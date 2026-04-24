EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μπήκαν κάμερες AI στην πιο πολυσύχναστη διασταύρωση στο λιμάνι του Πειραιά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24.04.2026
AutoTypos Team
bikan-kameres-ai-stin-pio-polysychnasti-diastavrosi-sto-limani-tou-peiraia-800940

Κάμερες AI τοποθετήθηκαν σε κεντρικό κόμβο του Πειραιά για παραβίαση κόκκινου. Τι καταγράφουν και ποιο είναι το πρόστιμο.

Ο φακός του Autotypos.gr κατέγραψε επ’ αυτοφώρω το συνεργείο που πραγματοποιούσε την εγκατάσταση των νέων καμερών ελέγχου παραβίασης ερυθρού σηματοδότη σε έναν από τους πιο νευραλγικούς κόμβους του Πειραιά. Πρόκειται για τη διασταύρωση πάνω από το λιμάνι, στο σημείο όπου συναντώνται οι οδοί Γούναρη, Αλιπέδου, Κόνωνος, Εθνικής Αντιστάσεως και Ομηρίδου Σκυλίτση.

Δεν είναι μια τυχαία επιλογή. Το συγκεκριμένο σημείο δέχεται καθημερινά τεράστιο κυκλοφοριακό φορτίο, καθώς συνδέει την κίνηση από και προς το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, την έξοδο προς την παραλιακή, το κέντρο του Πειραιά και τους γύρω οδικούς άξονες. Σε ώρες αιχμής, η εικόνα είναι γνωστή. Λεωφορεία, ταξί, Ι.Χ., φορτηγά, δίκυκλα, τουριστικά οχήματα και οδηγοί που προσπαθούν να «προλάβουν» το φανάρι μέσα σε έναν κόμβο με πολλαπλές κατευθύνσεις.

Γιατί μπήκαν κάμερες σε αυτόν τον κόμβο

Η διασταύρωση πάνω από το λιμάνι του Πειραιά είναι από τα σημεία όπου ένα λάθος δεν μένει εύκολα «απλό». Η κίνηση έρχεται από πολλές πλευρές, οι λωρίδες αλλάζουν κατεύθυνση, οι πεζοί κινούνται διαρκώς γύρω από τον κόμβο και η παρουσία βαρέων οχημάτων είναι αυξημένη λόγω λιμανιού.

Σε τέτοια σημεία, η παραβίαση του κόκκινου δεν είναι απλώς μια τυπική παράβαση. Μπορεί να προκαλέσει πλευρικές συγκρούσεις, αιφνιδιασμούς οδηγών που ξεκινούν κανονικά με πράσινο, ατυχήματα με δίκυκλα ή ακόμη και παράσυρση πεζών. Ειδικά όταν μιλάμε για έναν κόμβο με τόσο μεγάλο όγκο οχημάτων, η ύπαρξη αυτόματης επιτήρησης λειτουργεί και αποτρεπτικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Autotypos.gr, οι εργασίες εγκατάστασης γίνονταν στο σημείο με εμφανή εξοπλισμό πάνω στους ιστούς σηματοδότησης, στοιχείο που δείχνει ότι ο συγκεκριμένος κόμβος περνά στη νέα φάση ελέγχου της κυκλοφορίας.

Τι καταγράφουν οι νέες κάμερες

Οι κάμερες νέας γενιάς που τοποθετούνται στην Αττική έχουν ως βασικό αντικείμενο την καταγραφή παραβάσεων που σχετίζονται με τον ερυθρό σηματοδότη. Με απλά λόγια, ελέγχουν αν ένα όχημα περνά τη γραμμή στάσης ή εισέρχεται στον κόμβο ενώ το φανάρι είναι κόκκινο.


Η κάμερα καταγράφει το περιστατικό και το υλικό περνά στη συνέχεια από έλεγχο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία για τη λειτουργία του συστήματος, η παράβαση δεν «βεβαιώνεται» αυτόματα χωρίς ανθρώπινη επιβεβαίωση, καθώς το υλικό αποστέλλεται στην ΕΛ.ΑΣ. και ελέγχεται από αρμόδιο αξιωματικό πριν προχωρήσει η διαδικασία επιβολής προστίμου.

Αυτό έχει σημασία, διότι περιορίζει τον κίνδυνο λανθασμένων βεβαιώσεων σε περιπτώσεις όπου μπορεί να υπάρχει ειδική συνθήκη, όπως διέλευση οχήματος έκτακτης ανάγκης, προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση ή άλλη παράμετρος που απαιτεί αξιολόγηση.

Οι «έξυπνες» κάμερες έπιασαν στα πράσα δύο supercars με 200 χλμ./ώρα

 

Το πρόστιμο για παραβίαση κόκκινου

Η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη είναι από τις αυστηρότερα τιμωρούμενες παραβάσεις του νέου ΚΟΚ. Το πρόστιμο ανέρχεται στα 700 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές γίνονται ακόμη βαρύτερες. Για την πρώτη υποτροπή, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 1.000 ευρώ, με αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες, ενώ στη δεύτερη υποτροπή το ποσό ανεβαίνει στα 2.000 ευρώ και η αφαίρεση άδειας μπορεί να φτάσει το 1 έτος.

Πώς θα ενημερώνεται ο οδηγός

Η διαδικασία βεβαίωσης των παραβάσεων περνά πλέον σε πιο ψηφιακή λογική. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα διευκρινίσεις, ο οδηγός που καταγράφεται από κάμερα μπορεί να ενημερώνεται μέσω SMS, χωρίς όμως το μήνυμα να περιλαμβάνει κάποιον σύνδεσμο. Αυτό είναι κρίσιμο και για λόγους ασφαλείας, καθώς μειώνει τον κίνδυνο απάτης μέσω πλαστών μηνυμάτων που θα μπορούσαν να εμφανίζονται ως ειδοποίηση προστίμου.

Η επίσημη ενημέρωση γίνεται μέσα από τις προβλεπόμενες ψηφιακές διαδικασίες, με τη σχετική πράξη να εμφανίζεται στη θυρίδα του πολίτη στο gov.gr, αφού προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος της παράβασης.

Γιατί αλλάζει η καθημερινότητα των οδηγών στην Αττική

Η επέκταση των καμερών σε κεντρικά σημεία της Αττικής αλλάζει την καθημερινή σχέση των οδηγών με τα φανάρια. Μέχρι σήμερα, σε αρκετές περιπτώσεις, η παραβίαση του κόκκινου αντιμετωπιζόταν από πολλούς ως μια παράβαση «χαμηλής πιθανότητας ελέγχου», ειδικά όταν δεν υπήρχε περιπολικό ή τροχονόμος κοντά.

Αυτό πλέον αλλάζει. Η ύπαρξη καμερών σε πολυσύχναστους κόμβους δημιουργεί ένα μόνιμο σύστημα επιτήρησης, το οποίο δεν εξαρτάται από την τυχαία παρουσία της Τροχαίας.

Τι κρατάμε;

  • Οι νέες κάμερες τοποθετήθηκαν σε έναν από τους πιο φορτωμένους κόμβους του Πειραιά, πάνω από το λιμάνι.
  • Η βασική παράβαση που καταγράφουν είναι η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
  • Το πρόστιμο για κόκκινο είναι 700 ευρώ, μαζί με αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες.
  • Το υλικό ελέγχεται πριν βεβαιωθεί η παράβαση, ώστε να υπάρχει ανθρώπινη επιβεβαίωση.
  • Η Αττική περνά σταδιακά σε μόνιμη ηλεκτρονική επιτήρηση κρίσιμων παραβάσεων, ειδικά σε κόμβους υψηλού κινδύνου.

