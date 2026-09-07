Aυτή είναι η νέα Lamborghini 900 ίππων της ιταλικής αστυνομίας – Ποια θα είναι η αποστολή της

Lamborghini και ιταλική αστυνομία συνεχίζουν μια συνεργασία που κρατά από το 2004, με τις αρχές να παραλαμβάνουν ένα νέο υπηρεσιακό supercar

Η ιταλική αστυνομία παρέλαβε τα κλειδιά της νέας υπηρεσιακής Lamborghini Temerario Polizia, με το εξωτικό supercar να αναλαμβάνει το ιερό έργο της μεταφοράς κρίσιμου ιατρικού υλικού. Η ιταλική μάρκα συνεχίζει τη συνεργασία της με την αστυνομία, η οποία ξεκίνησε το 2004 με την παράδοση μιας Lamborghini Gallardo.

Δύο δεκαετίες αργότερα, η ιταλική αστυνομία εμπλουτίζει τον στόλο της με ένα επιβλητικό supercar απόδοσης 900+ ίππων, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για αποστολές στις οποίες κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Ταχύτητα για ζωή… στην κυριολεξία

Η Lamborghini Temerario Polizia είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο supercar που θα χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά οργάνων και άλλου κρίσιμου ιατρικού υλικού σε επείγουσες περιπτώσεις, αξιοποιώντας τις υψηλές επιδόσεις της. H εν λόγω συνεργασία ξεκίνησε το 2004 με μια Lamborghini Gallardo και συνεχίστηκε αυτοκίνητα όπως, Gallardo LP 560-4, Huracan και Urus Performante.

Τώρα, η συγκεκριμένη προσπάθεια συνεχίζεται με τη νέα Temerario, τη αντικαταστάτρια της Huracan στο lineup της ιταλικής φίρμας. Μέσα στα 22 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την αρχή της συνεργασίας, οι υπηρεσιακές Lambo έχουν μεταφέρει με επιτυχία περισσότερα από 200 όργανα, συμβάλλοντας ενεργά στη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Με τα χρώματα της ιταλικής Αστυνομίας

Η Lamborghini δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου, ωστόσο η Temerario Polizia διαθέτει τον χαρακτηριστικό μπλε και λευκό χρωματισμό συνδυασμό της αστυνομίας, με τα διακριτικά «Polizia» στις πόρτες. Στην οροφή έχει τοποθετηθεί φωτεινή μπάρα, ενώ το αμάξωμα συμπληρώνεται από τρίχρωμα γραφικά εμπνευσμένα από την ιταλική σημαία.

Σε ένα σύντομο βίντεο που δημοσίευσε η ιταλική Αστυνομία, το εσωτερικό της Temerario φαίνεται να διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την εργοστασιακή του μορφή, με μαύρες και καφέ δερμάτινες επενδύσεις. Ωστόσο, θεωρείται πιθανό πριν τεθεί σε υπηρεσία να εξοπλιστεί και με πρόσθετα συστήματα.

907 ίπποι και τελική ταχύτητα 343 km/h

Η Temerario Polizia διαθέτει το plug-in hybrid σύστημα κίνησης της κανονικής Temerario, το οποίο αποτελείται από έναν V8 twin-turbo 4,0 λίτρων, τρεις ηλεκτροκινητήρες, αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων και μπαταρία χωρητικότητας 3,8 kWh. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 907 ίππους, ενώ η μέγιστη ροπή ανέρχεται στα 730 Nm. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, η Temerario μπορεί να επιταχύνει από 0-100 km/h σε μόλις 2,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική της ταχύτητα φτάνει τα 343 km/h.

Πέρα από τη μεταφορά οργάνων που μπορούν να σώσουν ζωές, οι Lamborghini της ιταλικής Αστυνομίας έχουν συμμετάσχει όλα αυτά τα χρόνια σε περισσότερες από 1.500 εκδηλώσεις οδικής ασφάλειας, με στόχο την ενημέρωση και την προώθηση της ασφαλούς οδήγησης.

Πηγή / Φωτογραφίες: Lamborghini.com