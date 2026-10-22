BMW “Turbo Bonus”: Αποζημίωση έως 650.000 ευρώ σε εργαζόμενους για να παραιτηθούν

Το BMW Turbo Bonus φέρεται να έχει προκαλέσει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ώστε να παρουσιάστηκαν προβλήματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Η BMW προσφέρει αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 650.000 ευρώ σε εργαζομένους της που θα συμφωνήσουν να αποχωρήσουν από την εταιρεία, στο πλαίσιο του σχεδίου της για τη μείωση του προσωπικού κατά 8.000 θέσεις έως το τέλος του 2027. Το πρόγραμμα, που περιλαμβάνει και ένα επιπλέον μπόνους για όσους φύγουν νωρίτερα, φέρεται να έχει προκαλέσει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ώστε να παρουσιάστηκαν προβλήματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για τις προτεινόμενες αποζημιώσεις.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους της έναν σύνδεσμο προς την εσωτερική πλατφόρμα, όπου μπορούσαν να δουν το ποσό που θα λάμβαναν σε περίπτωση αποχώρησης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Handelsblatt, αρκετοί εργαζόμενοι έχουν λάβει προτάσεις με εξαψήφιες αποζημιώσεις.

Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση και τι επιλογές έχουν οι εργαζόμενοι

Το ποσό που προσφέρεται σε κάθε εργαζόμενο εξαρτάται από την ηλικία του, τα χρόνια υπηρεσίας του στη BMW και τις αποδοχές του. Όσοι αποδεχτούν την πρόταση μπορούν να επιλέξουν πώς θα λάβουν τα χρήματα: εφάπαξ, σε δόσεις, με τη μεταφορά μέρους του ποσού στον συνταξιοδοτικό τους λογαριασμό, με καταβολή σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με συνδυασμό αυτών των επιλογών.

Το ύψος των αποζημιώσεων μπορεί να ξεπεράσει τις 650.000 ευρώ, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε εργαζομένου.

Το Turbo Bonus για όσους φύγουν έως τον Μάρτιο του 2027

Η BMW προβλέπει δύο διαφορετικές ημερομηνίες αποχώρησης για όσους συμφωνήσουν με τους όρους του προγράμματος. Οι εργαζόμενοι που θα αποχωρήσουν έως τις 31 Μαρτίου 2027 θα δικαιούνται ένα επιπλέον μπόνους, το λεγόμενο “Turbo Bonus”, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το ύψος του. Όσοι επιλέξουν να παραμείνουν για μεγαλύτερο διάστημα θα μπορούν να αποχωρήσουν έως τις 31 Οκτωβρίου 2027, αλλά χωρίς να λάβουν το συγκεκριμένο πρόσθετο ποσό.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Handelsblatt, εργαζόμενοι που θα έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Οκτωβρίου 2027 ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση στο πρόγραμμα συνταξιούχων της BMW. Αυτό προσφέρει ορισμένα προνόμια, μεταξύ των οποίων ειδικές τιμές για την αγορά καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της εταιρείας. Για τα υψηλόβαθμα στελέχη υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να δοθεί η δυνατότητα αγοράς του εταιρικού αυτοκινήτου που χρησιμοποιούν ήδη.

Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα φέρεται να ήταν τόσο έντονο, ώστε η ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσίασε δυσλειτουργίες λίγο μετά την ενεργοποίησή της. Πλέον, η BMW καλείται να αξιολογήσει τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και να αποφασίσει ποιοι εργαζόμενοι θα αποχωρήσουν, καθώς και το ακριβές ποσό που θα λάβει ο καθένας.

Η BMW θέλει να εξοικονομεί 1 δισ. ευρώ τον χρόνο

Παρά τα ιδιαίτερα υψηλά ποσά που ενδέχεται να καταβληθούν, η BMW επιδιώκει να περιορίσει σημαντικά τις δαπάνες της, με το κόστος μισθοδοσίας να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έξοδα για μια επιχείρηση. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Milan Nedeljković, έχει θέσει ως στόχο την εξοικονόμηση 1 δισ. ευρώ ετησίως από το 2028, ώστε το λειτουργικό περιθώριο κέρδους να αυξηθεί από το 3% στο 5% έως τότε.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η BMW επιδιώκει να ανεβάσει το περιθώριο κέρδους της στο 8% έως 10% στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Ο Nedeljković ανακοινώθηκε ως ο νέος διευθύνων σύμβουλος της BMW τον Δεκέμβριο του 2025 και ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του τον Μάιο του 2026, διαδεχόμενος τον Oliver Zipse.

Υπό τη νέα διοίκηση, η γερμανική εταιρεία προχωρά σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ανανέωσης της γκάμας της, με 40 νέα ή ανανεωμένα μοντέλα έως το τέλος του 2027. Ανάμεσά τους βρίσκονται ήδη οι νέες BMW i3 και Σειρά 3, τα οποία έχουν ανακοινωθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής για τα επόμενα χρόνια.