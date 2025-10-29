Century: Το νέο brand της Toyota που θέλει να τα βάλει με τη Rolls-Royce

Η Toyota αποκαλύπτει το Century ως αυτόνομο υπερ-πολυτελές brand. Νέο coupe concept απέναντι σε Rolls-Royce/Bentley.

Μετά από μισό αιώνα ως το πιο εκλεκτό ιαπωνικό αυτοκίνητο, το Century παύει να είναι «απλώς» ένα μοντέλο της Toyota και αποκτά αυτοτελή ταυτότητα στην κορυφή της ιεραρχίας — πάνω από τη Lexus. Η στρατηγική το φέρνει κατευθείαν απέναντι σε Rolls-Royce και Bentley, με φιλοσοφία “One of One” και έντονη έμφαση στη χειροποίητη εξατομίκευση.

Από το 1967… στο σήμερα: σεντάν, SUV και τώρα coupe

Ιστορικά, το Century ήταν ένα σοφέρ-car για αξιωματούχους και επιχειρηματική ελίτ της Ιαπωνίας. Το 2023 επεκτάθηκε για πρώτη φορά σε SUV με plug-in hybrid V6, χωρίς να σταματήσει η παραγωγή του σεντάν. Το 2025, στο Japan Mobility Show, η Century επιστρέφει με νέο αμάξωμα coupe που σηματοδοτεί την αλλαγή εποχής για τη μάρκα.

Το show car που «χωρίζει» από την Toyota

«Δεν είναι Toyota — είναι Century». Με αυτό το μήνυμα, το coupe εμφανίζεται ως statement ανεξαρτησίας. Επιβλητικές αναλογίες, dual-headlight υπογραφή εμπρός/πίσω και fastback φόρμα που θέλει να σταθεί απέναντι στη Rolls-Royce Spectre. Οι γρίλιες στο καπό μαρτυρούν ότι δεν μιλάμε (τουλάχιστον ακόμη) για αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, σε αντίθεση με τη Spectre.

Σχεδίαση & καμπίνα

Στο εσωτερικό, το τετραθέσιο layout πλαισιώνεται από yoke τιμόνι και μινιμαλιστική, «σαν smartphone» οθόνη. Ένα κεντρικό «νεύρο» χωρίζει εμπρός/πίσω καθίσματα, ενώ η απουσία B-pillar διευκολύνει την πρόσβαση. Η πιο εκκεντρική λεπτομέρεια είναι η ασύμμετρη διάταξη θυρών: δύο συρόμενες στην πλευρά του συνοδηγού και μία στην πλευρά του οδηγού — καθαρό δείγμα ότι μιλάμε για show car που εξερευνά νέους τρόπους επιβίβασης VIP επιβατών.

Μηχανολογικό υπόβαθρο: τι «κρύβει» το καπό

Η Toyota δεν δίνει τεχνικά στοιχεία. Οι ενδείξεις (αεραγωγοί καπό) αφήνουν περιθώριο για θερμικό ή υβριδικό σύνολο. Αναφορικά να πούμε ότι το σεντάν διατηρεί ατμοσφαιρικό 5.0 V8, ενώ το SUV χρησιμοποιεί PHEV V6. Επιστροφή V12 συνόλου δυστυχώς δεν φαίνεται πουθενά στον ορίζοντα. Στο στάδιο αυτό μιλάμε για concept που «δοκιμάζει» κατευθύνσεις — το τελικό προϊόν λογικά θα είναι πιο ήπιο σχεδιαστικά (καθρέφτες/πόρτες/B-pillar) πριν περάσει σε παραγωγή.

Θέση στην γκάμα

Η ανάδειξη του Century ως κορυφαίου brand απελευθερώνει τη Lexus να κινηθεί πιο πειραματικά/προοδευτικά στο δικό της flagship — όπως υπονοούν και τα νέα LS concepts στο Τόκυο. Το Century, αντίθετα, «κλειδώνει» στον ρόλο του υπέρ-πολυτελούς, χειροποίητου προϊόντος με tailor-made λογική. Με απλά λόγια η Lexus στοχεύει στην avant-garde πολυτέλεια, ενώ το Century στο απόλυτο prestige.

Πού στοχεύει: Rolls-Royce/Bentley στο κάδρο

Η δημόσια στόχευση είναι ξεκάθαρη. Η Century θέλει να απευθυνθεί στην πελατεία Bentley και Rolls-Royce με ιαπωνική αισθητική, φινίρισμα takumi και παραγωγή σε πολύ περιορισμένες ποσότητες. Το coupe concept λειτουργεί ως βιτρίνα αυτής της πρόθεσης, αναδεικνύοντας υλικά/τεχνικές και τελετουργία επιβίβασης που περιμένει κανείς σε τέτοιες κατηγορίες.

Παραγωγή και διάθεση: τι γνωρίζουμε

Επίσημο χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει. Η Toyota κρατά κλειστά τα χαρτιά της για το αν το coupe θα περάσει αυτούσιο στην παραγωγή ή θα αποτελέσει προπομπό για μελλοντικό μοντέλο. Με βάση την πρόσφατη εταιρική ενημέρωση και τα επίσημα υλικά της Japan Mobility Show 2025, είναι σαφές πως το brand-building της Century βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Τι κρατάμε;

Century ως αυτόνομο brand στην κορυφή της Toyota, πάνω από Lexus .

Coupe concept με ασύμμετρες συρόμενες πόρτες , yoke και τετραθέσιο lounge.

Στόχος η υπερ-πολυτέλεια : “One of One” φιλοσοφία, άμεσος ανταγωνισμός Rolls-Royce/Bentley .

Καμία τεχνική επιβεβαίωση ακόμη. Ενδείξεις για θερμικό/υβριδικό υπόβαθρο, όχι EV τύπου Spectre.

