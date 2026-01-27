Μπαράζ αλκοτέστ: Πόσοι θα πληρώσουν 1.200 ευρώ πρόστιμο και έχασαν το δίπλωμα τους για 6 μήνες;

Τριήμερο μπαράζ ελέγχων αλκοτέστ στην Αττική: Περισσότερες από 200 παραβάσεις και συλλήψεις για υψηλά ποσοστά μέθης

Σε εκτεταμένους ελέγχους αλκοολομέτρησης προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής, από τις πρώτες πρωινές ώρες της 23ης Ιανουαρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου 2026.

Η εξόρμηση αναπτύχθηκε σε βασικούς οδικούς άξονες και σημεία αυξημένης κυκλοφορίας, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και προσωπικού των Τμημάτων Τροχαίας της Αττικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 23.010 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, από τους οποίους προέκυψαν 246 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Παράλληλα, 10 οδηγοί συνελήφθησαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν με συγκέντρωση αλκοόλ άνω των 0,60 mg/l, όριο που προβλέπει ποινικές κυρώσεις.

Όπως αναφέρεται, οι έλεγχοι εντάσσονται στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων που υλοποιούνται σε τακτική βάση στην Αττική και αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.