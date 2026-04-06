quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Χαμός για το Fuel Pass με 30 αιτήσεις το… δευτερόλεπτο – «Έπεσε» η πλατφόρμα

ΔΕΥΤΕΡΑ | 06.04.2026
Autotypos Team
chamos-gia-to-fuel-pass-me-30-aitiseis-to-defterolepto-epese-i-platforma-798754

Σοβαρά τεχνικά προβλήματα αντιμετωπίζει, από τα πρώτα λεπτά μετά την επίσημη εκκίνησή της στις 4:30 το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας, η πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων για τη χορήγηση επιδότησης αγοράς καυσίμων Fuel Pass ΙΙΙ

Σε λιγότερο από μία ώρα λειτουργίας της, η πλατφόρμα vouchers.gov.gr κατέρρευσε και ήταν αδύνατη η είσοδος και λειτουργία της εφαρμογής. Μέχρι τότε, είχαν πραγματοποιηθεί ήδη 16.000 είσοδοι πολιτών και εκδόθηκαν περίπου 15.500 εγκρίσεις πληρωμών, οι οποίες προωθήθηκαν άμεσα στα τραπεζικά ιδρύματα προς ολοκλήρωση και πίστωση των σχετικών ποσών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την επίλυση του προβλήματος απαιτήθηκε έκτακτη σύσκεψη επιτελών των συναρμόδιων υπουργείων με τους τεχνικούς της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο της διασύνδεσης και άντλησης των στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων των συναρμοδίων φορέων (όπως της ΑΑΔΕ, του Υπουργείου Μεταφορών κλπ).

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές, πριν σημειωθεί η κατάρρευση της πλατφόρμας υποδοχής αιτήσεων για το Fuel Pass, καταγράφονταν 30 είσοδοι ανά δευτερόλεπτο. Η λειτουργία της πλατφόρμας σταδιακά επανέρχεται. Ωστόσο αρμόδιες στελέχη των εμπλεκόμενων υπουργείων επισημαίνουν ότι στο στάδιο των δοκιμών και όλες τις προηγούμενες ημέρες λάμβαναν διαβεβαιώσεις από τους υπευθύνους της αναδόχου εταιρείας ότι το σύστημα είναι έτοιμο και θα ανταπεξέλθει στον φόρτο χωρίς προβλήματα, κάτι που στην πράξη δεν επιβεβαιώνεται προς το παρόν.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Fuel Pass#Fuel pass 3
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Πρόσφατες Ειδήσεις