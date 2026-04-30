BYD Atto 2 DM-i: Αναλυτικά τιμές και εξοπλισμός για το φθηνότερο plug-in hybrid της Ελλάδας

Σε μια αγορά όπου τα plug-in hybrid μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν υψηλό κόστος για να έχουν ουσιαστικό νόημα, το BYD Atto 2 DM-i έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα με τρόπο ξεκάθαρο και πρακτικό.

Η BYD έχει ήδη αποδείξει ότι κινείται επιθετικά στην ευρωπαϊκή αγορά, και το BYD Atto 2 DM-i είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής. Γιατί εδώ δεν έχουμε απλώς ένα ακόμη B-SUV με plug-in hybrid σύστημα. Έχουμε ένα αυτοκίνητο που στοχεύει να κάνει αυτή την τεχνολογία καθημερινή και προσβάσιμη.

View this post on Instagram A post shared by Autotypos.gr by Quattroruote (@autotypos.gr)

Φωτογραφίες: BYD – Γιώργος Καραγιωργάκης

Η γκάμα του μοντέλου είναι απλή, με δύο εκδόσεις που έχουν ξεκάθαρο ρόλο. Η βασική Active ξεκινά από 26.990 ευρώ και τοποθετείται ως μια πλήρης πρόταση χωρίς “εκπτώσεις”. Αποδίδει 0-100 km/h σε 9,1 δευτερόλεπτα, χρησιμοποιεί μπαταρία 7,8 kWh και προσφέρει συνδυαστική αυτονομία που φτάνει τα 930 km, με κατανάλωση στα 3,1 lt/100 km. Στην πράξη, όμως, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ο εξοπλισμός της. Από την πρώτη κιόλας έκδοση, το BYD Atto 2 DM-i διαθέτει την μεγάλη οθόνη infotainment 12,8 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων, Google built-in με πλήρη ενσωμάτωση υπηρεσιών, καθώς και σύστημα επιλογέα ταχυτήτων στην κολόνα του τιμονιού που απελευθερώνει χώρο στην κεντρική κονσόλα. Παράλληλα, ενσωματώνει πλήρες πακέτο υποβοήθησης οδήγησης με adaptive cruise control και intelligent cruise control, σύστημα αυτόνομης πέδησης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση σημάτων και παρακολούθηση τυφλού σημείου. Στον εξοπλισμό άνεσης περιλαμβάνονται αυτόματος κλιματισμός, keyless είσοδος και εκκίνηση, αισθητήρες βροχής και φωτός, LED φώτα εμπρός και πίσω, κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες στάθμευσης, δημιουργώντας ένα σύνολο που δεν αφήνει αίσθηση “entry level”.

Η έκδοση Boost, από 29.990 ευρώ, είναι αυτή που αναδεικνύει πλήρως τη φιλοσοφία του BYD Atto 2 DM-i. Εδώ η ισχύς ανεβαίνει, με 0-100 km/h σε 7,5 δευτερόλεπτα, ενώ η μπαταρία των 18 kWh μεταμορφώνει την καθημερινή χρήση, προσφέροντας έως 90 km ηλεκτρικής αυτονομίας και συνολική που φτάνει τα 1.000 km. Η κατανάλωση πέφτει στα 1,8 lt/100 km, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι στην πράξη μπορείς να κινηθείς για αρκετές ημέρες σχεδόν αποκλειστικά ηλεκτρικά, εφόσον έχεις δυνατότητα φόρτισης. Ο εξοπλισμός εδώ ανεβαίνει αισθητά, με πανοραμική οροφή και ηλεκτρικό σκιάδιο, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα, vegan δερμάτινες επενδύσεις, κάμερα 360 μοιρών και επιπλέον συστήματα υποβοήθησης όπως rear cross traffic alert και driver monitoring. Η συνολική εικόνα της καμπίνας μετατοπίζεται σε επίπεδο που δύσκολα συνδέεις με αυτοκίνητο αυτής της τιμής.

Το στοιχείο που διαφοροποιεί πραγματικά το BYD Atto 2 DM-i είναι το σύστημα Super DM. Σε αντίθεση με αρκετά plug-in hybrid της αγοράς, εδώ η λειτουργία είναι σαφώς πιο κοντά σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ο ηλεκτροκινητήρας καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής μετακίνησης, ενώ ο θερμικός κινητήρας παρεμβαίνει κυρίως όταν αυξάνονται οι απαιτήσεις. Αυτό μεταφράζεται σε πολύ ήσυχη λειτουργία, ομαλή επιτάχυνση και συνολική εμπειρία που θυμίζει περισσότερο EV παρά συμβατικό hybrid. Δεν έχεις την αίσθηση ότι οδηγείς ένα σύστημα που προσπαθεί να ισορροπήσει δύο κόσμους. Έχεις την αίσθηση ότι οδηγείς ένα ηλεκτρικό με δίχτυ ασφαλείας.

Παράλληλα, οι χώροι αποτελούν ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του μοντέλου. Με 425 λίτρα χώρου αποσκευών και έως 1.335 λίτρα με αναδίπλωση των καθισμάτων, το BYD Atto 2 DM-i τοποθετείται πάνω από τον μέσο όρο της κατηγορίας, ενώ η καμπίνα είναι ευρύχωρη και πρακτική, με επίπεδο δάπεδο και πολύ καλή εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου. Στην πράξη, μπορεί να καλύψει οικογενειακές ανάγκες χωρίς να δείχνει περιορισμένο.

Στον δρόμο, η φιλοσοφία του είναι ξεκάθαρη. Δεν προσπαθεί να γίνει σπορ, αλλά εστιάζει στην άνεση. Η ανάρτηση έχει μαλακή ρύθμιση, απορροφά αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες και δημιουργεί μια ήρεμη εμπειρία μετακίνησης. Η κύλιση είναι πολιτισμένη, η καμπίνα απομονωμένη και η συνολική συμπεριφορά προβλέψιμη και ασφαλής. Αν πιεστεί, θα εμφανίσει κλίσεις, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να κάνει εύκολα και ξεκούραστα τα καθημερινά χιλιόμετρα, και σε αυτό πετυχαίνει.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι τι σημαίνει για την αγορά. Το BYD Atto 2 DM-i δεν είναι απλώς μια ακόμη πρόταση. Είναι ένα μοντέλο που επαναπροσδιορίζει το τι θεωρείται “λογικό” σε ένα plug-in hybrid. Για πρώτη φορά βλέπουμε ένα αυτοκίνητο με σοβαρή ηλεκτρική αυτονομία, πλήρη εξοπλισμό και ουσιαστική πρακτικότητα να τοποθετείται κάτω από τα 30.000 ευρώ. Και αυτό από μόνο του αλλάζει τα δεδομένα.

Στο τέλος της ημέρας, το BYD Atto 2 DM-i δεν προσπαθεί να σε πείσει με εντυπωσιακές υποσχέσεις. Σε κερδίζει με την ισορροπία του. Με την τιμή του, με τον εξοπλισμό του και με τον τρόπο που ενσωματώνει την τεχνολογία στην καθημερινότητα. Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο του. Γιατί δεν σου ζητά να αλλάξεις τον τρόπο που ζεις. Σου δίνει έναν πιο εύκολο τρόπο να κινηθείς μέσα σε αυτόν.

Τι κρατάμε;