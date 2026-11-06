Χάκαραν τα ψυγεία. Μπορούν να πάρουν τον έλεγχο και του αυτοκινήτου μας;

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι μονίμως συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, όταν παράλληλα έχουν συστήματα αυτόνομης οδήγησης, κάτι που μετά τις πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις ακούγεται ανησυχητικό.

Οι πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις επαναφέρουν ένα ερώτημα που αφορά και την αυτοκίνηση. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, μπορείς να τα χειρίζεσαι και να τα ξεκλειδώνεις από το κινητό σου τηλέφωνο όπου κι αν βρίσκεσαι, ενώ πολλά μπορούν ήδη να στρίβουν, να επιταχύνουν και να φρενάρουν με περιορισμένη παρέμβαση του οδηγού (ή και καθόλου). Πόσο προστατευμένα είναι από κάποιον που θα ήθελε να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά;

Ψυγεία που χακαρίστηκαν. Αεροπορικές πτήσεις που δέχθηκαν απειλές για βόμβα. Και οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για προμήθειες που θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός νοικοκυριού για 72 ώρες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες, με τις ειδήσεις των τελευταίων ημερών να έχουν εντείνει τη συζήτηση για την ασφάλεια και την ετοιμότητα της Ευρώπης.

Τα περιστατικά αυτά δεν είναι απαραίτητα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Οι απειλές για βόμβες στις πτήσεις ερευνώνται και δεν έχει τεκμηριωθεί κοινή προέλευσή τους με τις επιθέσεις στα συστήματα ψύξης. Αντίστοιχα, οι ευρωπαϊκές οδηγίες για τις 72 ώρες αφορούν γενικότερα την προετοιμασία για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Παρά τις αναγκαίες αυτές διευκρινίσεις, είναι δύσκολο να μη σταθεί κανείς σε κάτι που αναδεικνύουν οι επιθέσεις στα ψυγεία. Μια παρέμβαση από απόσταση, μέσα από ένα ψηφιακό σύστημα, μπορεί να έχει συνέπειες στον πραγματικό κόσμο.

Κάπως έτσι γεννήθηκε ένα ερώτημα που αφορά και την αυτοκίνηση. Τι γίνεται με όλα αυτά τα software-defined και connected vehicles; Με τα αυτοκίνητα δηλαδή που βασίζονται όλο και περισσότερο στο λογισμικό και επικοινωνούν με το διαδίκτυο;

Μια εμπειρία λίγες ημέρες νωρίτερα Η απορία έγινε πιο έντονη και για έναν ακόμη λόγο. Πριν από λίγες ημέρες, στους αυτοκινητοδρόμους της Γαλλίας, είχα την ευκαιρία να οδηγήσω τη νέα BMW Σειρά 3 και να δοκιμάσω το σύστημα υποβοήθησης που επιτρέπει στον οδηγό, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να αφήσει τα χέρια από το τιμόνι. Το αυτοκίνητο συνέχιζε να ακολουθεί την πορεία του, να διατηρεί την απόστασή του από το προπορευόμενο όχημα και να προσαρμόζει την ταχύτητά του. Ο οδηγός, φυσικά, παρέμενε υπεύθυνος να παρακολουθεί τον δρόμο και να επέμβει όποτε χρειαζόταν. Αντίστοιχη εμπειρία είχαμε και στην Ελλάδα με το BlueCruise της Ford. Συστήματα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν βγαλμένα από το μέλλον βρίσκονται πλέον σε αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ανάμεσά μας.

Η χρονική σύμπτωση με τις επιθέσεις στα ψυγεία έκανε την απορία αναπόφευκτη. Αν το αυτοκίνητο μπορεί ήδη να επηρεάζει μόνο του τη διεύθυνση, την επιτάχυνση και την πέδηση, τι θα συνέβαινε αν κάποιος κατάφερνε να αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στα συστήματά του;

Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή όσο ένα «ναι» ή ένα «όχι». Υπάρχουν όμως πραγματικά περιστατικά και έρευνες που δείχνουν γιατί το ερώτημα αξίζει να τεθεί.

Από τα σούπερ μάρκετ στον κυβερνοχώρο

Η ιστορία με τα ψυγεία ήταν από εκείνες που αρχικά ακούγονται σχεδόν απίστευτες. Συστήματα διαχείρισης ψυγείων και καταψυκτών σε ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ βρέθηκαν στο στόχαστρο κυβερνοεπιθέσεων, με αποτέλεσμα να αλλάξει η λειτουργία τους και να ανέβει η θερμοκρασία. Τρόφιμα καταστράφηκαν και καταστήματα υπέστησαν σημαντικές οικονομικές ζημιές.

Τα πρώτα περιστατικά καταγράφηκαν στη Γαλλία τον Οκτώβριο, ενώ ακολούθησε νέο κύμα σε ευρωπαϊκές χώρες στις αρχές Νοεμβρίου. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας, ENISA, μαζί με ευρωπαϊκούς θεσμούς και αρμόδιες υπηρεσίες, συνέστησαν στις επιχειρήσεις να λάβουν μέτρα για να περιορίσουν την έκθεση των συστημάτων τους. Τα συστήματα αυτά ήταν συνδεδεμένα ώστε οι υπεύθυνοι να μπορούν να παρακολουθούν τη λειτουργία τους και να πραγματοποιούν παρεμβάσεις από απόσταση. Μια δυνατότητα χρήσιμη για τη συντήρηση, η οποία όμως χρειάζεται και την κατάλληλη προστασία.

Στην Ελλάδα υπήρξαν επίσης καταγγελίες επαγγελματιών για ύποπτη παρέμβαση σε συστήματα ψύξης, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί σύνδεσή τους με τις επιθέσεις στο εξωτερικό.

Η σκηνή με τα Tesla

Υπάρχει μια σκηνή από το Leave the World Behind που πολλοί πιθανότατα θυμούνται. Η Τζούλια Ρόμπερτς και η οικογένειά της προσπαθούν να διαφύγουν, την ώρα που μια μυστηριώδης κυβερνοεπίθεση έχει προκαλέσει χάος. Στον δρόμο συναντούν δεκάδες λευκά Tesla που έχουν συγκρουστεί μεταξύ τους. Λίγο αργότερα, περισσότερα αυτοκίνητα εμφανίζονται χωρίς οδηγό και πέφτουν πάνω στα προηγούμενα.

Η σκηνή είναι εντυπωσιακή, τρομακτική και σίγουρα κινηματογραφική. Πρόκειται για μυθοπλασία, όχι για αναπαράσταση ενός πραγματικού περιστατικού. Η παρουσία των Tesla στην ταινία δεν αποτελεί απόδειξη ότι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα μπορούν στην πραγματική ζωή να χρησιμοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο. Πίσω από την κινηματογραφική υπερβολή, όμως, υπάρχει μια σκέψη που γίνεται όλο και πιο επίκαιρη. Όσο το αυτοκίνητο συνδέεται με περισσότερες υπηρεσίες και αναλαμβάνει περισσότερες λειτουργίες οδήγησης, τόσο μεγαλώνει και η σημασία της ψηφιακής του προστασίας.

Το αυτοκίνητο είναι πλέον μέρος ενός δικτύου

Ένα σύγχρονο αυτοκίνητο επικοινωνεί με πολύ περισσότερα συστήματα απ’ όσα βλέπει ο οδηγός μέσα από την κεντρική οθόνη. Ανάλογα με το μοντέλο και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο κατασκευαστής, μπορεί να συνδέεται με μια εφαρμογή στο κινητό, με υπολογιστές της εταιρείας, με δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και με υπηρεσίες εξωτερικών συνεργατών. Μέσα από αυτή τη σύνδεση, ο ιδιοκτήτης μπορεί να δει πού βρίσκεται το αυτοκίνητό του, να ελέγξει την κατάσταση της φόρτισης, να προγραμματίσει τον κλιματισμό ή να ενημερωθεί αν έχει αφήσει κάποια πόρτα ξεκλείδωτη.

Σε αρκετά μοντέλα, η σύνδεση επιτρέπει και ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού. Μια διόρθωση ή μια νέα λειτουργία μπορεί να φτάσει στο αυτοκίνητο χωρίς αυτό να χρειαστεί απαραίτητα να περάσει από συνεργείο. Όλα αυτά προσφέρουν ευκολία και δυνατότητες που μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν. Ταυτόχρονα, κάθε σημείο επικοινωνίας πρέπει να προστατεύεται. Η εφαρμογή, ο λογαριασμός του ιδιοκτήτη, η διαδικτυακή υποδομή του κατασκευαστή και το ίδιο το αυτοκίνητο αποτελούν κομμάτια μιας μεγαλύτερης ψηφιακής αλυσίδας.

Μπορεί να παραβιαστεί ένα αυτοκίνητο;

Η σύντομη απάντηση είναι ναι. Και δεν χρειάζεται να ανατρέξουμε σε κάποιο υποθετικό σενάριο για να το διαπιστώσουμε. Το πιο γνωστό παράδειγμα μας γυρίζει πίσω στο 2015. Τότε, δύο ερευνητές κυβερνοασφάλειας εκμεταλλεύτηκαν μια αδυναμία στο συνδεδεμένο σύστημα πολυμέσων ενός Jeep Cherokee και κατάφεραν να επηρεάσουν από απόσταση λειτουργίες του αυτοκινήτου. Στην ελεγχόμενη επίδειξή τους απέδειξαν ότι η πρόσβαση μπορούσε, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να φτάσει και σε συστήματα που σχετίζονται με την κίνηση, μεταξύ των οποίων τα φρένα και η διεύθυνση.

Η υπόθεση οδήγησε σε ανάκληση περίπου 1,4 εκατομμυρίων οχημάτων, για ενημέρωση λογισμικού και λήψη μέτρων προστασίας.

Εδώ χρειάζεται να ξεχωρίσουμε την απόδειξη μιας αδυναμίας από την κακόβουλη εκμετάλλευσή της. Η αμερικανική αρχή οδικής ασφάλειας NHTSA εξέτασε στη συνέχεια αναφορές ιδιοκτητών και δεν επιβεβαίωσε περιστατικά κακόβουλης παραβίασης στα αρχεία που αξιολόγησε. Η αδυναμία, ωστόσο, ήταν υπαρκτή και η έρευνα έδειξε ότι μπορούσε να επηρεαστεί η λειτουργία του αυτοκινήτου υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Και αυτή η υπόθεση αποτέλεσε ένα σημαντικό καμπανάκι για την αυτοκινητοβιομηχανία. Έκτοτε, οι κατασκευαστές έχουν εξελίξει τα συστήματα προστασίας τους και η κυβερνοασφάλεια αποτελεί πλέον μέρος του κανονιστικού πλαισίου για τα νέα οχήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πιθανό κενό έχει εξαλειφθεί, αλλά ότι η προστασία αντιμετωπίζεται σήμερα πιο συστηματικά.

Το ξεκλείδωμα, το τιμόνι και η απόσταση ανάμεσά τους

Μια ψηφιακή παραβίαση δεν χρειάζεται να μοιάζει με σκηνή ταινίας για να είναι σοβαρή. Κάποιος θα μπορούσε, για παράδειγμα, να επιχειρήσει να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη ή να εντοπίσει τη θέση του αυτοκινήτου. Σε άλλες περιπτώσεις, η αδυναμία ενός συστήματος θα μπορούσε να αφορά λειτουργίες όπως το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα.

Το 2024, ερευνητές ανακοίνωσαν ότι είχαν εντοπίσει αδυναμίες σε διαδικτυακές υπηρεσίες της Kia στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την έρευνά τους, αυτές μπορούσαν, σε οχήματα με τον κατάλληλο εξοπλισμό, να επιτρέψουν πρόσβαση σε λειτουργίες όπως ο εντοπισμός και το ξεκλείδωμα. Οι ερευνητές ενημέρωσαν την εταιρεία και το πρόβλημα διορθώθηκε πριν από τη δημοσιοποίηση της έρευνας. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, η Kia είχε επιβεβαιώσει ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις κακόβουλης εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης αδυναμίας.

Η έρευνα αφορούσε υπηρεσίες και υποδομές της αμερικανικής αγοράς. Δεν μπορούμε επομένως να συμπεράνουμε ότι η ίδια αδυναμία ίσχυε με τον ίδιο τρόπο για όλα τα αυτοκίνητα της μάρκας ή για όσα κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Το παράδειγμα δείχνει, πάντως, ότι η πιθανή «είσοδος» δεν βρίσκεται απαραίτητα στο ίδιο το αυτοκίνητο. Μπορεί να βρίσκεται σε μια διαδικτυακή υπηρεσία που επικοινωνεί μαζί του.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος καταφέρει να ξεκλειδώσει ένα αυτοκίνητο από απόσταση μπορεί αυτομάτως να χειριστεί και το τιμόνι ή τα φρένα του. Ανάμεσα στα διαφορετικά συστήματα υπάρχουν δικαιώματα πρόσβασης και δικλίδες ασφαλείας, οι οποίες διαφέρουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή και από μοντέλο σε μοντέλο.

Η υποβοηθούμενη οδήγηση αλλάζει την εξίσωση;

Εδώ είναι που τα νεότερα συστήματα υποβοήθησης κάνουν τη συζήτηση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

Η νέα BMW Σειρά 3 που οδηγήσαμε στη Γαλλία μπορεί, με το Highway Assistant, να επιτρέπει hands-free οδήγηση σε κατάλληλους αυτοκινητοδρόμους μέχρι τα 130 χλμ./ώρα. Το σύστημα ανήκει στο επίπεδο 2 της ταξινόμησης SAE, επομένως ο οδηγός πρέπει να παρακολουθεί διαρκώς τον δρόμο και να είναι έτοιμος να επέμβει.

Το αυτοκίνητο αναλαμβάνει μέρος της οδήγησης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ ο άνθρωπος πίσω από το τιμόνι εξακολουθεί να έχει την ευθύνη και να επιβλέπει τη λειτουργία του. Το ουσιαστικό είναι ότι τα αυτοκίνητα αυτά διαθέτουν ήδη τους μηχανισμούς που τους επιτρέπουν να επηρεάζουν ηλεκτρονικά τη διεύθυνση, την επιτάχυνση και την πέδηση.

Η τεχνολογική δυνατότητα να κινηθεί το αυτοκίνητο χωρίς διαρκή χειρισμό του τιμονιού και των πεντάλ υπάρχει ήδη. Αυτό που παραμένει διαφορετικό ερώτημα είναι αν ένας τρίτος θα μπορούσε να αποκτήσει παράνομη πρόσβαση σε αυτά τα συστήματα.

Για να φτάσει από μια εξωτερική σύνδεση σε λειτουργίες που σχετίζονται με την οδήγηση, θα έπρεπε να υπερβεί τις δικλίδες προστασίας και να βρει τρόπο να επηρεάσει εντολές ή δεδομένα που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα συστήματα. Το αν κάτι τέτοιο είναι δυνατό εξαρτάται από την αρχιτεκτονική και τις αδυναμίες κάθε οχήματος. Η ύπαρξη ενός συστήματος επιπέδου 2 ή «2+» δεν αποδεικνύει ότι ένα αυτοκίνητο είναι πιο εύκολο να παραβιαστεί. Δείχνει όμως γιατί η προστασία αυτών των λειτουργιών είναι τόσο σημαντική. Η ίδια η NHTSA επισημαίνει ότι η συνύπαρξη ασύρματων επικοινωνιών και τεχνολογιών που επηρεάζουν την οδήγηση διευρύνει τα σημεία που πρέπει να εξετάζονται για πιθανούς κινδύνους.

Θα μπορούσαν να επηρεαστούν πολλά αυτοκίνητα μαζί;

Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα που προκύπτουν από τις επιθέσεις στα συστήματα ψύξης. Τα αυτοκίνητα μιας εταιρείας, ή ακόμη και διαφορετικών εταιρειών, μπορεί να χρησιμοποιούν κοινό λογισμικό, μονάδες επικοινωνίας από τον ίδιο προμηθευτή ή κοινές διαδικτυακές υπηρεσίες.

Θεωρητικά, μια σοβαρή αδυναμία σε ένα τέτοιο κοινό σημείο θα μπορούσε να επηρεάσει μεγάλο αριθμό οχημάτων. Το είδος και η έκταση της επίδρασης, όμως, θα εξαρτώνταν από την ίδια την αδυναμία και από τις δικλίδες ασφαλείας που υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Αυτό απέχει από την εικόνα δεκάδων αυτοκινήτων που ξαφνικά κινούνται ακυβέρνητα, όπως στην ταινία. Η υπόθεση των ψυγείων δεν αποδεικνύει ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί μια αντίστοιχη επίθεση σε έναν στόλο αυτοκινήτων. Αναδεικνύει, όμως, γιατί πρέπει να εξετάζονται με προσοχή οι κοινές ψηφιακές υποδομές.

Υπάρχει και η θετική πλευρά της ίδιας τεχνολογίας. Όπου υποστηρίζονται ασύρματες ενημερώσεις, ένας κατασκευαστής μπορεί ενδεχομένως να διορθώσει μια αδυναμία σε μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων χωρίς να περιμένει κάθε ιδιοκτήτη να κλείσει ραντεβού στο συνεργείο.

Υπάρχουν κανόνες; Η προστασία των αυτοκινήτων από κυβερνοεπιθέσεις δεν έχει αφεθεί αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια των εταιρειών. Ο κανονισμός UN R155 προβλέπει διαδικασίες για τη διαχείριση των κινδύνων κυβερνοασφάλειας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι σχετικές απαιτήσεις έγιναν υποχρεωτικές για τους νέους τύπους οχημάτων από τον Ιούλιο του 2022 και για τα νέα οχήματα από τον Ιούλιο του 2024. Παράλληλα, ο κανονισμός UN R156 αφορά τη διαχείριση των ενημερώσεων λογισμικού. Η ύπαρξη κανόνων είναι ουσιαστική. Δεν σημαίνει, όμως, ότι ένα αυτοκίνητο αποκτά μόνιμη προστασία τη στιγμή που βγαίνει από το εργοστάσιο. Οι απειλές εξελίσσονται, νέες αδυναμίες εντοπίζονται και το λογισμικό χρειάζεται παρακολούθηση και υποστήριξη.

Τι συμβαίνει όταν το αυτοκίνητο γεράσει;

Η συζήτηση συνήθως επικεντρώνεται στα καινούργια μοντέλα, στις νέες οθόνες και στις δυνατότητες που θα αποκτήσουν μέσω μιας μελλοντικής αναβάθμισης.

Ένα αυτοκίνητο όμως δεν έχει τον κύκλο ζωής ενός κινητού τηλεφώνου. Μπορεί να παραμείνει στον δρόμο για πολλά χρόνια, να αλλάξει αρκετούς ιδιοκτήτες και να συνεχίσει να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία σχεδιάστηκαν πολύ νωρίτερα. Για πόσο διάστημα θα παρέχει ο κατασκευαστής ενημερώσεις ασφαλείας; Τι θα συμβεί αν μια συνδεδεμένη υπηρεσία σταματήσει να λειτουργεί; Πώς θα ενημερωθεί ο δεύτερος ή ο τρίτος ιδιοκτήτης για ένα πρόβλημα που εντοπίστηκε χρόνια μετά την πώληση;

Είναι ερωτήματα που αξίζουν ξεκάθαρες απαντήσεις, ειδικά σε μια αγορά όπως η ελληνική, όπου τα αυτοκίνητα συχνά παραμένουν σε κυκλοφορία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τι μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης;

Ο οδηγός δεν μπορεί να ελέγξει την αρχιτεκτονική του αυτοκινήτου ή την ασφάλεια των υπολογιστών του κατασκευαστή. Μπορεί όμως να φροντίσει ορισμένα βασικά σημεία. Ένας ισχυρός και μοναδικός κωδικός στην εφαρμογή του αυτοκινήτου είναι μια καλή αρχή. Όπου υπάρχει η δυνατότητα, χρήσιμη είναι και η ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας δύο βημάτων. Εξίσου σημαντικό είναι να εγκαθίστανται οι επίσημες ενημερώσεις και να ελέγχεται αν εκκρεμεί κάποια ανάκληση ή ενημέρωση λογισμικού.

Στην αγορά μεταχειρισμένου συνδεδεμένου αυτοκινήτου, ο νέος ιδιοκτήτης καλό είναι να βεβαιωθεί ότι έχουν αφαιρεθεί ο λογαριασμός και τα ψηφιακά κλειδιά του προηγούμενου. Αντίστοιχα, πριν από την πώληση, χρειάζεται αποσύνδεση των προσωπικών λογαριασμών και διαγραφή των αποθηκευμένων δεδομένων, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Η ανησυχία παραμένει

Δεν γνωρίζω ποιοι βρίσκονται πίσω από τις πρόσφατες επιθέσεις στα ψυγεία. Αν πρόκειται για μεμονωμένους δράστες, οργανωμένες ομάδες ή κρατικούς φορείς. Ούτε υπάρχουν, μέχρι στιγμής, στοιχεία που να επιτρέπουν να αποδώσουμε τα περιστατικά στη Ρωσία, στο Ιράν ή σε κάποιο αυτόνομο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Δεν θέλω να καταφύγω σε σενάρια καταστροφολογίας ή να επιχειρήσω μια κοινωνικοπολιτική ανάλυση για το τι μπορεί να συμβαίνει στην Ευρώπη ή τον Κόσμο όλο. Οφείλω όμως να παραδεχτώ ότι όλη αυτή η συνδεσιμότητα, η ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση από το λογισμικό και η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν και έναν προβληματισμό. Η τεχνολογία μάς προσφέρει δυνατότητες που πριν από λίγα χρόνια δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε. Την ίδια στιγμή, τα πρόσφατα περιστατικά μάς θυμίζουν ότι τα ψηφιακά συστήματα μπορεί να έχουν κενά ασφαλείας, με συνέπειες που ξεπερνούν την οθόνη ενός υπολογιστή. Και όταν ανάμεσα στις συνδεδεμένες συσκευές βρίσκονται και τα ίδια μας τα αυτοκίνητα, ναι, ανησυχώ. Ίσως λοιπόν ήρθε η ώρα να μιλάμε για την ψηφιακή τους προστασία με την ίδια σοβαρότητα που μιλάμε για τα φρένα, τους αερόσακους και τα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης.