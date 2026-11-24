Το compact ηλεκτρικό μοντέλο της BYD, DOLPHIN SURF, απέσπασε την ανώτατη διάκριση των πέντε αστέρων στις ανεξάρτητες δοκιμές του Green NCAP

Nέα διάκριση για την BYD, με το μικρότερο μοντέλο της στην ευρωπαϊκή αγορά, DOLPHIN SURF, να επιτυγχάνει ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στην κατηγορία «Καθαρός Αέρας» (Clean Air). Το DOLPHIN SURF είναι ήδη το best seller ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα και πέρυσι αναδείχθηκε «World Urban Car of the Year».

Η νέα διάκριση έρχεται να προστεθεί στην κορυφαία βαθμολογία πέντε αστέρων που έχει ήδη αποσπάσει στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP.

Η έκδοση που δοκιμάστηκε

Η έκδοση που αξιολογήθηκε από το Green NCAP ήταν η Boost, με ηλεκτροκινητήρα 89 ίππων στον εμπρός άξονα, βάρος κάτω από 1.400 κιλά και επίσημη αυτονομία 322 χλμ. κατά WLTP. Το αυτοκίνητο επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 12,1 δευτερόλεπτα και φτάνει τελική ταχύτητα 150 χλμ./ώρα.

Οι αξιολογητές σημείωσαν ότι το μοντέλο διακρίθηκε αποσπώντας πέντε αστέρια και μέση βαθμολογία 96%. Ακόμη και η υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας που καταγράφηκε στη δοκιμή αυτοκινητοδρόμου παρέμεινε περιορισμένη για τα δεδομένα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Οι compact διαστάσεις, η χαμηλή κατανάλωση και η μικρή μπαταρία συνέβαλαν σημαντικά στις υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Ο Dr. Aleksandar Damyanov, Technical Manager του Green NCAP, δήλωσε: «Οι εξαιρετικές επιδόσεις βιωσιμότητας του DOLPHIN SURF στο Green NCAP δεν οφείλονται μόνο στις compact διαστάσεις και τη μικρή μπαταρία του, αλλά και στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας που κατέγραψε κατά τις δοκιμές μας. Αυτό που καθιστά το αυτοκίνητο ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τους καταναλωτές είναι οι ισορροπημένες επιδόσεις του και στους τρεις τομείς της αξιολόγησης της οδηγικής εμπειρίας, σε συνδυασμό με την κορυφαία βαθμολογία των πέντε αστέρων στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP».

Η κατηγορία «Καθαρός Αέρας» (Clean Air) έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μέγιστη βαθμολογία. Το Green NCAP αναγνώρισε πολύ καλές επιδόσεις όχι μόνο στις εκπομπές από την εξάτμιση (όπου τα αμιγώς ηλεκτρικά έχουν εγγενές πλεονέκτημα), αλλά και στις εκπομπές που δεν προέρχονται από αυτήν, όπως τα σωματίδια από τη φθορά ελαστικών και φρένων. Η αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη τους ρύπους σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του αυτοκινήτου – από την κατασκευή και την παροχή ενέργειας έως τη συντήρηση και τις δυνατότητες ανακύκλωσης.

Η βαθμολογία 9,9/10 στην κατηγορία «Αέρια του Θερμοκηπίου» (Greenhouse Gases) αντικατοπτρίζει τη χαμηλή κατανάλωση, τις compact διαστάσεις, το περιορισμένο βάρος και τη χωρητικότητα της μπαταρίας. Περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής συνδέεται με την παραγωγή, που σήμερα γίνεται στην Κίνα. Σύντομα προγραμματίζεται να ξεκινήσει η κατασκευή και στην Ουγγαρία.

Το Green NCAP αναγνώρισε επίσης τη χρησιμότητα της τεχνολογίας Vehicle-to-Load (V2L), μέσω της οποίας το DOLPHIN SURF μπορεί να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές με ισχύ έως 3,3 kW.

Πρόσφατες αναβαθμίσεις

Πρόσφατα η BYD αναβάθμισε το DOLPHIN SURF, ανασχεδιάζοντας τη διάταξη του ταμπλό και εμπλουτίζοντας τον εξοπλισμό. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν μεγαλύτερη οθόνη αφής για το σύστημα infotainment στην κορυφαία έκδοση Comfort, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι στην έκδοση Boost, καθώς και ζάντες αλουμινίου στη βασική έκδοση Active.