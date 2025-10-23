BYD ATTO 2 DM-i: Έρχεται στην Ελλάδα το πρώτο Plug-in Hybrid B-SUV με 1.020 χλμ. αυτονομία

Η BYD φέρνει στην αγορά το πρώτο Plug-In Hybrid B-SUV, με ανταγωνιστική τιμή και τεράστια αυτονομία.

Η BYDπαρουσίασε το ATTO 2 DM-i, μια νέα υβριδική εκδοχή του μικρού της SUV που έρχεται να συμπληρώσει τη γκάμα κάτω από το ATTO 3. Πρόκειται για το πρώτο Plug-in Hybrid B-SUV της αγοράς, που φιλοδοξεί να προσφέρει πραγματική ηλεκτρική εμπειρία οδήγησης, όχι για ορισμένα διαστήματα ή λίγα χλμ./ώρα όπως τα Full Hybrid, χωρίς τους περιορισμούς αυτονομίας των αμιγώς ηλεκτρικών.

Το ATTO 2 είναι ένα ποιοτικό, βολικό και πρακτικό μικρό crossover, ωστόσο η σχετικά μικρή αυτονομία της ηλεκτρικής έκδοσης, αποτελεί έναν περιοριστικό παράγοντα, ειδικά για όσους κάνουν συχνά ταξίδια. Η νέα έκδοση DM-i (Dual Mode–intelligent) έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό, συνδυάζοντας ηλεκτρική κίνηση για την πόλη με υβριδική λειτουργία για μεγαλύτερες αποστάσεις. Με πλήρως φορτισμένη μπαταρία και γεμάτο ρεζερβουάρ βενζίνης, μπορεί να διανύσει έως και 1.020 χιλιόμετρα, μια τιμή που το φέρνει κοντά σε αυτοκίνητα με Super Hybrid σύνολα, της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Η τεχνολογία Super Hybrid DM, που ήδη χρησιμοποιείται σε άλλα μοντέλα της BYD, βασίζεται σε έναν τετρακύλινδρο 1.5 λίτρων κύκλου Atkinson σε συνδυασμό με έναν ηλεκτροκινητήρα εμπρός. Το ίδιο σύστημα συναντάμε και στο Seal 6 DM-i, ένα νέο σεντάν/στέισον που δεν ξέρουμε πότε και αν θα έρθει στην χώρα μας, με ισχύ που ξεκινά από 184 ίππους στην έκδοση με μπαταρία 10,08 kWh και φτάνει έως 212 ίππους με μεγαλύτερη μπαταρία 19 kWh. Η καθαρά ηλεκτρική αυτονομία φτάνει του ATTO 2 DM-i, αν και δεν ξέρουμε ακόμη ποια θα είναι (κατά πάσα πιθανότητα η 10άρα), αναφέρεται στα 90 ηλεκτρικά χιλιόμετρα, που είναι υπερ-αρκετά για τις καθημερινές μετακινήσεις χωρίς χρήση βενζίνης.

Η μετάβαση από την ηλεκτρική στην υβριδική λειτουργία γίνεται αθόρυβα και ομαλά, με το σύστημα να επιλέγει αυτόματα τον πιο αποδοτικό τρόπο λειτουργίας ανάλογα με τις συνθήκες. Έτσι, το ATTO 2 DM-i συνδυάζει τη σιωπηλή λειτουργία και την άμεση απόκριση ενός EV με τη σιγουριά της υβριδικής τεχνολογίας σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Σχεδιαστικά, οι διαφορές από το αμιγώς ηλεκτρικό ATTO 2 είναι μικρές αλλά ευδιάκριτες. Η προσθήκη θερμικού κινητήρα επέβαλε μεγαλύτερη κεντρική εμπρός εισαγωγή αέρα, ενώ εμφανίστηκε και ένα καπάκι ρεζερβουάρ στο πίσω φτερό. Το μοντέλο διαθέτει επίσης νέες γκρι ζάντες 17 ιντσών, ανασχεδιασμένες λεπτομέρειες στον προφυλακτήρα και μια νέα αποκλειστική απόχρωση Midnight Blue για την υβριδική έκδοση. Ακόμη δε γνωρίζουμε τις διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό, όμως δεν αναμένουμε να είναι μεγάλες. Θα επικεντρώνονται στις επιπλέον ενδείξεις για υβριδικό σύστημα στις οθόνες, όπως και σε κάποιο διακόπτη επιλογής αυτόματης υβριδικής ή αμιγώς ηλεκτρικής λειτουργίας.

Το BYD ATTO 2 DM-i κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο αυτή την εβδομάδα στην εκδήλωση Fleet Europe Days στο Λουξεμβούργο, πριν παρουσιαστεί στα μέσα ενημέρωσης τον Νοέμβριο. Οι προ-παραγγελίες θα ξεκινήσουν σύντομα, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, ενώ «ανοίγει» χώρο για μια νέα κατηγορία, αυτή την Plug-In Hybrid B-SUV.

Η Inchcape Hellas φέρνει την επανάσταση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα – Ποια είναι τα νέα αυτοκίνητα

Αυτό είναι το ηλεκτρικό της VW που καίει 12 ευρώ για 400 χιλιόμετρα ταξιδιού χωρίς φόρτιση

Το πιο premium κινεζικό compact SUV στην Ελλάδα με 10 χρόνια εγγύηση, 288€/μήνα, 0% επιτόκιο και 272 ίππους