο και, όταν τις ολοκλήρωσε, έλεγξε τόσο τη στεγανότητα της μπαταρίας όσο και την ηλεκτρική μόνωση του συστήματος υψηλής τάσης.

Το ίδιο Tiggo 9 μπήκε στο νερό με 10, 20 και 30 χλμ./ώρα

Μετά τη Γουχού της Κίνας, το πρόγραμμα δοκιμών Global Safety Challenge της Chery μεταφέρθηκε στη Βραζιλία. Αυτή τη φορά, το σενάριο αφορούσε τη συγκέντρωση νερού στο οδόστρωμα έπειτα από ισχυρή βροχή.

Στο υδάτινο εμπόδιο τον πρώτο λόγο είχε το Tiggo 9 CSH, η τετρακίνητη ναυαρχίδα της Chery στην Ελλάδα. Το plug-in υβριδικό SUV των 428 ίππων, που συνδυάζει έναν 1.5 turbo βενζινοκινητήρα με τρεις ηλεκτροκινητήρες, έκανε αρχικά τρία περάσματα με 10, 20 και 30 χλμ./ώρα. Στις 24 ώρες που ακολούθησαν, το ίδιο αυτοκίνητο πέρασε από το νερό περισσότερες από 50 φορές.

Τι σημαίνουν τα 500 MΩ που μέτρησαν οι τεχνικοί

Σύμφωνα με τη Chery, οι έλεγχοι που ακολούθησαν δεν έδειξαν ίχνη νερού στην καμπίνα ή στο εσωτερικό της μπαταρίας. Η θερμοκρασία της παρέμεινε σε φυσιολογικά επίπεδα, το αυτοκίνητο τέθηκε ξανά σε λειτουργία κανονικά και στον πίνακα οργάνων δεν άναψε προειδοποιητική ένδειξη.

Η πιο ενδιαφέρουσα μέτρηση αφορά την αντίσταση μόνωσης, η οποία παρέμεινε πάνω από τα 500 μεγαώμ (MΩ). Τι ελέγχουν εδώ οι τεχνικοί; Πόσο καλά απομονωμένο παραμένει το κύκλωμα υψηλής τάσης από το μεταλλικό πλαίσιο του αυτοκινήτου. Η υγρασία μπορεί να δημιουργήσει μια ανεπιθύμητη διαδρομή για το ρεύμα. Η υψηλή αντίσταση που αναφέρει η εταιρεία δείχνει ότι το σύστημα διατήρησε τη μόνωσή του και μετά τις επανειλημμένες διελεύσεις.

Τι μας λέει η δοκιμή για την αξιοπιστία της Chery;

Η Chery έχει εξετάσει και επιμέρους αντοχές της μπαταρίας. Στην Ινδονησία βύθισε την μπαταρία ενός Tiggo 8 PHEV για 53 ώρες σε θαλασσινό νερό, ενώ στη Λατινική Αμερική υπέβαλε την μπαταρία του Tiggo 7 PHEV σε χτυπήματα από κάτω. Στη Βραζιλία το ενδιαφέρον ήταν διαφορετικό, καθώς πέρασε από το νερό ολόκληρο το αυτοκίνητο και ελέγχθηκε η λειτουργία του αμέσως μετά.

Με βάση όλα τα παραπάνω, για όποιον εξετάζει την αγορά ενός κινεζικού SUV, το αποτέλεσμα δίνει μια συγκεκριμένη απάντηση. Στις συνθήκες της δοκιμής του κατασκευαστή, η μπαταρία του Tiggo 9 παρέμεινε στεγνή και το υβριδικό σύστημα συνέχισε να λειτουργεί. Στο ευρύτερο ερώτημα αξιοπιστίας της μάρκας, η Chery παρουσιάζει ένα ακόμη «δυνατό» επιχείρημα.