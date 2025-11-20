Aυτό είναι το SUV που ξεκινά από τα 25.900€ και απέσπασε κορυφαία βαθμολογία 5 αστέρων στις δοκιμές Euro NCAP

Την κορυφαία θέση στις τελευταίες δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP, κατέλαβε ένα αυτοκίνητο το οποίο μόλις λανσαρίστηκε στην ελληνικά αγορά
Το Euro NCAP ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των τελευταίων δοκιμών για 23 νέα μοντέλα, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο αξιολογήσεων για το 2025. Από την επόμενη χρονιά θα τεθούν σε ισχύ νέα κριτήρια, τα οποία θα αλλάξουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η ασφάλεια των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά.
Από τα μοντέλα που εξετάστηκαν, τα 18 εξασφάλισαν την ανώτατη βαθμολογία. Μάλιστα, εννέα από αυτά ξεπέρασαν το 90% στην προστασία ενηλίκων επιβατών. Κορυφαίο αποτέλεσμα πέτυχε το Leapmotor B10, ακολουθούμενο από τη Mercedes-Benz CLE Coupé και το Hongqi EHS7.
Σημειλώνεται επίσης, ότι πέντε μοντέλα περιορίστηκαν στα τέσσερα αστέρια: το Toyota Yaris Cross, η BMW Σειρά 2 Gran Coupé, το Nissan Qashqai, καθώς και τα Volkswagen Multivan και Caddy.
Ακολουθεί η λίστα με τα αποτελέσματα των δοκιμών:
Audi A3
Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 86%
Προστασία παιδιών: 81%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 76%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 74%
BMW Σειρά 2 Gran Coupé
Βαθμολογία: 4 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 78%
Προστασία παιδιών: 86%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 85%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 80%
BYD Seal 6
Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 92%
Προστασία παιδιών: 90%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 84%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 85%
Cupra Formentor
Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 91%
Προστασία παιδιών: 86%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 79%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 77%
Cupra Leon
Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 88%
Προστασία παιδιών: 86%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 82%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 77%
Hongqi EHS7
Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 93%
Προστασία παιδιών: 85%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 82%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 83%
Kia EV5
Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 83%
Προστασία παιδιών: 85%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 74%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 80%
Leapmotor B10
Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 93%
Προστασία παιδιών: 93%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 84%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 85%
Lucid Gravity
Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 83%
Προστασία παιδιών: 93%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 80%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 85%
Mercedes-Benz GLE Coupé
Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 93%
Προστασία παιδιών: 89%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 87%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 83%
MG MGS9 PHEV
Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 84%
Προστασία παιδιών: 85%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 74%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 77%
Nissan Qashqai
Βαθμολογία: 4 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 78%
Προστασία παιδιών: 85%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 65%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 62%
Seat Leon
Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 88%
Προστασία παιδιών: 86%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 81%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 77%
Skoda Elroq
Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 90%
Προστασία παιδιών: 87%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 77%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 78%
Skoda Enyaq
Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 90%
Προστασία παιδιών: 87%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 77%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 78%
Subaru Solterra
Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 88%
Προστασία παιδιών: 85%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 80%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 79%
Tesla Model Y
Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 91%
Προστασία παιδιών: 93%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 86%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 92%
Toyota bZ4X
Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 88%
Προστασία παιδιών: 85%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 80%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 79%
Toyota Yaris Cross
Βαθμολογία: 4 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 79%
Προστασία παιδιών: 85%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 83%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 76%
Volvo EX90
Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 92%
Προστασία παιδιών: 93%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 82%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 86%
Volkswagen Caddy
Βαθμολογία: 4 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 72%
Προστασία παιδιών: 80%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 80%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 71%
Volkswagen ID.3
Βαθμολογία: 5 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 86%
Προστασία παιδιών: 87%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 78%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 76%
Volkswagen Multivan
Βαθμολογία: 4 αστέρια
Προστασία ενηλίκων: 77%
Προστασία παιδιών: 87%
Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου: 78%
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: 75%
