Μπλόκα αγροτών (LIVE): Δες που βρίσκονται σε πραγματικό χρόνο σε όλη την Ελλάδα – Ενημερώσεις αστυνομίας

Μπλόκα: Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με τα τρακτέρ να παραμένουν σε βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, προκαλώντας σοβαρές κυκλοφοριακές αλλαγές.
Η αστυνομία ενημερώνει συνεχώς για τις διακοπές, τις εκτροπές και τις εναλλακτικές διαδρομές, καθώς η κατάσταση εξελίσσεται ανά ώρα.
Συγκεντρώσαμε αναλυτικά τα σημεία όπου υπάρχουν μπλόκα:
Βόρεια Ελλάδα
Θεσσαλονίκη
- Διόδια Μαλγάρων: Κλειστά ρεύματα εισόδου και εξόδου, κυκλοφορία από παρακαμπτηρίους.
- Πράσινα Φανάρια – Γεωργικής Σχολής: Διακοπή και στα δύο ρεύματα.
Σέρρες
- Προμαχώνας: Σταματημένη κυκλοφορία φορτηγών, Ι.Χ. και λεωφορεία κινούνται.
Εγνατία Οδός
- Κερδύλλια: Κλειστή και στα δύο ρεύματα.
- Βαφέικα – Ξάνθη: Κλείσιμο ρεύματος προς Κομοτηνή.
- Σιάτιστα: Διακοπή κυκλοφορίας και στις δύο λωρίδες.
Θράκη – Ανατολική Μακεδονία
- Ροδόπη – Κομοτηνή: Εκτροπές προς τοπικό δίκτυο.
- Έβρος – Ορμένιο / Κήποι: Διακοπή κυρίως για φορτηγά.
Δράμα
-
Δρόμος προς Εξοχή: Κλειστός για βαριά οχήματα.
Κεντρική Ελλάδα – Θεσσαλία
Η μεγαλύτερη ένταση εντοπίζεται εδώ, με κρίσιμους αυτοκινητόδρομους κλειστούς.
ΠΑΘΕ – Λάρισα
-
Από Α/Κ Πλατυκάμπου έως Α/Κ Κιλελέρ: Κλειστός ο δρόμος και στα δύο ρεύματα.
Μαγνησία
-
Α/Κ Μικροθηβών: Πλήρης αποκλεισμός.
Ε65 – Τρίκαλα / Καρδίτσα
- Σημαντικά τμήματα κλειστά μεταξύ Σοφάδων – Προαστίου – Τρικάλων.
- Εκτροπές σε επαρχιακό δίκτυο κοντά σε Παλαμά.
Ήπειρος & Δυτική Ελλάδα
Ιόνια Οδός – Άρτα
-
Κλειστά ρεύματα προς Ιωάννινα και Αντίρριο, εκτροπή σε κοντινούς κόμβους.
Αγγελόκαστρο – Ιόνια Οδός
-
Εκτροπή μέσω Χαλικίου και Κουβαρά.
Ολυμπία Οδός – Αχαΐα
-
Αποκλεισμένος κόμβος Δυτικής Αχαΐας και άλλα σημεία σε Αίγιο.
Στερεά Ελλάδα
Βοιωτία
-
Α/Κ Θηβών και Α/Κ Κάστρου: Εκτεταμένες εκτροπές προς Λιβαδειά, Χαλκίδα, Θήβα.
Φθιώτιδα
-
Μπράλος / Σκάλα Αταλάντης: Κλειστά τμήματα με παράκαμψη στην παλιά Εθνική.
Πελοπόννησος
Αργολίδα
-
Κόμβος Μαλαχιά στον δρόμο Άργους – Κορίνθου: Διακοπή κυκλοφορίας.
Κορινθία
-
Κόμβος Κιάτου: Αποκλεισμένη η είσοδος από τα πλευρικά διόδια.
Τι να προσέξεις αν ταξιδεύεις
Συμβουλές πριν βγεις στον δρόμο
- Έλεγξε την κίνηση σε εφαρμογές πλοήγησης (Google Maps, Waze)
- Άκου ενημερώσεις στο ραδιόφωνο για έκτακτες αλλαγές
- Προγραμμάτισε εναλλακτικές διαδρομές
- Απόφυγε μετακινήσεις σε ώρες αιχμής αν περνάς από Θεσσαλία ή κεντρικούς κόμβους της Β. Ελλάδας
Δείτε εδώ τον πίνακα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων στη Βόρεια Ελλάδα
Συνεχής ενημέρωση – LIVE
Το άρθρο θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με νέες ανακοινώσεις της Αστυνομίας και αλλαγές στους αποκλεισμούς.
