BYD Dolphin G DM-i: Από 18.990 ευρώ στη Γερμανία – Θα είναι το φθηνότερο plug-in hybrid στην Ελλάδα;

Το νέο μοντέλο της BYD υπόσχεται πάνω από 100 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας και τιμή που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία των plug-in hybrid

Η BYD αποκάλυψε τις ευρωπαϊκές τιμές του νέου Dolphin G DM-i, ενός μοντέλου που εξελίχθηκε ειδικά για την ευρωπαϊκή αγορά και φιλοδοξεί να φέρει την τεχνολογία plug-in hybrid σε μια κατηγορία όπου μέχρι σήμερα κυριαρχούν τα ήπια και τα πλήρως υβριδικά συστήματα. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται το φθινόπωρο του 2026, ενώ το αυτοκίνητο θα κατασκευάζεται στο νέο εργοστάσιο της εταιρείας στην Ουγγαρία.

Με μήκος 4,16 μέτρα, το Dolphin G DM-i τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας Β, απέναντι σε μοντέλα όπως τα Renault Clio, Toyota Yaris και Volkswagen Polo. Ωστόσο, η μεγάλη διαφορά του είναι ότι χρησιμοποιεί το γνωστό σύστημα DM-i της BYD, συνδυάζοντας έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας τη δυνατότητα καθημερινών μετακινήσεων σχεδόν αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Έως 105 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας

Η βασική έκδοση Active χρησιμοποιεί μπαταρία 7,42 kWh και προσφέρει έως 40 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας κατά WLTP. Οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport εξοπλίζονται με μεγαλύτερη μπαταρία 18,3 kWh, η οποία ανεβάζει την ηλεκτρική αυτονομία στα 105 χιλιόμετρα. Η συνδυαστική αυτονομία ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα, ενώ η ισχύς φτάνει έως τους 209 ίππους ανάλογα με την έκδοση.

Στο εσωτερικό συναντάμε ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, κεντρική οθόνη αφής έως 12,8 ιντσών, ασύρματη φόρτιση κινητού και χώρο αποσκευών 425 λίτρων, ο οποίος φτάνει τα 1.225 λίτρα με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα.

Οι τιμές στη Γερμανία

Η BYD ανακοίνωσε τιμή εκκίνησης 28.990 ευρώ για την έκδοση Active στη Γερμανία πριν από επιδοτήσεις και εμπορικές εκπτώσεις. Ωστόσο, χάρη στα κίνητρα και τα προγράμματα προώθησης που εφαρμόζονται στη γερμανική αγορά, η τελική τιμή μπορεί να πέσει έως και στα 18.990 ευρώ. Αντίστοιχα, οι υπόλοιπες εκδόσεις ξεκινούν από 21.990 ευρώ, 22.990 ευρώ και 23.990 ευρώ αντίστοιχα μετά τις εκπτώσεις.

Θα είναι το φθηνότερο plug-in hybrid στην Ελλάδα;

Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης. Σήμερα το φθηνότερο plug-in hybrid μοντέλο της BYD στην ελληνική αγορά είναι το Atto 2 DM-i, το οποίο χρησιμοποιεί την ίδια βασική τεχνολογία κίνησης και ξεκινά από 26.990 ευρώ.

Στη Γερμανία, το Atto 2 DM-i διατίθεται μετά τις εμπορικές εκπτώσεις από περίπου 24.490 ευρώ. Αντίστοιχα, το Dolphin G DM-i ξεκινά από 18.990 ευρώ, δηλαδή περίπου 5.500 ευρώ χαμηλότερα. Με βάση αυτή τη διαφορά τιμής, είναι λογικό να εκτιμήσουμε ότι όταν το νέο μοντέλο φτάσει στην Ελλάδα θα τοποθετηθεί σημαντικά χαμηλότερα από το Atto 2 DM-i.

Αν η BYD ακολουθήσει παρόμοια τιμολογιακή πολιτική, τότε δεν αποκλείεται το Dolphin G DM-i να αποτελέσει το φθηνότερο plug-in hybrid αυτοκίνητο της ελληνικής αγοράς, ανοίγοντας μια νέα κατηγορία για όσους αναζητούν μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία χωρίς το κόστος ενός αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου.

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