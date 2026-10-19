BYD Shark: Το κινεζικό pick-up απέσπασε 5 αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας

Το BYD Shark DMO απέσπασε τη μέγιστη αξιολόγηση ασφάλειας των πέντε αστεριών του ανεξάρτητου οργανισμού Euro NCAP, στον πιο πρόσφατο κύκλο δοκιμών του

Το νέο BYD Shark DMO έκανε το ντεμπούτο του στην ευρωπαϊκή αγορά, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού. Οι υψηλές βαθμολογίες σε βασικούς τομείς ενισχύουν τη θέση του τόσο ως πρακτικού επαγγελματικού οχήματος όσο και ως επιλογής για όσους ακολουθούν δραστήριο τρόπο ζωής. Σύμφωνα με τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP, τα πέντε αστέρια αντιστοιχούν σε «συνολικά εξαιρετική προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης και πλούσιο εξοπλισμό με τεχνολογίες αιχμής για την αποφυγή ατυχημάτων».

Οι βαθμολογίες στις δοκιμές

Η επίσημη έκθεση βασίζεται σε αξιολόγηση που πραγματοποίησε πέρυσι ο οργανισμός ασφάλειας ANCAP της Αυστραλίας και περιλαμβάνει πρόσθετες δοκιμές του Euro NCAP. Αναφέρεται η καλή προστασία σε πλαγιομετωπική σύγκρουση, καθώς και στις δοκιμές μετωπικής σύγκρουσης με άκαμπτο εμπόδιο σε όλο το πλάτος του οχήματος και πλευρικής σύγκρουσης με εμπόδιο.

Το μοντέλο συγκέντρωσε:

82% στην προστασία ενηλίκων επιβατών

στην προστασία ενηλίκων επιβατών 86% στην προστασία παιδιών

στην προστασία παιδιών 74% στην κατηγορία «Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου»

στην κατηγορία «Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου» 87% στην κατηγορία «Safety Assist»

Το Euro NCAP επισημαίνει την προστασία των παιδιών ηλικίας 6 και 10 ετών στη δοκιμή πλευρικής σύγκρουσης, καθώς και το σύστημα ανίχνευσης παρουσίας παιδιού (CPD), που προειδοποιεί αν ένα παιδί έχει παραμείνει στο όχημα.

Στην κατηγορία ευάλωτων χρηστών, το σύστημα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEB) αντιδρά αποτελεσματικά σε ποδηλάτες και ικανοποιητικά σε μοτοσυκλετιστές. Στην κατηγορία Safety Assist, επισημαίνεται η αποτελεσματική αντίδραση του AEB σε άλλα οχήματα, καθώς και η συμβολή του συστήματος υποστήριξης διατήρησης λωρίδας και του συστήματος υποβοήθησης ταχύτητας, που μπορεί να ρυθμίζει αυτόματα τον περιοριστή σύμφωνα με τα τοπικά όρια ταχύτητας.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, δήλωσε: «Η BYD είναι μια εταιρεία τεχνολογίας και οι 120.000 μηχανικοί μας στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης εργάζονται αδιάκοπα για να αναπτύξουν την επόμενη καινοτομία που θα βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Το βασικό μας πλεονέκτημα, όμως, είναι η ικανότητά μας να μεταφέρουμε αυτές τις ιδέες από το εργαστήριο στους πελάτες μας και να τις κάνουμε πράξη. Το αποτέλεσμα του SHARK στο Euro NCAP αποτελεί μία ακόμη απόδειξη του πώς η τεχνογνωσία μας στη μηχανολογία και τα ηλεκτρονικά συστήματα μπορεί να συνδυαστεί για να το πετύχουμε αυτό. Όλα αυτά σε ένα pickup που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επαγγελματικής χρήσης, προσφέρει άνεση αντίστοιχη με ενός SUV, είναι ισχυρό και ευέλικτο εντός και εκτός δρόμου και αρκετά αποδοτικό ώστε να διανύει έως και 90 χιλιόμετρα αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Είμαστε βέβαιοι ότι το SHARK θα έχει σημαντική θέση στην ευρωπαϊκή μας γκάμα, συμβάλλοντας στην άρση των εμποδίων για την ευρύτερη υιοθέτηση οχημάτων νέας ενέργειας».

Η αξιολόγηση πέντε αστέρων του SHARK αποτελεί την ένατη αντίστοιχη διάκριση της BYD από την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά επιβατικών αυτοκινήτων το 2022, μετά τα πέντε αστέρια των DOLPHIN SURF, DOLPHIN, ATTO 3, SEAL, SEAL U, SEAL U DM-i, SEAL 7 και SEALION 7.

Σύστημα κίνησης και χαρακτηριστικά

Το SHARK απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα πιο αποδοτικό pickup, ικανό να καλύπτει πολλές διαδρομές αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις επαγγελματικής χρήσης και δραστήριου τρόπου ζωής, ακόμη και σε μεγάλα ταξίδια. Η διπλή καμπίνα διαθέτει πέντε θέσεις, άνετο εσωτερικό και πρακτικές τεχνολογίες της BYD. Η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) επιτρέπει την τροφοδοσία συσκευών μέσω δύο ενσωματωμένων πριζών.

Το σύστημα κίνησης Super Hybrid DMO περιλαμβάνει δύο ηλεκτροκινητήρες: έναν στον εμπρός άξονα με ισχύ 231 PS και ροπή 310 Nm, και έναν στον πίσω με ισχύ 204 PS και ροπή 340 Nm. Η μέγιστη συνδυαστική ισχύς φτάνει τα 436 PS, με ροπή 650 Nm, επιτρέποντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 5,7 δευτερόλεπτα. Η Blade Battery των 32,2 kWh ενσωματώνεται στο πλαίσιο τύπου σκάλας (ladder-frame) με τεχνολογία Cell-to-Chassis για πρόσθετη προστασία. Συνεργάζεται με turbo βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων, προσφέροντας συνδυασμένη αυτονομία 675 χλμ. με πλήρως φορτισμένη μπαταρία και γεμάτο ρεζερβουάρ.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επενδύσεις από vegan δέρμα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, καθώς και ηχοσύστημα Dynaudio με 12 ηχεία. Πολλές από τις τεχνολογίες κάνουν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους στην κατηγορία των pickup.