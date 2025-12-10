quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μπλόκα αγροτών (LIVE): Δες που βρίσκονται σε πραγματικό χρόνο σε όλη την Ελλάδα – Ενημερώσεις αστυνομίας

ΤΕΤΑΡΤΗ | 10.12.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
bloka-agroton-live-des-pou-vriskontai-se-pragmatiko-chrono-se-oli-tin-ellada-enimeroseis-astynomias-786046

Μπλόκα: Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με τα τρακτέρ να παραμένουν σε βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, προκαλώντας σοβαρές κυκλοφοριακές αλλαγές.

Η αστυνομία ενημερώνει συνεχώς για τις διακοπές, τις εκτροπές και τις εναλλακτικές διαδρομές, καθώς η κατάσταση εξελίσσεται ανά ώρα.

Συγκεντρώσαμε αναλυτικά τα σημεία όπου υπάρχουν μπλόκα:

Βόρεια Ελλάδα

Θεσσαλονίκη

  • Διόδια Μαλγάρων: Κλειστά ρεύματα εισόδου και εξόδου, κυκλοφορία από παρακαμπτηρίους.
  • Πράσινα Φανάρια – Γεωργικής Σχολής: Διακοπή και στα δύο ρεύματα.

Σέρρες

  • Προμαχώνας: Σταματημένη κυκλοφορία φορτηγών, Ι.Χ. και λεωφορεία κινούνται.

Εγνατία Οδός

  • Κερδύλλια: Κλειστή και στα δύο ρεύματα.
  • Βαφέικα – Ξάνθη: Κλείσιμο ρεύματος προς Κομοτηνή.
  • Σιάτιστα: Διακοπή κυκλοφορίας και στις δύο λωρίδες.

Θράκη – Ανατολική Μακεδονία

  • Ροδόπη – Κομοτηνή: Εκτροπές προς τοπικό δίκτυο.
  • Έβρος – Ορμένιο / Κήποι: Διακοπή κυρίως για φορτηγά.

Δράμα

  • Δρόμος προς Εξοχή: Κλειστός για βαριά οχήματα.

Κεντρική Ελλάδα – Θεσσαλία

Η μεγαλύτερη ένταση εντοπίζεται εδώ, με κρίσιμους αυτοκινητόδρομους κλειστούς.

ΠΑΘΕ – Λάρισα

  • Από Α/Κ Πλατυκάμπου έως Α/Κ Κιλελέρ: Κλειστός ο δρόμος και στα δύο ρεύματα.

Μαγνησία

  • Α/Κ Μικροθηβών: Πλήρης αποκλεισμός.

Ε65 – Τρίκαλα / Καρδίτσα

  • Σημαντικά τμήματα κλειστά μεταξύ Σοφάδων – Προαστίου – Τρικάλων.
  • Εκτροπές σε επαρχιακό δίκτυο κοντά σε Παλαμά.

Ήπειρος & Δυτική Ελλάδα

Ιόνια Οδός – Άρτα

  • Κλειστά ρεύματα προς Ιωάννινα και Αντίρριο, εκτροπή σε κοντινούς κόμβους.

Αγγελόκαστρο – Ιόνια Οδός

  • Εκτροπή μέσω Χαλικίου και Κουβαρά.

Ολυμπία Οδός – Αχαΐα

  • Αποκλεισμένος κόμβος Δυτικής Αχαΐας και άλλα σημεία σε Αίγιο.

Στερεά Ελλάδα

Βοιωτία

  • Α/Κ Θηβών και Α/Κ Κάστρου: Εκτεταμένες εκτροπές προς Λιβαδειά, Χαλκίδα, Θήβα.

Φθιώτιδα

  • Μπράλος / Σκάλα Αταλάντης: Κλειστά τμήματα με παράκαμψη στην παλιά Εθνική.

Πελοπόννησος

Αργολίδα

  • Κόμβος Μαλαχιά στον δρόμο Άργους – Κορίνθου: Διακοπή κυκλοφορίας.

Κορινθία

  • Κόμβος Κιάτου: Αποκλεισμένη η είσοδος από τα πλευρικά διόδια.

Τι να προσέξεις αν ταξιδεύεις

Συμβουλές πριν βγεις στον δρόμο

  • Έλεγξε την κίνηση σε εφαρμογές πλοήγησης (Google Maps, Waze)
  • Άκου ενημερώσεις στο ραδιόφωνο για έκτακτες αλλαγές
  • Προγραμμάτισε εναλλακτικές διαδρομές
  • Απόφυγε μετακινήσεις σε ώρες αιχμής αν περνάς από Θεσσαλία ή κεντρικούς κόμβους της Β. Ελλάδας

Δείτε εδώ τον πίνακα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων στη Βόρεια Ελλάδα

Συνεχής ενημέρωση – LIVE

Το άρθρο θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με νέες ανακοινώσεις της Αστυνομίας και αλλαγές στους αποκλεισμούς.

Όλες οι ειδήσεις

Το best-seller οικογενειακό SUV της Dacia που κάνει 1.400 km με ένα γέμισμα τώρα με 19.000 ευρώ

Βενζίνη και diesel ακριβαίνουν: Αναλυτικό κόστος γιορτινών διαδρομών μετ’ επιστροφής

Το πιο «μουράτο» cabrio SUV από τη Mercedes-Benz βρίσκεται προ των πυλών

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#αγρότες#Μπλόκα
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

des-to-renault-5-turbo-3e-ton-555-ps-ston-dromo-video-778716

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.10.2025

Δες το Renault 5 Turbo 3E των 555 PS στον δρόμο (video)
renault-twingo-des-tis-protes-eikones-tou-fthinoterou-ilektrikou-tis-markas-778649

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.10.2025

Renault Twingo: Δες τις πρώτες εικόνες του φθηνότερου ηλεκτρικού της μάρκας
to-kineziko-gymkhana-einai-oti-pio-trelo-echeis-dei-ta-teleftaia-chronia-me-aftokinito-video-785798

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.12.2025

Το κινεζικό Gymkhana είναι ότι πιο τρελό έχεις δει τα τελευταία χρόνια με αυτοκίνητο (video)
i-ford-xanafernei-to-fiesta-alla-me-technologia-renault-646144

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.12.2025

Η Ford ξαναφέρνει το Fiesta αλλά με τεχνολογία Renault
kakokairia-byron-evrexe-se-oli-tin-ellada-ektos-ap-ton-morno-posa-chiliosta-epesan-785978

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.12.2025

Κακοκαιρία Byron: Έβρεξε σε όλη την Ελλάδα εκτός απ’ τον Μόρνο – Πόσα χιλιοστά έπεσαν;
allaxa-ton-arithmo-tou-aftokinitou-mou-tha-xanapliroso-teli-kykloforias-705012

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.12.2025

Άλλαξα τον αριθμό του αυτοκινήτου μου – Θα ξαναπληρώσω Τέλη Κυκλοφορίας;

Πρόσφατες Ειδήσεις