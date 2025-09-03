quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

BYD SEAL 6 DM-i: Το νέο υβριδικό οικογενειακό που έρχεται στην Ελλάδα για να κερδίσει στις πωλήσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ | 03.09.2025
Autotypos Team
byd-seal-6-dm-i-to-neo-yvridiko-oikogeneiako-pou-erchetai-stin-ellada-gia-na-kerdisei-stis-poliseis-773196

Το νέο BYD SEAL 6 DM-i στοχεύει σε χρήστες που αναζητούν την εμπειρία οδήγησης ενός ηλεκτρικού οχήματος με την ευελιξία ενός plug-in hybrid

  • Η BYD λανσάρει στην ευρωπαϊκή αγορά το SEAL 6 DM-i σε sedan και Touring εκδόσεις
  • Το νέο SEAL 6 DM χρησιμοποιεί το σύστημα Super DM (Dual Mode), για μεγαλύτερη αυτονομία.
  • H έκδοση sedan προσφέρει χώρο αποσκευών 491 λίτρων και η Touring προσθέτει μεγαλύτερη ευελιξία, φτάνοντας έως τα 1.535 λίτρα
  • Το SEAL 6 DM-i είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία με παραδόσεις έως το τέλος του 2025

Η BYD παρουσιάζει το νέο της μοντέλο SEAL 6 DM-i, διαθέσιμο τόσο σε sedan όσο και σε station wagon (Touring) εκδόσεις. Το όχημα βασίζεται στην υβριδική τεχνολογία Super DM (Dual Mode-intelligent), η οποία επιτρέπει συνδυασμένη λειτουργία ηλεκτροκινητήρα και θερμικού κινητήρα, προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία έως 105 χιλιόμετρα και συνολική αυτονομία άνω των 1.500 χιλιομέτρων.

Ένα ηλεκτρικό με ευελιξία plug-in hybrid

Η νέα σειρά SEAL 6 DM-i εντάσσεται στην κατηγορία C και στοχεύει σε χρήστες που αναζητούν την εμπειρία οδήγησης ενός ηλεκτρικού οχήματος με την ευελιξία ενός plug-in hybrid. Το μοντέλο διατίθεται με ποικιλία εξοπλισμών και δύο διαμορφώσεις του συστήματος κίνησης: την Boost (με μικρότερη μπαταρία και εστίαση στη συνολική αυτονομία) και την Comfort / Comfort Lite (με μεγαλύτερη μπαταρία και αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία).

Χώρος αποσκευών μέχρι και 1.535 λίτρα

Το sedan διαθέτει μήκος 4.840 mm και χώρο αποσκευών 491 λίτρων, ενώ το Touring αυξάνει την πρακτικότητα με μέγιστη χωρητικότητα αποσκευών έως 1.535 λίτρα. Η σχεδίαση και στα δύο αμαξώματα χαρακτηρίζεται από αεροδυναμική γραμμή, εμπνευσμένη από το υγρό στοιχείο, με LED φωτιστικά σώματα, χρωμιωμένες λεπτομέρειες και δυναμικά στοιχεία στο προφίλ.

Το SEAL 6 DM-i στηρίζεται στη Blade Battery, τεχνολογία αποκλειστική της BYD, με δυνατότητα φόρτισης εξωτερικών συσκευών (Vehicle to Load), υποστηρίζοντας ισχύ έως 3,3 kW. Το σύστημα κίνησης παρέχει επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε κάτω από 9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα.

Άνεση και πρακτικότητα στο εσωτερικό

Το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την άνεση και την πρακτικότητα, ενώ προσφέρει πολυτελή υλικά, ψηφιακό πίνακα οργάνων και οθόνη αφής από 12,8 έως 15,6 ίντσες, ανάλογα με την έκδοση. Οι υψηλότερες εκδόσεις εξοπλίζονται με πανοραμική ηλιοροφή, σύστημα ασύρματης φόρτισης, ζάντες 18 ιντσών, ατμοσφαιρικό φωτισμό και αναβαθμισμένο ηχοσύστημα.

Σε επίπεδο ασφάλειας, όλα τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με επτά αερόσακους, συστήματα υποβοήθησης του οδηγού όπως adaptive cruise control, ανίχνευση κόπωσης, σύστημα αποφυγής σύγκρουσης, κάμερες 360°, ενεργή υποβοήθηση λωρίδας, και ανίχνευση τυφλού σημείου.

Το SEAL 6 DM-i διατίθεται στην Ευρώπη με 6ετή εγγύηση κατασκευαστή και 8ετή εγγύηση για το σύστημα κίνησης και τη μπαταρία, ενώ οι παραδόσεις αναμένονται πριν από το τέλος του 2025.

Το εντυπωσιακό supermini που θέλουν όλοι και κοστίζει από 20.800 ευρώ – Διατίθεται και ως υβριδικό

Αυτό είναι το νέο οικογενειακό της Leapmotor που έρχεται να τα βάλει με το VW ID.3

Σοκάρουν οι πωλήσεις της Toyota μέσα στο 2025 – Δες πόσα αυτοκίνητα έχει δώσει μέχρι σήμερα

Tags
#BYD#BYD SEAL 6 DM-i#plug-in υβριδικά οχήματα#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#Νέα
Πρόσφατες Ειδήσεις