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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

BYD Dolphin G DM-i: Το μικρό που έχει τα εφόδια να “σαρώσει” την αγορά της Ελλάδας

ΠΕΜΠΤΗ | 11.06.2026
Autotypos Team
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Η BYD ετοιμάζεται να ενισχύσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά με το νέο plug-in υβριδικό supermini, Dolphin G DM-i

Το νέο Dolphin G αναμένεται να αποτελέσει έναν άμεσο αντίπαλο για μοντέλα όπως τα Renault Clio, Volkswagen Polo και Toyota Yaris, έχοντας όμως ένα σημαντικό πλεονέκτημα: θα είναι ένα plug-in hybrid (PHEV) μοντέλο, σε μια κατηγορία όπου κυριαρχούν κυρίως τα ήπια υβριδικά και τα συμβατικά full hybrid συστήματα.

Το νέο BYD Dolphin G DM-i θα προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 105 χιλιόμετρα, ενώ η συνολική αυτονομία του θα φτάνει έως και τα 1.040 χιλιόμετρα.

 

Ένα “Super Hybrid” στην κατηγορία supermini

Κάτω από το καπό βρίσκεται το σύστημα Super Hybrid της BYD, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη στο Atto 2 DM-i. Αποτελείται από έναν βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων που συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα και μία γεννήτρια, με τη συνδυαστική ισχύς να φτάνει τους 176 ή τους 212 ίππους ανάλογα με την έκδοση. Η BYD χαρακτηρίζει το σύστημα ως «EV-led», καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις οι ηλεκτροκινητήρες είναι αυτοί που αναλαμβάνουν την κίνηση του αυτοκινήτου.

Οι επιδόσεις είναι επίσης ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για την κατηγορία, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 8,3 δευτερόλεπτα.

Το Dolphin G θα διατίθεται με δύο διαφορετικές επιλογές μπαταρίας. Η βασική έκδοση, Active, εξοπλίζεται με μπαταρία 7,2 kWh, η οποία προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία περίπου 40 χιλιομέτρων. Παράλληλα, οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport χρησιμοποιούν μεγαλύτερη μπαταρία 18,3 kWh, με ηλεκτρική αυτονομία που φτάνει τα 105 χιλιόμετρα.

Η μικρότερη μπαταρία υποστηρίζει φόρτιση AC έως 3,3 kW, ενώ η μεγαλύτερη μπορεί να φορτίσει με ισχύ έως 6,6 kW σε AC και έως 39 kW σε DC ταχυφορτιστή.

Στην «καρδιά» της κατηγορίας

Με μήκος 4.160 χλστ., πλάτος 1.825 χλστ. και ύψος 1.575 χλστ., το Dolphin G τοποθετείται ακριβώς στο κέντρο της κατηγορίας των supermini, ενώ παράλληλα, αποτελεί το μικρότερο plug-in υβριδικό μοντέλο της αγοράς. Ανάλογα με την έκδοση, το βάρος κυμαίνεται από 1.440 έως 1.555 κιλά, ενώ οι ζάντες είναι 16 ή 18 ιντσών.

Ένα ακόμη δυνατό σημείο είναι ο χώρος αποσκευών των 425 λίτρων, ο οποίος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους της κατηγορίας. Επιπλέον, το μοντέλο διαθέτει λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών μέσω της μπαταρίας του οχήματος.

Στο εσωτερικό, η βασική έκδοση διαθέτει οθόνη αφής 10,1 ιντσών και ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών. Οι πλουσιότερες εκδόσεις εξοπλίζονται με οθόνη 12,8 ιντσών, πανοραμική γυάλινη οροφή, head-up display και κάμερα 360 μοιρών.

Οι πρώτες παραδόσεις του νέου BYD Dolphin G DM-i αναμένονται το φθινόπωρο. Πληροφορίες σχετικά με τις τιμές στην ελληνική αγορά δεν έχουμε, αλλά να θυμίσουμε ότι το Atto 2 DM-i το οποίο εξοπλίζεται με τα ίδια κινητήρια σύνολα, ξεκινά από 26.990 ευρώ στη βασική έκδοση και φτάνει τις 29.990 ευρώ στην κορυφαία των 212 ίππων.

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Tags
#BYD#BYD Atto 2 DM-i#BYD Dolphin G DM-i#Plug In υβριδικά#Renault Clio#supermini#Toyota Yaris#VW Polo#υβριδικά αυτοκίνητα
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