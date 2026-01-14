quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Χανιά: Χειροπέδες σε 10 μέλη συμμορίας νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες

ΤΕΤΑΡΤΗ | 14.01.2026
Autotypos Team
chania-cheiropedes-se-10-meli-symmorias-nearon-pou-eklevan-motosykletes-789380

Στο ειδώλιο 10 νεαρά μέλη συμμορίας που είχαν «ρημάξει» τα Χανιά, κλέβοντας δεκάδες μοτοσυκλέτες μέσα σε λίγους μήνες

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα (14/01) το πρωί δέκα νεαροί που εμπλέκονται σε κύκλωμα που έκλεβε μοτοσυκλέτες στην πόλη των Χανίων. Σύμφωνα με το creta24.gr, πρόκειται για εννέα Έλληνες και έναν αλλοδαπό, εκ των οποίων οι επτά είναι ανήλικοι.

Οι νεαροί κατηγορούνται για την κλοπή συνολικά 27 μοτοσυκλετών στην περιοχή από τις 18 Νοεμβρίου έως τις 10 Ιανουαρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έτσι δρούσε η συμμορία

Οι νεαροί φέρονται να δρούσαν οργανωμένα ως εγκληματική ομάδα. Ειδικότερα, αφού εντόπιζαν τα δίκυκλα, κατόπτευαν τους χώρους όπου αυτά φυλάσσονταν και παρακάμπτοντας τα διάφορα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν, τα αφαιρούσαν.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων, τις βραδινές ώρες του Σαββάτου (10/01) εντόπισαν τέσσερα μέλη της συμμορίας, τα οποία πιάστηκαν «στα πράσα» να κλέβουν μια μοτοσυκλέτα, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και τα υπόλοιπα μέλη.

Όπως προκύπτει από την μέχρι στιγμής διενεργούμενη έρευνα, οι νεαροί έκλεψαν συνολικά 27 μοτοσυκλέτες, εκ των οποίων εντοπίστηκαν οι 25 και επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11 κινητά τηλέφωνα, μικροποσότητα κάνναβης και μία μάσκα τύπου fullface.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Tags
#μοτοσυκλέτα#Χανιά
