Car of the Year 2026: Πως τα Volkswagen Golf GTI και R κατέκτησαν τον πολυπόθητο τίτλο

Οι εξαιρετικά απαιτητικές δοκιμές πίσω από την κορυφαία διάκριση των Volkswagen Golf GTI & Golf R στον φετινό διαγωνισμό Car of the Year

Τα Volkswagen Golf GTI & Golf R κατέκτησαν τον τίτλο “MotorTrend Car of the Year 2026”, μια διάκριση που ήρθε μετά από μια εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία δοκιμών που δοκίμασε τα όρια τόσο των μηχανών, αλλά και των ανθρώπων.

«Γυμνάσια» στην έρημο

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο Honda Proving Center (HPC) στην έρημο Mojave της Καλιφόρνια, με τον υδράργυρο να φτάνει μέχρι και τους 45 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν έλειψαν και οι καταιγίδες. Υπό αυτές τις συνθήκες δοκιμάστηκαν τα υποψήφια αυτοκίνητα, περνώντας από εξαντλητικές μετρήσεις επιτάχυνσης, πέδησης, πρόσφυσης και συμπεριφοράς τόσο στην πίστα, αλλά και σε δημόσιους δρόμους.

Η επιτροπή του MotorTrend αποτελείτο από 7 έμπειρους δημοσιογράφους και μηχανικούς, με επικεφαλής τον Johan de Nysschen, πρώην ανώτατο στέλεχος των Audi, Infiniti, Cadillac και Volkswagen Group North America. Συνολικά αξιολογήθηκαν 20 μοντέλα σε 14 διαφορετικές σειρές, εφαρμόζοντας αυστηρά τα έξι κριτήρια του θεσμού.

Διαβάστε επίσης: Συναγερμός στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία από την έλλειψη ημιαγωγών

Ξεχώρισε το Golf GTI/ R

Το VW Golf GTI/ R ξεχώρισε για τη συνοχή της οδηγικής του συμπεριφοράς, την τεχνολογία και την ικανότητά του να συνδυάζει δύναμη και καθημερινή χρηστικότητα, με την επιτροπή να χαρακτηρίζει την φετινή του διάκριση ως Car of the Year μια «απόδειξη πως τα καθαρόαιμα αυτοκίνητα εξακολουθούν να εμπνέουν, ακόμη και στην εποχή των SUV και της ηλεκτροκίνησης».

Αυτή είναι η τρίτη αυτή φορά που ένα Golf διακρίνεται ως Car of the Year από το MotorTrend, επιβεβαιώνοντας πως η ουσία της οδήγησης παραμένει αναλλοίωτη στο DNA της Volkswagen.

Τι κρατάμε:

Τα Volkswagen Golf GTI & Golf R κατέκτησαν τον τίτλο MotorTrend Car of the Year 2026

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο Honda Proving Center (HPC) στην έρημο Mojave της Καλιφόρνια

Οι συνθήκες ήταν αρκετά δύσκολες, με τον υδράργυρο να φτάνει μέχρι και τους 45 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν έλειψαν και οι καταιγίδες

Το VW Golf GTI/ R ξεχώρισε για τη συνοχή της οδηγικής του συμπεριφοράς, την τεχνολογία και τον συνδυασμό δύναμης και χρηστικότητας

To ηλεκτρικό SUV της Audi που συνδυάζει στυλ, άνεση και αυτονομία

Νέες επιδοτήσεις 1.392 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

GAC AION: Η Inchcape Hellas φέρνει την επανάσταση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα – Ποια είναι τα νέα αυτοκίνητα