EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Χαλάνε» τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο κρύο; – Θυμόμαστε το περσινό «φιάσκο» της Αράχωβας και τι μάθαμε από αυτό

ΤΕΤΑΡΤΗ | 31.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
chalane-ta-ilektrika-aftokinita-sto-kryo-thymomaste-to-persino-fiasko-tis-arachovas-kai-ti-mathame-apo-afto-745574

Μέρες που είναι και εν όψει της κακοκαιρίας που αναμένεται, επαναφέρουμε ένα θέμα που μονοπώλησε την ειδησεογραφία πέρσι και έριξε -αδίκως- το φταίξιμο στα EV

Ήταν την ημέρα των Χριστουγέννων πέρσι όταν τα δελτία ειδήσεων και τα site φωτίστηκαν συγχρονισμένα, σαν τα λαμπάκια στο δέντρο: «Κόλλησαν στα χιόνια αυτοκίνητα στην Αράχωβα». Της ειδήσεως αυτής, ακολούθησε η «σταύρωση» και η υπόδειξη του ένοχου, που δεν ήταν άλλος -σύμφωνα με πολλούς- από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Κάπως έτσι, το πανελλήνιο έμαθε ότι «τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν κάνουν για το κρύο» και ότι «χαλάνε στα χιόνια».

Η ιστορία μας έχει διδάξει, ειδικά στην χώρα μας, ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως θέλουν να μας πείσουν ότι είναι και ότι η απλούστερη (και να προσθέσουμε εύπεπτη) εξήγηση βάση της μεθοδολογικής απαγωγής του ξυραφιού του Όκκαμ, δεν ισχύει πάντα. Τελικά, το πρόβλημα στην Αράχωβα προκλήθηκε από έναν συνδυασμό  καταστάσεων και συνθηκών, σαν αυτές που δημιουργούν τις τέλειες καταιγίδες:

1. Απότομη μεταβολή του καιρού

2. Αυξημένη κυκλοφορία στον δρόμο

3. Κάκιστη διαχείριση από την τροχαία

4. YOLO οδηγοί που από αλυσίδες ξέρουν μόνο αυτές του λαιμού

5. YOLO οδηγοί που δεν γνωρίζουν τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις των αυτοκινήτων τους

Απ΄ολα αυτά βέβαια, ήταν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που ως αποδιοπομπαίοι τράγοι ξόρκισαν τις χρόνιες παθογένειες της νεοελληνικής πραγματικότητας και έσωσαν την υπόληψη της τροχαίας και των αρχών του πιο διάσημου ίσως χειμερινού προορισμού της χώρας. Και κάπως έτσι ξεκίνησε ένα «γαϊτανάκι» καφενειακών συζητήσεων περί των ηλεκτρικών αυτοκινήτων,  ότι «δεν κάνουν για κρύο» και ότι είναι «άχρηστα στα χιόνια» και άλλα τέτοια ωραία, πασπαλισμένα ως άλλοι κουραμπιέδες με μπόλικη άχνη ημιμάθειας.

Για το θέμα είχαμε τοποθετηθεί άμεσα και τα είχαμε πει από το δικό μας διαδικτυακό βήμα:

Πολύ ωραία τα εξηγεί επίσης από το δικό του βήμα ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, που θυμήθηκε επίσης το περιστατικό, εν όψει μάλιστα της κακοκαιρίας που προβλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα, με χιόνια και σε πεδινές περιοχές. Μπορείτε να διαβάσετε το εξαιρετικό σχετικό του άρθρο εδώ:

Για φέτος, ας είμαστε όλοι πιο συνετοί και μυαλωμένοι.

Διαφορετικά, η επικρατούσα τάση είναι οι αγρότες και τα μπλόκα, μπορούμε πάντα να ρίξουμε το φταίξιμο σε αυτούς. 

Tags
#Αράχωβα#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις