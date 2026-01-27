quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μπαράζ αλκοτέστ: Πόσοι θα πληρώσουν 1.200 ευρώ πρόστιμο και έχασαν το δίπλωμα τους για 6 μήνες;

ΤΡΙΤΗ | 27.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
baraz-alkotest-posoi-tha-plirosoun-1-200-evro-prostimo-kai-echasan-to-diploma-tous-gia-6-mines-790927

Τριήμερο μπαράζ ελέγχων αλκοτέστ στην Αττική: Περισσότερες από 200 παραβάσεις και συλλήψεις για υψηλά ποσοστά μέθης

Σε εκτεταμένους ελέγχους αλκοολομέτρησης προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής, από τις πρώτες πρωινές ώρες της 23ης Ιανουαρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου 2026.

Η εξόρμηση αναπτύχθηκε σε βασικούς οδικούς άξονες και σημεία αυξημένης κυκλοφορίας, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και προσωπικού των Τμημάτων Τροχαίας της Αττικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 23.010 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, από τους οποίους προέκυψαν 246 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Παράλληλα, 10 οδηγοί συνελήφθησαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν με συγκέντρωση αλκοόλ άνω των 0,60 mg/l, όριο που προβλέπει ποινικές κυρώσεις.

Όπως αναφέρεται, οι έλεγχοι εντάσσονται στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων που υλοποιούνται σε τακτική βάση στην Αττική και αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
