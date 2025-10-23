Brembo ALU: Δαγκάνες από 100% ανακυκλωμένο αλουμίνιο – Θα τις διάλεγες;

Η Brembo περνά σε μια νέα εποχή βιώσιμης μηχανολογίας, παρουσιάζοντας την πρώτη δαγκάνα φρένων κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανακυκλωμένο αλουμίνιο.

Πρόκειται για μια καινοτομία που έρχεται ύστερα από πέντε χρόνια ερευνών, με στόχο τη δραστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγής της. Σύμφωνα με την ιταλική εταιρεία, το νέο κράμα μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως και 70% ανά δαγκάνα, χωρίς καμία υποχώρηση σε επιδόσεις ή αισθητική.

Το αλουμίνιο επελέγη επειδή μπορεί να ανακυκλώνεται επ’ άπειρον χωρίς να μειώνεται η ποιότητά του, κάτι που καθιστά τη λύση αυτή βιώσιμη τόσο τεχνικά όσο και οικολογικά.

Για να εντοπίσει τα σημεία με τη μεγαλύτερη δυνατότητα βελτίωσης, η Brembo ξεκίνησε αναλύοντας ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής των δαγκανών της. Αφού ολοκληρώθηκε η μελέτη, το επόμενο βήμα ήταν η επιλογή ενός υλικού διαθέσιμου σε όλες τις χώρες όπου λειτουργούν τα εργοστάσιά της. Από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, έως τη Βραζιλία, το Μεξικό, την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία και την Ταϊλάνδη. Μια απόφαση απολύτως λογική, που αποτρέπει πρόσθετη πολυπλοκότητα και επιπλέον κόστος στη διαδικασία παραγωγής.

Η εφαρμογή του νέου υλικού απαίτησε εκτενή ανασχεδίαση των παραγωγικών γραμμών και επικαιροποίηση των προδιαγραφών δοκιμών. Παρ’ όλα αυτά, οι νέες δαγκάνες διατηρούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία που κάνουν τη Brembo ξεχωριστή, όπως την έντονη χρωματική ταυτότητα και την υψηλή ποιότητα φινιρίσματος.

Για να δηλώνεται η προέλευση και η τεχνολογία των δαγκανών, οι νέες μονάδες θα φέρουν το σήμα “ALU”, που θα λειτουργεί ως σήμα κατατεθέν της νέας γενιάς φρένων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η Brembo έχει ήδη ξεκινήσει να προμηθεύει έναν από τους μεγάλους πελάτες της με τις νέες δαγκάνες. Κάτι που σημαίνει πως μπορεί ήδη να βρίσκονται σε μοντέλα παραγωγής. Δεδομένου ότι ο ιταλικός κολοσσός συνεργάζεται σχεδόν με όλους τους κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ποδηλάτων, η ταυτότητα του πρώτου πελάτη παραμένει μυστήριο.

Η χρήση του ανακυκλωμένου κράματος δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπονται οι υπάρχουσες γραμμές παραγωγής. Για τα τρέχοντα μοντέλα θα συνεχιστεί η χρήση συμβατικού αλουμινίου μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής τους, με προτεραιότητα σε υλικό παραγόμενο με χρήση ανανεώσιμης ενέργειας.

Η Brembo δείχνει έτσι πως η υψηλή απόδοση και η περιβαλλοντική συνείδηση μπορούν να συνυπάρξουν. Αν το νέο κράμα επεκταθεί σε όλη τη γκάμα των προϊόντων της, το λογότυπο “ALU” ίσως εξελιχθεί σε σύμβολο μιας νέας, “καθαρής” μηχανολογικής εποχής.

