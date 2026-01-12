Μπλόκα: Στον «αέρα» η συνάντηση με Μητσοτάκη – Τι ζητάνε οι αγρότες

«Μπλόκο» στον διάλογο με την κυβέρνηση βάζουν οι αγροτοσυνδικαλιστές – Αρχίζουν να θέτουν νέα ζητήματα

Η Πανελλαδική Επιτροπή πρότεινε επιτροπή των 25 που θα αποτελείται από αγρότες και μία από 10, η οποία θα αποτελείται από κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, ενώ η κυβέρνηση καθόρισε συνάντηση με 20 συν 20. «(Η κυβένηση) μιλάει για δύο συναντήσεις, μία με τα μπλόκα της Πανελλαδικής Επιτροπής, εμείς δηλαδή που ζητήσαμε τη συνάντηση, και μία 20μελής επιτροπή που θα είναι οι αγρότες της Κρήτης, αυτοί που είχαν συναντηθεί και με τον Χατζηδάκη και τα υπόλοιπα μπλόκα που δεν ανήκουν στην Πανελλαδική. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συνάντηση με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων όπως την είχαμε συμφωνήσει», είπε ο Ρίζος Μαρούδας.

«Η Πανελλαδική έχει ορίσει μια 25μελή επιτροπή και μια 10μελή κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων και ζητήσαμε δύο συναντήσεις με τον πρωθυπουργό 25 και 10. Αυτό από την κυβέρνηση δεν έχει γίνει αποδεκτό αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε. Σε άλλο σημείο ο κ. Μαρούδας κάλεσε την κυβέρνηση να κάνει «μια επιλογή αν θέλει να συναντηθεί με τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα, ή αν θέλει να συναντηθεί με αγρότες που βρίσκονται σπίτι τους». Ο κ. Μαρούδας επανέλαβε: «Η κυβέρνηση αυτό που έχει αφήσει να διαρρεύσει είναι η Πανελλαδική Επιτροπή με 62 μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους θα συναντηθεί με 20 που θα είναι και κτηνοτρόφοι και αλιείς. Μετά, στις 15:00, έχουν καθορίσει νέο ραντεβού σε συνάντηση που θα είναι οι αγρότες της Κρήτης, που είχαν συναντηθεί με τον Χατζηδάκη και δεν ήταν καν σε μπλόκα, με τα Πράσινα Φανάρια και ό,τι άλλο μπλόκα έμειναν εκτός Πανελλαδικής». «Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα βγει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα πάμε», τόνισε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Αστυνομία: Απαντά στα ρεπορτάζ που κάνουν λόγο για διακοπή κυκλοφορίας – Τι γίνεται με τα μπλόκα; 09/01/2026 - 16:05

Αγρότες: Είπαν το «Ναι» στο κάλεσμα της κυβέρνησης για διάλογο – Πότε ανοίγουν οι δρόμοι 09/01/2026 - 12:00

Παίρνοντας τον λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, εξήγησε: «Εμείς καθαρά προτείναμε δύο επιτροπές από αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς που συμμετέχουν στην Πανελλαδική. Μία 25μελή και μία 10μελή. Ξέρετε τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση στη μία 20μελή επιτροπή που λέτε να βάλει κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς που είναι στην Πανελλαδική και κάποιους άλλους οι οποίοι δεν κινητοποιούνται αυτή τη στιγμή και αγρότες και κτηνοτρόφους από άλλα μπλόκα που είναι ενάντια στην Πανελλαδική». Όπως ανέφερε ο κ. Αλειφτήρας, «εάν δεν γίνει δεκτό, είναι πολύ πιθανό, αφού συνεννοηθούμε με την Πανελλαδική και τα υπόλοιπα μπλόκα, το ραντεβού να ναυαγήσει». «Δυστυχώς είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή η κατάσταση», πρόσθεσε ο κ. Μαρούδας.

Ανεστίδης: Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, νομίζω δεν πρέπει να πάμε Μιλώντας στο Mega News, ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, εξέφρασε την άποψη ότι «δεν πρέπει» να πάνε στο Μαξίμου. Όταν ρωτήθηκε για το εάν θα συμμετέχει στην επιτροπή που θα συναντήσει τον πρωθυπουργό, απάντησε: «Στην επιτροπή που είχαμε βάλει θα ήμουν, αλλά έτσι όπως έγιναν τα πράγματα νομίζω δεν πρέπει να πάμε. Εγώ μιλάω σαν Κώστας Ανεστίδης και θέλω να αγγίξω την ψυχή των αγροτών, δεν μας χωρίζει τίποτα, όλα τα προβλήματα είναι κοινά και το λέω αυτό γιατί και τα πέντε μπλόκα που θέλει να μας διαχωρίσει η κυβέρνηση ότι είμαστε ξεχωριστά. Είμαστε ενωμένοι, τα αιτήματα είναι τα ίδια, απλά διαφωνούσαμε στον τρόπο διεκδίκησης. Τους βλέπουν κι αυτούς τώρα με τους Κρητικούς με τον ένα, με τον άλλο και προσπαθούν να κάνουν μια διαφορετική ομάδα για να μας διαχωρίσουν. Αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει». «Εμείς βάλαμε να πάμε 25 άτομα από το αγροτικό κομμάτι και 10 για διευκόλυνση των αιτημάτων και να ακουστούν ξεχωριστά όλα τα αιτήματά μας. Αν ήθελε να πάρει τα 5-18 μπλόκα που λένε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ας συναντιούνταν ξεχωριστά», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Τσίλιας: Έχει παραωριμάσει η ιδέα να πάμε σε έναν διάλογο -Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια νομίζω απαξιώνει το αγροτικό ζήτημα

Σε διαφορετικό μήκος οι δηλώσεις του, γρ. Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκη, Χρήστου Τσίλια, ο οποίος δήλωσε στο ERTnews: «Υπάρχει ενημέρωση από την κυβέρνηση για ένα ραντεβού στις 15:00 με μια 20μελής επιτροπή. Έχουμε κυλιστεί εδώ και αρκετό καιρό σε έναν διάλογο πάμε ή δεν πάμε. Νομίζω έχει παραωριμάσει η ιδέα να πάμε σε έναν διάλογο. Θα είναι σε ανώτατο επίπεδο με τον πρωθυπουργό της χώρας. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια νομίζω απαξιώνει το αγροτικό ζήτημα. Πρέπει επιτέλους να θέσουμε στο τραπέζι τα αγροτικά πράγματα, τα οποία πιστεύει το κάθε μπλόκο διαφορετικά, να έχουμε μια εξέλιξη σε αυτό που κάνουμε».

Ερωτηθείς αν τα αιτήματά τους είναι διαφορετικά από εκείνα των υπόλοιπων αγροτών, ο κ. Τσίλιας απάντησε: «Τα προβλήματα είναι κοινά, απλά έχουμε τελείως διαφορετική προσέγγιση. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που ζητάμε κάτι, δεν ζητάμε κάτι έτσι απλά να μας το δώσει η κυβέρνηση. Έχουμε σχέδια, έχουμε προτάσεις που πρέπει να συζητηθούν και να πάρουμε απαντήσεις επάνω σε αυτά».

Κυβερνητικά στελέχη τόνιζαν χθες πως κυβερνητική πρόθεση ήταν να γίνει μία συνάντηση, αλλά επειδή οι αγρότες δεν έχουν συμφωνήσει σε κοινή εκπροσώπηση, τότε μπορούν να γίνουν δύο συναντήσεις.

Αναλυτικά, ανέφεραν: «Η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις την Τρίτη. Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 ατόμα η κάθε μία για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Για τις λεπτομέρειες και τις ακριβείς ώρες των συναντήσεων θα ενημερωθείτε, όταν οριστικοποιηθούν». Η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι δέχονται καλή τη πίστη να πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις την Τρίτη.

Αγρότες: Το παρασκήνιο

Η ελπίδα για την εκτόνωση των αγροτικών κινητοποιήσεων στη μεθαυριανή συνάντηση του πρωθυπουργού με αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των αγροτών παραμένει ζωντανή, αλλά είναι υπό αιρέσεις. Η πρώτη είναι αν θα γίνει η συνάντηση. Η δεύτερη είναι αν θα είναι ανοιχτοί όλοι οι δρόμοι. Και η τρίτη είναι αν στο Μ. Μαξίμου θα πάει μια πραγματικά αντιπροσωπευτική επιτροπή ούτως ώστε ό,τι αποφασιστεί να έχει και ισχύ.

Πίσω από το αρχικό «ναι» των περισσότερων μπλόκων για συμμετοχή στη συνάντηση υπάρχει ένα πέπλο σκότους, το οποίο υπήρχε σχεδόν από την αρχή των κινητοποιήσεων. Ολα τα μπλόκα δεν ήταν το ίδιο. Δεν είχαν τα ίδια αιτήματα ούτε τους ίδιους στόχους. Και σε πολλά απ’ αυτά υπήρχε έντονη η παρουσία οργανωμένων πολιτικών δυνάμεων. Την πιο έντονη και δομημένη παρουσία την είχαν στελέχη του ΚΚΕ. Παρόντες ήταν στελέχη ή υποψήφιοι βουλευτές άλλων κομμάτων. Οπως και αναρχικοί μπαχαλάκηδες ή υποστηρικτές του έγκλειστου Η. Κασιδιάρη, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν θερμά σε μπλόκο.

Τίποτα δεν ήταν σαφές και καθαρό, παρόντων και αγροτοσυνδικαλιστών οι οποίοι προέρχονται από τη Ν.Δ. Η κοινή λίστα με τα 27 αιτήματα -μεταξύ των οποίων το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και η μη ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ- συντάχθηκε μετά κόπων και βασάνων και κυρίως αφότου οι συνδικαλιστές που πρόσκεινται στο ΚΚΕ πέτυχαν να δημιουργήσουν την «Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων», ως βασικό εκφραστή των μπλόκων, ενώ είναι γνωστό ότι αυτή η επιτροπή δεν εκφράζει όλα τα μπλόκα. Χαρακτηριστική -αλλά όχι μοναδική- περίπτωση είναι τα «18 μπλόκα» τα οποία είχαν την άποψη ότι οι αγρότες έπρεπε να ανταποκριθούν στην πρώτη πρόσκληση του Κ. Μητσοτάκη για διάλογο.

Μειοψηφία

Ούτως ή άλλως, παρά τη μαζικότητα των κινητοποιήσεων, στα μπλόκα βρέθηκε μια μικρή μειοψηφία των αγροτών. Τα τρακτέρ π.χ. δεν ξεπέρασαν ποτέ τα 5.000, όταν είναι γνωστό ότι στη χώρα υπάρχουν πάνω από 300.000 τρακτέρ. Η κυβέρνηση επέλεξε μια στάση η οποία είχε διαλλακτικές προθέσεις και τη βούληση να μην υπάρξει σύγκρουση. Οπως και δεν υπήρξε, εκτός 3-4 ακραίων περιπτώσεων, όπως οι αθλιότητες που έγιναν έξω από το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο Κρήτης. Η γραμμή αυτή, προϊόντος του χρόνου, προκάλεσε ενδοκυβερνητικές ενστάσεις κατά πόσον ήταν αποτελεσματική και κατά πόσον έθιγε το κύρος μιας κυβέρνησης, που αντιμετώπιζε την εφαρμογή του νόμου ως plan B.

Παράλληλα υπήρξαν αντιδράσεις από άλλες επαγγελματικές ομάδες ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίες δεν απολαμβάνουν ούτε το 1/10 των όσων δόθηκαν στους αγρότες. Ενώ η υπέρμετρα φιλοαγροτική στάση της μεγάλης πλειοψηφίας των ΜΜΕ βοηθούσε στη δημιουργία μιας παραπλανητικής εικόνας της πραγματικότητας. Κατέστη μέγιστο «αμάρτημα» και «δημοσιογραφικό ατόπημα» π.χ. να ερωτηθεί ένας αγροτοσυνδικαλιστής-πρωταγωνιστής αν είναι μέλος κόμματος ή αν υπήρξε υποψήφιος βουλευτής κόμματος.

Κριτική

Η κριτική που ασκείται και εντός της κυβέρνησης είναι ότι αφότου δόθηκαν όλα τα χρήματα (και 13% περισσότερα από το 2024) που έπρεπε να πάρουν οι αγρότες (και τα χρωστούμενα από το 2024 και τα οφειλόμενα από το 2025), όπως και το φθηνό πετρέλαιο από την αντλία και το φθηνότερο ρεύμα των 8,5 λεπτών, η στάση της κυβέρνησης θα έπρεπε να αλλάξει. Ιδιαίτερα μετά και τη μεγάλη ταλαιπωρία που υπέστησαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες από το αιφνίδιο και απροειδοποίητο κλείσιμο των δρόμων κατά την επιστροφή τους από τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Από την άλλη, η κυβέρνηση, που πήρε το πράσινο φως από την Ε.Ε. με τα χίλια ζόρια και στο παρά πέντε, ήταν εμφανές ότι δεν ήθελε να χαλάσει την επιτυχία της. Ενώ δεν έκρυψε ότι έπαιζε συνειδητά άμυνα υπό την πίεση της ενοχικότητας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ουσιαστικά, με αυτήν τη συμπεριφορά της αποδυνάμωσε και τη σωστή επιλογή της να σπάσει το απόστημα του διαχρονικού σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που έσκασε στα χέρια της.

Σύμμαχος της κυβέρνησης, η κοινωνία

Εφόσον η μεθαυριανή συνάντηση γίνει και πάει καλά, εκτονώνοντας πλήρως την κατάσταση, υπάρχουν το έδαφος και ο χρόνος ώστε η κυβέρνηση να ανακτήσει πλήρως την αξιοπιστία της και το κύρος της. Σύμμαχός της σε αυτήν την εκ των ων ουκ άνευ προσπάθειά της βρίσκεται μεγάλο μέρος της κοινωνίας (δεν μετρήθηκε ποτέ ξανά πόσοι συμφωνούν με τη συνολική στάση των αγροτών που ήταν στα μπλόκα, εκτός από την αρχή των κινητοποιήσεων, που καταγράφηκε ένα 80% που συμφωνούσε) και η πλήρης «αναρχία» που επικρατεί στην αντιπολίτευση, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση της δημιουργίας του «κόμματος Καρυστιανού».

Πηγή: EleftherosTypos.gr