Μπήκαμε στην Έκθεση AUTO ATHINA 2026 δύο ημέρες πριν ανοίξει – Τι πρέπει να ξέρετε

52 μάρκες, δεκάδες νέα μοντέλα και σημαντικές πρεμιέρες στο Metropolitan Expo, από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου. Το autotypos.gr βρέθηκε στην έκθεση ενώ ακόμη στήνεται και συγκεντρώνει όσα χρειάζεστε για την επίσκεψή σας.

Το autotypos.gr βρέθηκε σήμερα στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, δύο ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη, και την είδε κυριολεκτικά να στήνεται. Όλοι δουλεύουν πυρετωδώς, τα περίπτερα παίρνουν μορφή και οι τελευταίες προετοιμασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ώστε το Σάββατο να είναι όλα έτοιμα για τους πρώτους επισκέπτες. Είδαμε και κάποιες από τις εκπλήξεις που ετοιμάζονται, όμως δεν μπορούμε ακόμη να πούμε πολλά γι’ αυτές. Οι αποκαλύψεις θα γίνουν στην ώρα τους και μας δίνουν έναν ακόμη λόγο να επιστρέψουμε όταν ανοίξουν οι πόρτες.

Από το Σάββατο 3 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, το Metropolitan Expo θα υποδέχεται όσους θέλουν να γνωρίσουν τα καινούργια μοντέλα, να συγκρίνουν τις επιλογές τους πριν από μια αγορά ή απλώς να περάσουν μερικές ώρες ανάμεσα σε αυτοκίνητα. Η έκθεση φιλοξενείται στα Hall 3 και Hall 4, με τη διοργάνωση να ανακοινώνει συμμετοχή 52 μαρκών, αριθμό που χαρακτηρίζει ως ρεκόρ για την Ελλάδα. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στην ποικιλία: αυτοκίνητα πόλης, οικογενειακά SUV, premium προτάσεις, σπορ μοντέλα και επαγγελματικά οχήματα, με βενζινοκίνητες, υβριδικές, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές επιλογές. Παράλληλα, οι νεότερες μάρκες δίνουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά αυτοκίνητα που μέχρι σήμερα μπορεί να έχουν δει μόνο σε φωτογραφίες.

Ποια νέα μοντέλα θα δείτε

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των διοργανωτών, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πανελλαδικές και πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε μοντέλο της λίστας κάνει ευρωπαϊκό ντεμπούτο στην Αθήνα. Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχωρίζουν βρίσκονται τα Alpine A290 και A390, η BMW i3, το Cupra Raval, το Hyundai Ioniq 3, τα Škoda Epiq και Peaq, καθώς και τα Volkswagen ID. Polo, ID. Cross και ID.3 Neo. Για όσους αναζητούν πιο σπορ προτάσεις, η ανακοινωμένη λίστα περιλαμβάνει τα Audi RS 5 Avant, Opel Corsa GSE και Peugeot E-208 GTi, αλλά και τη Mercedes-AMG GT 4-door. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν επίσης οι παρουσίες των BYD Dolphin G DM-i και Shark, του Denza Z9GT, του Changan Deepal S07 Ultra PHEV, του Geely E2, του iCAUR V27 και του Jaecoo 8. Στις ανακοινώσεις περιλαμβάνονται ακόμη τα Kia Seltos, Lexus ES 350e, MG4 Urban, Subaru Solterra και E-Outback, μαζί με νέες εκδόσεις και μοντέλα που διευρύνουν τις επιλογές του ελληνικού κοινού.

Αν βρίσκεστε σε διαδικασία αγοράς, αυτή είναι και η ουσιαστική αξία της έκθεσης: μπορείτε στην ίδια επίσκεψη να συγκρίνετε χώρους, θέση οδήγησης, ποιότητα κατασκευής και πρακτικότητα. Πράγματα που ένα τεχνικό φυλλάδιο ή μια φωτογραφία δύσκολα αποτυπώνουν ολοκληρωμένα.

Ωράριο, εισιτήρια και πρόσβαση

Η AUTO ATHINA 2026 θα λειτουργεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου, με το ακόλουθο ωράριο:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 14:00–21:00

Σάββατο και Κυριακή: 10:00–21:00

Τα εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας autoathina.gr, με κόστος 12 ευρώ στην ηλεκτρονική προπώληση και 13 ευρώ στα ταμεία της έκθεσης. Η είσοδος είναι δωρεάν για ΑμεΑ και παιδιά έως 12 ετών.

Για όσους μετακινηθούν με αυτοκίνητο, το parking στο Metropolitan Expo είναι δωρεάν. Προβλέπεται επίσης δωρεάν μεταφορά με πούλμαν από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το εκθεσιακό κέντρο και αντίστροφα. Για τις λεπτομέρειες της μεταφοράς, συμβουλευτείτε την επίσημη ιστοσελίδα πριν ξεκινήσετε.

Με τόσες συμμετοχές, αξίζει να διαθέσετε αρκετό χρόνο για την περιήγησή σας, ιδιαίτερα αν θέλετε να εξετάσετε συγκεκριμένα μοντέλα και να συζητήσετε με τους εκπροσώπους των εταιρειών.

Προσοχή στα έργα, ειδικά στην επιστροφή

Μια πρακτική επισήμανση από τη σημερινή επίσκεψή μας αφορά τη διαδρομή: στην περιοχή πραγματοποιούνται έργα και, τόσο στο πίηγαινε όσο και στον γυρισμό, οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μια μικρή καθυστέρηση. Υπολογίστε λίγο επιπλέον χρόνο για την επιστροφή σας, ιδιαίτερα αν έχετε κάποια υποχρέωση αμέσως μετά την έκθεση, και ακολουθήστε την προσωρινή οδική σήμανση. Είναι μια λεπτομέρεια που αξίζει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε, ώστε να οργανώσετε πιο άνετα την επίσκεψή σας. Ωστόσο, η διοργάνωση της έκθεσης έχει αναφέρει πως βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Τροχαία, ώστε να διευκολυνθούν οι επισκέπτες όσο το δυνατόν περισσότερο.