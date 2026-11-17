Η BYD απέσπασε τη διάκριση Global Tier στην κατηγορία Αυτοκινήτου για το 2026–2027, σε έναν θεσμό που αξιολογεί την αξία και την απήχηση των εμπορικών σημάτων.

Η διεθνής επέκταση μιας αυτοκινητοβιομηχανίας δεν μετριέται μόνο σε νέες αγορές και μοντέλα. Μετριέται και στο πόσο αναγνωρίσιμο γίνεται το όνομά της, αλλά και στη σχέση που χτίζει με το κοινό. Σε αυτό το πεδίο έρχεται η νέα διάκριση της BYD, η οποία ανακηρύχθηκε «Παγκόσμια Μάρκα της Χρονιάς» στην κατηγορία Αυτοκινήτου των World Branding Awards 2026–2027.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο Hampton Court Palace του Λονδίνου, με την κινεζική εταιρεία να λαμβάνει το βραβείο επιπέδου Global Tier, την ανώτατη διάκριση διεθνούς εμβέλειας του θεσμού.

Η βράβευση αφορά τη μάρκα και βασίζεται και στην άποψη των καταναλωτών

Τι ακριβώς αναγνωρίζει το συγκεκριμένο βραβείο; Τα World Branding Awards διοργανώνονται από το World Branding Forum και εστιάζουν στην ισχύ των εμπορικών σημάτων. Η διαδικασία επιλογής συνδυάζει την αξιολόγηση της αξίας κάθε μάρκας, την έρευνα καταναλωτών και τη δημόσια διαδικτυακή ψηφοφορία.

Πρόκειται, επομένως, για διάκριση που αφορά την ίδια την BYD ως μάρκα και τη θέση της στη συνείδηση του κοινού. Δεν είναι βραβείο «Αυτοκινήτου της Χρονιάς» για κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο, ούτε αποτέλεσμα συγκριτικής δοκιμής αυτοκινήτων.

Το επίπεδο Global Tier αφορά διεθνείς μάρκες που δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον δέκα χώρες και σε τρεις ή περισσότερες ηπείρους. Η εμβέλεια της διάκρισης ξεπερνά, έτσι, τα όρια μιας εθνικής αγοράς.

Η BYD δηλώνει παρουσία σε περισσότερες από 120 χώρες και περιοχές

Η βράβευση έρχεται σε μια περίοδο διεύρυνσης της διεθνούς παρουσίας της BYD. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η εταιρεία, τα οχήματα «Νέας Ενέργειάς» της διατίθενται πλέον σε περισσότερες από 120 χώρες.

Ο όρος «οχήματα Νέας Ενέργειας», γνωστός και από τα αρχικά NEV, περιλαμβάνει στην περίπτωση της BYD τόσο τα αμιγώς ηλεκτρικά όσο και τα plug-in hybrid μοντέλα της. Η στρατηγική της, συνεπώς, απευθύνεται και σε όσους επιλέγουν πλήρως ηλεκτρική κίνηση και σε εκείνους που θέλουν ένα επαναφορτιζόμενο υβριδικό.

Στον τεχνολογικό πυρήνα αυτής της γκάμας βρίσκονται η Blade Battery και το υβριδικό σύστημα Super Hybrid DM-i. Παράλληλα, η BYD αναπτύσσει τεχνολογίες σε βασικούς τομείς του αυτοκινήτου, από τις μπαταρίες και τους ηλεκτροκινητήρες μέχρι τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου.

Η εμπιστοσύνη του κοινού παραμένει το ζητούμενο

Σχολιάζοντας τη βράβευση, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, συνέδεσε τη δημιουργία μιας ισχυρής μάρκας με την εμπιστοσύνη των πελατών και με τεχνολογίες που προσφέρουν ουσιαστικό όφελος στην καθημερινότητά τους. Υπογράμμισε, επίσης, την πρόθεση της εταιρείας να συνεχίσει την ανάπτυξη και τις διεθνείς συνεργασίες της, επιδιώκοντας να κάνει τη βιώσιμη κινητικότητα προσιτή σε περισσότερους ανθρώπους.

Για την BYD, η συγκεκριμένη αναγνώριση προστίθεται στην προσπάθεια να εδραιώσει το όνομά της διεθνώς. Για τον αγοραστή, βέβαια, η σχέση με μια μάρκα χτίζεται και μετά την πρώτη γνωριμία: μέσα από το αυτοκίνητο, την καθημερινή χρήση και την υποστήριξη που το συνοδεύει.