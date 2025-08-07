Bugatti Brouillard: Ένα hypercar 1.600 ίππων που δεν θα αποκτήσεις ποτέ

Η Bugatti παρουσίασε τη Brouillard, ένα one-off hypercar 1.600 PS με W16 κινητήρα. Δες γιατί είναι ίσως το πιο αποκλειστικό αυτοκίνητο στον κόσμο.

Η Bugatti επιστρέφει με κάτι… μοναδικό

Μπορεί η Tourbillon να άνοιξε το υβριδικό κεφάλαιο της Bugatti, όμως ο θρυλικός W16 δεν έχει ακόμα πει την τελευταία του λέξη. Η απόδειξη έρχεται με τη Bugatti Brouillard, ένα one-off hypercar που συνδυάζει την κληρονομιά της μάρκας με απόλυτο custom σχεδιασμό και μηχανικά μέρη από τη Chiron.

Είναι το πρώτο μοντέλο του νέου προγράμματος “Programme Solitaire”, μέσω του οποίου επιλεγμένοι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν μοναδικά hypercars, με απόλυτα εξατομικευμένη σχεδίαση και φινίρισμα. Η Brouillard θα παρουσιαστεί επίσημα στην Monterey Car Week στην Καλιφόρνια, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου για την Bugatti.

Έμπνευση από τον αγαπημένο ίππο του Ettore Bugatti

Η Brouillard (Γαλλικά για “ομίχλη”) δημιουργήθηκε για τον Ολλανδό επιχειρηματία Michel Perridon, ιδιοκτήτη της μεγαλύτερης ιδιωτικής συλλογής Bugatti στον κόσμο. Το όνομα και το εσωτερικό του αυτοκινήτου αποτελούν φόρο τιμής στον αγαπημένο ίππο του Ettore Bugatti, συνδέοντας την παράδοση με τη σύγχρονη τεχνολογία.

Σχεδίαση που κόβει την ανάσα

Αν και με την πρώτη ματιά θυμίζει τη Mistral Roadster σε κουπέ εκδοχή, σχεδόν κάθε πάνελ στη Brouillard είναι μοναδικό. Το αμάξωμα συνδυάζει ένα σμιλεμένο εμπρός προφυλακτήρα με γρίλια σε σχήμα πέταλου, LED φώτα στους θόλους και προεκτάσεις από ανθρακονήματα σε έντονο πράσινο φινίρισμα.

Το πίσω μέρος είναι εξίσου θεαματικό, με τονισμένα φτερά, custom deck με αεραγωγούς οροφής, ενσωματωμένο ducktail spoiler και τετραπλές απολήξεις εξάτμισης. Τα LED φώτα σε σχήμα X προέρχονται από το Mistral, ενώ μπορούμε να πούμε ότι θυμίζει και τη Chiron Super Sport.

Εσωτερικό που μοιάζει με έργο τέχνης

Η καμπίνα βασίζεται στο lay-out της Chiron, όμως κάθε υλικό είναι εξατομικευμένο. Πράσινο ανθρακονήμα, tartan υφάσματα από το Παρίσι, δέρμα και αλουμίνιο συνδυάζονται με κεντήματα αλόγων στις πόρτες και τα καθίσματα.

Το highlight; Ένα γλυπτό του ίππου Brouillard μέσα σε γυάλινο ένθετο στον επιλογέα ταχυτήτων, κατασκευασμένο στο χέρι.

Μηχανικά μεν γνωστό, αλλά καθόλου κοινό

Το Bugatti Brouillard βασίζεται στο ανθρακονημάτινο και αλουμινένιο πλαίσιο της σειράς Chiron, το οποίο έχουμε δει και στις Divo, La Voiture Noire, Centodieci και Bolide. Ο W16 των 8.0 λίτρων με 4 turbo αποδίδει 1.600 PS, συνεχίζοντας την παράδοση της απόλυτης ισχύος, έστω και λίγο πριν το τέλος της εποχής του.

Μόνο για τους λίγους (και πάρα πολύ εκλεκτούς)

Το Programme Solitaire ξεπερνά το ήδη πολυτελές “Bugatti Sur Mesure”, προσφέροντας πλήρη σχεδιαστική ελευθερία στους πελάτες. Η μάρκα δηλώνει πως θα κατασκευάζει έως και δύο τέτοια one-off αριστουργήματα τον χρόνο, κρατώντας το επίπεδο ποιότητας, λεπτομέρειας και αποκλειστικότητας στο αποκορύφωμα της αυτοκινητικής βιομηχανίας.

Ο Hendrik Malinowski, Managing Director της Bugatti, τόνισε πως:

«Δεν θα υπάρξει κανένας συμβιβασμός σε επιδόσεις, ποιότητα ή σχεδίαση. Κάθε Solitaire θα είναι μοναδικό και ασύγκριτο».

Τι κρατάμε;

