BYD: Στην τελική τριάδα για το βραβείο “Παγκόσμιο Αστικό Αυτοκίνητο”

Τα World Car Awards ανακοίνωσαν τους τρεις φιναλίστ της κατηγορίας “Παγκόσμιο Αστικό Αυτοκίνητο” και BYD SEAGULL/DOLPHIN MINI ξεχώρισαν

Η νέα διάκριση έρχεται να προστεθεί στις ήδη πολλές διακρίσεις και βραβεία της BYD, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης της Stella Li, Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της BYD, ως “World Car Person of the Year”, καθώς και της πρόκρισης των BYD SEAL και BYD DOLPHIN στις κατηγορίες “Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς” και “Παγκόσμιο Αστικό Αυτοκίνητο” το 2024.

Ο θεσμός World Car Awards, μαζί με τα “European Car of the Year” και “North American Car of the Year”, συγκαταλέγονται στα πιο έγκριτα βραβεία της αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως. Οι κριτές αξιολογούν οχήματα από όλο τον κόσμο με αποτέλεσμα τα βραβεία να αποτελούν ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα γεγονότα στη διεθνή αυτοκινητιστική κοινότητα. Η δυναμική παρουσία της BYD σε αυτά τα βραβεία υπογραμμίζει την αυξανόμενη παγκόσμια αναγνώριση της τεχνολογικής της καινοτομίας και της επιρροής του brand της.

Το BYD SEAGULL & DOLPHIN MINI, γνωστό για τον compact σχεδιασμό και την ευελιξία του, έχει κερδίσει την προτίμηση των καταναλωτών. Σταθερά, βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις στη λίστα των πιο δημοφιλών μοντέλων στην Κίνα και ηγείται των πωλήσεων ανεξαρτήτως κατηγορίας οχημάτων σε μηνιαία βάση. Αυτή τη φορά, κέρδισε την εμπιστοσύνη 96 δημοσιογράφων του αυτοκινητιστικού τύπου παγκοσμίως, λαμβάνοντας επαίνους για τον ξεχωριστό σχεδιασμό του, την κορυφαία τεχνολογία που διαθέτει και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του.

Ως παγκόσμιος ηγέτης στη βιομηχανία οχημάτων νέας ενέργειας, η BYD έχει επεκτείνει το “πράσινο” αποτύπωμά της σε περισσότερες από 100 χώρες και περιοχές. Με βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η BYD παραμένει αφοσιωμένη στην αποστολή της “Cooling the Earth by 1°C”, συνεχίζοντας να προσφέρει καινοτόμο τεχνολογία και εξαιρετικές υπηρεσίες στους πελάτες της παγκοσμίως.

