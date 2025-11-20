quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Aυτό είναι το SUV που ξεκινά από τα 25.900€ και απέσπασε κορυφαία βαθμολογία 5 αστέρων στις δοκιμές Euro NCAP

ΠΕΜΠΤΗ | 20.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
ayto-einai-to-suv-pou-xekina-apo-ta-25-900e-kai-apespase-koryfaia-vathmologia-5-asteron-stis-dokimes-euro-ncap-783603

Την κορυφαία θέση στις τελευταίες δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP, κατέλαβε ένα αυτοκίνητο το οποίο μόλις λανσαρίστηκε στην ελληνικά αγορά 

Το Euro NCAP ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των τελευταίων δοκιμών  για 23 νέα μοντέλα, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο αξιολογήσεων για το 2025. Από την επόμενη χρονιά θα τεθούν σε ισχύ νέα κριτήρια, τα οποία θα αλλάξουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η ασφάλεια των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά.

Από τα μοντέλα που εξετάστηκαν, τα 18 εξασφάλισαν την ανώτατη βαθμολογία. Μάλιστα, εννέα από αυτά ξεπέρασαν το 90% στην προστασία ενηλίκων επιβατών. Κορυφαίο αποτέλεσμα πέτυχε το Leapmotor B10, ακολουθούμενο από τη Mercedes-Benz CLE Coupé και το Hongqi EHS7.

Σημειλώνεται επίσης, ότι πέντε μοντέλα περιορίστηκαν στα τέσσερα αστέρια: το Toyota Yaris Cross, η BMW Σειρά 2 Gran Coupé, το Nissan Qashqai, καθώς και τα Volkswagen Multivan και Caddy.

Ακολουθεί η λίστα με τα αποτελέσματα των δοκιμών:

Audi A3

Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 86%
Προστασία παιδιών: 81%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 76%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 74%

BMW Σειρά 2 Gran Coupé


Βαθμολογία: 4 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 78%
Προστασία παιδιών: 86%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 85%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 80%

BYD Seal 6


Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 92%
Προστασία παιδιών: 90%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 84%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 85%

Cupra Formentor


Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 91%
Προστασία παιδιών: 86%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 79%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 77%

Cupra Leon


Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 88%
Προστασία παιδιών: 86%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 82%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 77%

Hongqi EHS7


Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 93%
Προστασία παιδιών: 85%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 82%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 83%

Kia EV5


Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 83%
Προστασία παιδιών: 85%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 74%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 80%

Leapmotor B10


Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 93%
Προστασία παιδιών: 93%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 84%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 85%

Lucid Gravity


Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 83%
Προστασία παιδιών: 93%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 80%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 85%

Mercedes-Benz GLE Coupé


Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 93%
Προστασία παιδιών: 89%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 87%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 83%

MG MGS9 PHEV


Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 84%
Προστασία παιδιών: 85%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 74%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 77%

Nissan Qashqai


Βαθμολογία: 4 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 78%
Προστασία παιδιών: 85%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 65%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 62%

Seat Leon


Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 88%
Προστασία παιδιών: 86%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 81%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 77%

Skoda Elroq


Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 90%
Προστασία παιδιών: 87%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 77%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 78%

Skoda Enyaq


Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 90%
Προστασία παιδιών: 87%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 77%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 78%

Subaru Solterra


Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 88%
Προστασία παιδιών: 85%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 80%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 79%

Tesla Model Y


Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 91%
Προστασία παιδιών: 93%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 86%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 92%

Toyota bZ4X


Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 88%
Προστασία παιδιών: 85%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 80%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 79%

Toyota Yaris Cross


Βαθμολογία: 4 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 79%
Προστασία παιδιών: 85%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 83%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 76%

Volvo EX90


Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 92%
Προστασία παιδιών: 93%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 82%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 86%

Volkswagen Caddy


Βαθμολογία: 4 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 72%
Προστασία παιδιών: 80%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 80%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 71%

Volkswagen ID.3


Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 86%
Προστασία παιδιών: 87%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 78%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 76%

Volkswagen Multivan


Βαθμολογία: 4 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 77%
Προστασία παιδιών: 87%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 78%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 75%

Κορνάρεις στο φανάρι; Θα μείνει για πάντα κόκκινο! Αυτή είναι η λύση για την ηχορύπανση

Αυτά είναι τα μεγαλύτερα λάθη που κάνεις και καταστρέφεις τον συμπλέκτη σου

Η μάρκα που μόλις ήρθε στην Ελλάδα πρωτοπορεί στην αυτόνομη οδήγηση φτάνοντας στο επίπεδο 3

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις