BMW Σειρά 3: Η ριζικά ανανεωμένη θερμική έκδοση έρχεται το 2026 – Όλα όσα ξέρουμε

Η σειρά 3 της BMW 3 ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη αλλαγή της ιστορίας της και διαχωρίζεται πλήρως από την ηλεκτρική εκδοχή της

Μετά την παρουσίαση της ηλεκτρικής BMW i3, το 2026 θα φέρει και την όγδοη γενιά της θερμικής Σειράς 3 (κωδικός G50). Τα αποκαλυπτήρια αναμένονται μέσα στους επόμενους μήνες ενώ το εμπορικό λανσάρισμά θα ξεκινήσεις στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027, με την παραγωγή της να πραγματοποιείται στο εργοστάσιο του BMW Plant Dingolfing.

Συνειδητός και ξεκάθαρος διαχωρισμός

Η γερμανική εταιρεία επέλεξε συνειδητά να αναπτύξει τις δύο εκδοχές –ηλεκτρική και θερμική– πάνω σε διαφορετικές πλατφόρμες. Στόχος είναι να διατηρηθεί ο ξεχωριστός χαρακτήρας κάθε μοντέλου, χωρίς συμβιβασμούς.

Η ηλεκτρική i3 βασίζεται στη νέα αρχιτεκτονική Neue Klasse, ενώ η θερμική Σειρά 3 εξελίσσει την πλατφόρμα CLAR (Cluster Architecture), που γνωρίσαμε αρχικά το 2015 με τη Σειρά 7.

Σχεδιαστικά, οι δύο εκδοχές θα μοιράζονται κοινή αισθητική βάση, εμπνευσμένη από το πρωτότυπο BMW Vision Driving Experience. Ξεχωρίζει η νέα, φωτιζόμενη μάσκα με τα περιβόητα «kidneys», πιο λεπτά από ποτέ, ενώ και τα φωτιστικά σώματα, ακολουθούν την ίδια λογική.

Στην ηλεκτρική εκδοχή, η μάσκα είναι κλειστή και ενσωματώνει τα φώτα, ενώ και στις δύο περιπτώσεις οι εξωτερικές χειρολαβές φαίνεται να καταργούνται για λόγους αεροδυναμικής.

Στο πίσω μέρος, τα φωτιστικά σώματα είναι εξαιρετικά λεπτά και τοποθετημένα ψηλά, ενισχύοντας το πλάτος του αμαξώματος.

Οι βασικές διαφορές εντοπίζονται στο προφίλ:

• Η ηλεκτρική έχει κοντύτερο καπό και πιο έντονα κεκλιμένο παρμπρίζ

• Η θερμική διατηρεί το μακρύ καπό (λόγω των εξακύλινδρων κινητήρων) και πιο «κλασικές» αναλογίες BMW

Όπως και η i3, έτσι και η νέα Σειρά 3 θα διατίθεται και σε έκδοση Touring, δηλαδή, station wagon.

Εσωτερικό: Panoramic iDrive και νέα φιλοσοφία

Στο εσωτερικό, η αλλαγή είναι ριζική. Η BMW εγκαταλείπει το παραδοσιακό ταμπλό και εισάγει το νέο σύστημα Panoramic iDrive, μια πολύ λεπτή οθόνη στη βάση του παρμπρίζ που προβάλλει τις βασικές πληροφορίες οδήγησης.

Η λογική θυμίζει head-up display επόμενης γενιάς, ενώ η κεντρική οθόνη αποκτά ιδιαίτερο, εξαγωνικό σχήμα. Το τιμόνι επίσης διαφοροποιείται σχεδιαστικά, ακολουθώντας τη νέα μινιμαλιστική φιλοσοφία.

Κινητήρες: εξηλεκτρισμός χωρίς ακρότητες

Κάτω από το αμάξωμα, η νέα Σειρά 3 δεν φέρνει επανάσταση, αλλά εξέλιξη. Η γκάμα κινητήρων αναμένεται να βασιστεί σε γνώριμα σύνολα:

• 2.0 λίτρων τετρακύλινδροι βενζίνης με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V

• 3.0 λίτρων εξακύλινδροι εν σειρά (inline-six), επίσης με mild hybrid

• Plug-in hybrid εκδόσεις βασισμένες σε τετρακύλινδρο μοτέρ

Παράλληλα, δεν αποκλείεται και η παρουσία diesel 2.0 mild hybrid έκδοσης.

Εκδόσεις M

Στην κορυφή της γκάμας, η BMW θα λανσάρει αρχικά την έκδοση M Performance, πιθανότατα με την ονομασία M350, διάδοχο της M340i, με περισσότερη ισχύ και χωρίς το γράμμα “i” (που πλέον αφορά αποκλειστικά τα ηλεκτρικά).

Η νέα BMW M3 θα ακολουθήσει αργότερα, πιθανότατα το 2028, με ισχύ άνω των 500 ίππων. Όπως και η νέα M5, δεν αποκλείεται να υιοθετήσει plug-in hybrid σύστημα και τετρακίνηση.

Τι κρατάμε

• Δύο διαφορετικές πλατφόρμες για ηλεκτρική και θερμική Σειρά 3

• Νέο design με λεπτή φωτιζόμενη μάσκα και μινιμαλιστικά φωτιστικά

• Εσωτερικό με Panoramic iDrive αντί για κλασικό πίνακα οργάνων

• Κινητήρες με έμφαση στο mild hybrid και plug-in hybrid

• Έκδοση M350 στο λανσάρισμα και νέα M3 μετά το 2028