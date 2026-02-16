Aυτό είναι το bonus που μοιράζει η Ferrari στους υπαλλήλους της – «Χρυσές δουλειές» για την ιταλική μάρκα το 2025

Μπορεί να μην έκανε ρεκόρ πωλήσεων, ωστόσο, η Ferrari αύξησε τα έσοδά της για το 2025 και τώρα επιβραβεύει τους υπαλλήλους της

Mε 13.640 πωλήσεις έκλεισε το 2025 η Ferrari, ένας αριθμός που δεν αποτελεί νέο ρεκόρ πωλήσεων. Ωστόσο, η επιτυχία μιας εταιρείας που προσφέρει μερικά από τα πιο ακριβά αυτοκίνητα στην αγορά δεν μετριέται μόνο με το πόσα πούλησε, αλλά με το πόσα λεφτά μπήκαν στον λογαριασμό της. Μπορεί να έκλεισε τη χρονιά που μας πέρασε με 112 λιγότερες πωλήσεις από το 2024, αλλά τα καθαρά έσοδα ήταν αυξημένα κατά 7% φτάνοντας τα 7,1 δισ., με τα λειτουργικά κέρδη να αυξάνονται κατά 12% στα 2,1 δισ. ευρώ.

Η ιταλική μάρκα το γιορτάζει αναλόγως, μοιράζοντας ένα τεράστιο bonus στους υπαλλήλους της, αρκετό για να αγοράσουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο!

Bonus ανάλογο της επιτυχίας

Το κλίμα στις τάξεις της Ferrari είναι σίγουρα πανηγυρικό, με τους ανθρώπους της ιταλικής μάρκας να κοιτάνε στο μέλλον με ενθουσιασμό, ενώ οι απλοί υπάλληλοί της θα βάλουν στους λογαριασμούς τους ένα ποσό που άλλοι δεν συγκεντρώνουν σε έναν χρόνο. Κάθε εργαζόμενος θα λάβει το ετήσιο bonus των 14.900 ευρώ, αρκετό για την αγορά καινούργιου αυτοκινήτου… αλλά όχι της Ferrari.

Μια ιδανική πρόταση θα ήταν το νέο Fiat Grande Panda, με τιμή πολύ κοντά στο bonus, για να μείνουμε κιόλας «εντός έδρας». Η Ferrari διατηρεί περίπου 5.000 υπαλλήλους στη γειτονική χώρα και όλοι τους σίγουρα σηκώνονται το πρωί απ’ το κρεββάτι λίγο πιο χαρούμενοι και περήφανοι απ’ όσο πριν…

Ενθουσιασμός για το μέλλον

Μπορεί οι Ιταλοί για ζουν το παρόν στο φουλ, ωστόσο, το μέλλον αναμένεται ακόμα καλύτερο. Η Ferrari έχει ήδη γεμίσει τα βιβλία παραγγελιών για το 2026, με «ψίχουλα» να απομένουν για να γεμίσει και το 2027, σύμφωνα με τον CEO της. Στον ορίζοντα βρίσκονται αρκετά νέα μοντέλα, με το πιο σημαντικό να είναι πιθανότατα η νέα ηλεκτρική Luce, της οποίας η πρεμιέρα θα γίνει φέτος.

Η Ferrari έχει υποσχεθεί να παρουσιάσει τουλάχιστον 20 νέα μοντέλα μέχρι το τέλος του 2030, δείχνοντας πως οι Ιταλοί έχουν βάλει στο φουλ τις μηχανές τους και δεν σηκώνουν το πόδι απ’ το δεξί πετάλι.

Τα θερμικά, τα υβριδικά και τα άλλα

Στη Ferrari συνεχίζουν να πιστεύουν στα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, κάτι που γίνεται εμφανές διαβάζοντας την στρατηγική τους. Η εταιρεία εκτιμά πως μέχρι το τέλος της δεκαετίας τα θερμικά θα αντιπροσωπεύουν το 40% της γκάμας, με άλλο 40% να αφορά τα υβριδικά και το τελευταίο 20% τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

H Ferrari συνεχίζει να εξελίσσει τους κινητήρες εσωτερικής καύσης της, πιστεύοντας πως οι νέοι V6, V8 και V12 δεν έχουν πιάσει ακόμα το «ταβάνι» τους. Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Τμήματος Έρευνας κι Ανάπτυξης, Ernesto Lasalandra, περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν ακόμα και για τον V6 κινητήρα της F80, ο οποίος διατηρεί την απόδοση-ρεκόρ των 296 ίππων ανά λίτρο.

