Μπλόκα αγροτών (LIVE): Δες που βρίσκονται σε πραγματικό χρόνο σε όλη την Ελλάδα – Ενημερώσεις αστυνομίας

Μπλόκα: Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με τα τρακτέρ να παραμένουν σε βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, προκαλώντας σοβαρές κυκλοφοριακές αλλαγές.

Η αστυνομία ενημερώνει συνεχώς για τις διακοπές, τις εκτροπές και τις εναλλακτικές διαδρομές, καθώς η κατάσταση εξελίσσεται ανά ώρα.

Συγκεντρώσαμε αναλυτικά τα σημεία όπου υπάρχουν μπλόκα:

Βόρεια Ελλάδα

Θεσσαλονίκη

Διόδια Μαλγάρων: Κλειστά ρεύματα εισόδου και εξόδου, κυκλοφορία από παρακαμπτηρίους.

Πράσινα Φανάρια – Γεωργικής Σχολής: Διακοπή και στα δύο ρεύματα.

Σέρρες

Προμαχώνας: Σταματημένη κυκλοφορία φορτηγών, Ι.Χ. και λεωφορεία κινούνται.

Εγνατία Οδός

Κερδύλλια: Κλειστή και στα δύο ρεύματα.

Βαφέικα – Ξάνθη: Κλείσιμο ρεύματος προς Κομοτηνή.

Σιάτιστα: Διακοπή κυκλοφορίας και στις δύο λωρίδες.

Θράκη – Ανατολική Μακεδονία

Ροδόπη – Κομοτηνή: Εκτροπές προς τοπικό δίκτυο.

Έβρος – Ορμένιο / Κήποι: Διακοπή κυρίως για φορτηγά.

Δράμα

Δρόμος προς Εξοχή: Κλειστός για βαριά οχήματα.

Κεντρική Ελλάδα – Θεσσαλία

Η μεγαλύτερη ένταση εντοπίζεται εδώ, με κρίσιμους αυτοκινητόδρομους κλειστούς.

ΠΑΘΕ – Λάρισα

Από Α/Κ Πλατυκάμπου έως Α/Κ Κιλελέρ: Κλειστός ο δρόμος και στα δύο ρεύματα.

Μαγνησία

Α/Κ Μικροθηβών: Πλήρης αποκλεισμός.

Ε65 – Τρίκαλα / Καρδίτσα

Σημαντικά τμήματα κλειστά μεταξύ Σοφάδων – Προαστίου – Τρικάλων.

Εκτροπές σε επαρχιακό δίκτυο κοντά σε Παλαμά.

Ήπειρος & Δυτική Ελλάδα

Ιόνια Οδός – Άρτα

Κλειστά ρεύματα προς Ιωάννινα και Αντίρριο, εκτροπή σε κοντινούς κόμβους.

Αγγελόκαστρο – Ιόνια Οδός

Εκτροπή μέσω Χαλικίου και Κουβαρά.

Ολυμπία Οδός – Αχαΐα

Αποκλεισμένος κόμβος Δυτικής Αχαΐας και άλλα σημεία σε Αίγιο.

Στερεά Ελλάδα

Βοιωτία

Α/Κ Θηβών και Α/Κ Κάστρου: Εκτεταμένες εκτροπές προς Λιβαδειά, Χαλκίδα, Θήβα.

Φθιώτιδα

Μπράλος / Σκάλα Αταλάντης: Κλειστά τμήματα με παράκαμψη στην παλιά Εθνική.

Πελοπόννησος

Αργολίδα

Κόμβος Μαλαχιά στον δρόμο Άργους – Κορίνθου: Διακοπή κυκλοφορίας.

Κορινθία

Κόμβος Κιάτου: Αποκλεισμένη η είσοδος από τα πλευρικά διόδια.

Τι να προσέξεις αν ταξιδεύεις

Συμβουλές πριν βγεις στον δρόμο

Έλεγξε την κίνηση σε εφαρμογές πλοήγησης (Google Maps, Waze)

Άκου ενημερώσεις στο ραδιόφωνο για έκτακτες αλλαγές

Προγραμμάτισε εναλλακτικές διαδρομές

Απόφυγε μετακινήσεις σε ώρες αιχμής αν περνάς από Θεσσαλία ή κεντρικούς κόμβους της Β. Ελλάδας

Συνεχής ενημέρωση – LIVE

Το άρθρο θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με νέες ανακοινώσεις της Αστυνομίας και αλλαγές στους αποκλεισμούς.

