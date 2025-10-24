quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Car of the Year 2026: Πως τα Volkswagen Golf GTI και R κατέκτησαν τον πολυπόθητο τίτλο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24.10.2025
Autotypos Team
car-of-the-year-2026-pos-ta-volkswagen-golf-gti-kai-r-katektisan-ton-polypothito-titlo-780472

Οι εξαιρετικά απαιτητικές δοκιμές πίσω από την κορυφαία διάκριση των Volkswagen Golf GTI & Golf R στον φετινό διαγωνισμό Car of the Year

Τα Volkswagen Golf GTI & Golf R κατέκτησαν τον τίτλο “MotorTrend Car of the Year 2026”, μια διάκριση που ήρθε μετά από μια εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία δοκιμών που δοκίμασε τα όρια τόσο των μηχανών, αλλά και των ανθρώπων.

«Γυμνάσια» στην έρημο

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο Honda Proving Center (HPC) στην έρημο Mojave της Καλιφόρνια, με τον υδράργυρο να φτάνει μέχρι και τους 45 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν έλειψαν και οι καταιγίδες. Υπό αυτές τις συνθήκες δοκιμάστηκαν τα υποψήφια αυτοκίνητα, περνώντας από εξαντλητικές μετρήσεις επιτάχυνσης, πέδησης, πρόσφυσης και συμπεριφοράς τόσο στην πίστα, αλλά και σε δημόσιους δρόμους.

Η επιτροπή του MotorTrend αποτελείτο από 7 έμπειρους δημοσιογράφους και μηχανικούς, με επικεφαλής τον Johan de Nysschen, πρώην ανώτατο στέλεχος των Audi, Infiniti, Cadillac και Volkswagen Group North America. Συνολικά αξιολογήθηκαν 20 μοντέλα σε 14 διαφορετικές σειρές, εφαρμόζοντας αυστηρά τα έξι κριτήρια του θεσμού.

Διαβάστε επίσης: Συναγερμός στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία από την έλλειψη ημιαγωγών

Ξεχώρισε το Golf GTI/ R

Το VW Golf GTI/ R ξεχώρισε για τη συνοχή της οδηγικής του συμπεριφοράς, την τεχνολογία και την ικανότητά του να συνδυάζει δύναμη και καθημερινή χρηστικότητα, με την επιτροπή να χαρακτηρίζει την φετινή του διάκριση ως Car of the Year μια «απόδειξη πως τα καθαρόαιμα αυτοκίνητα εξακολουθούν να εμπνέουν, ακόμη και στην εποχή των SUV και της ηλεκτροκίνησης».

Αυτή είναι η τρίτη αυτή φορά που ένα Golf διακρίνεται ως Car of the Year από το MotorTrend, επιβεβαιώνοντας πως η ουσία της οδήγησης παραμένει αναλλοίωτη στο DNA της Volkswagen.

Τι κρατάμε:

  • Τα Volkswagen Golf GTI & Golf R κατέκτησαν τον τίτλο MotorTrend Car of the Year 2026
  • Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο Honda Proving Center (HPC) στην έρημο Mojave της Καλιφόρνια
  • Οι συνθήκες ήταν αρκετά δύσκολες, με τον υδράργυρο να φτάνει μέχρι και τους 45 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν έλειψαν και οι καταιγίδες
  • Το VW Golf GTI/ R ξεχώρισε για τη συνοχή της οδηγικής του συμπεριφοράς, την τεχνολογία και τον συνδυασμό δύναμης και χρηστικότητας

Όλες οι ειδήσεις

To ηλεκτρικό SUV της Audi που συνδυάζει στυλ, άνεση και αυτονομία

Νέες επιδοτήσεις 1.392 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

GAC AION: Η Inchcape Hellas φέρνει την επανάσταση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα – Ποια είναι τα νέα αυτοκίνητα

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Volkswagen#VW Golf#VW Golf GTI#VW Golf R
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-neo-volkswagen-pou-apektise-diko-tou-tragoudi-775157

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.09.2025

Το νέο Volkswagen που απέκτησε δικό του τραγούδι
volkswagen-etoimoparadota-chamiloteres-times-gia-4-dimofili-montela-des-paradeigmata-769070

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.07.2025

Volkswagen Ετοιμοπαράδοτα: Χαμηλότερες τιμές για 4 δημοφιλή μοντέλα – Δες παραδείγματα
kosmocar-volkswagen-megali-diakrisi-sta-pr-awards-2025-758244

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.05.2025

Kosmocar – Volkswagen: Μεγάλη Διάκριση στα PR Awards 2025!
se-poia-tainia-tis-disney-paizoun-ta-ilektrika-tis-volkswagen-780331

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

23.10.2025

Σε ποια ταινία της Disney παίζουν τα ηλεκτρικά της Volkswagen;
ekptosi-gia-to-dimofiles-b-suv-tis-volkswagen-tora-me-timi-kato-apo-20-000-evro-779662

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.10.2025

Έκπτωση για το δημοφιλές B-SUV της Volkswagen – Τώρα με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ
afti-einai-i-teleftaia-ekdosi-tou-polytelous-suv-tis-volkswagen-stin-ellada-xeperna-tis-103-000-evro-779669

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.10.2025

Αυτή είναι η τελευταία έκδοση του πολυτελούς SUV της Volkswagen – Στην Ελλάδα ξεπερνά τις 103.000 ευρώ

Πρόσφατες Ειδήσεις