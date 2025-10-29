quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Χάρτης μετάβασης 2025: Ποια καύσιμα κερδίζουν και ποια χάνουν – 3 πίνακες που εξηγούν την αγορά

ΤΕΤΑΡΤΗ | 29.10.2025
Στέλιος Παππάς
chartis-metavasis-2025-poia-kafsima-kerdizoun-kai-poia-chanoun-3-pinakes-pou-exigoun-tin-agora-672865

Όλη η εικόνα του 2025 σε τρεις πίνακες: μερίδια, μεταβολές Σεπτεμβρίου και οι χώρες-κλειδιά για BEV/HEV/PHEV.

Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου κλείνει το 9μηνο με ήπια άνοδο +0,9% YTD, αλλά με σημαντικές ανακατατάξεις στα καύσιμα/τεχνολογίες κίνησης. Τα υβριδικά(HEV) είναι πλέον η νούμερο ένα επιλογή με 34,7% μερίδιο, τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) σταθεροποιούνται στο 16,1%, ενώ τα plug-in υβριδικά (PHEV) κάνουν την έκπληξη με εκρηκτικό ρυθμό ανόδου τον Σεπτέμβριο (+65,4% σε ετήσια βάση). Αντίθετα, βενζίνη και diesel συνεχίζουν πτωτικά, υποχωρώντας συνολικά στο 37% του συνόλου.

Για να φανεί καθαρά «πού πάει» η αγορά, συγκεντρώσαμε σε τρεις σύντομους πίνακες τα βασικά: τα μερίδια ανά τεχνολογία για το 2025 YTD, τις μηνιαίες μεταβολές του Σεπτεμβρίου και τις αγορές-κλειδιά που τραβούν την άνοδο σε BEV/HEV/PHEV. Είναι η πιο συμπυκνωμένη εικόνα του χάρτη μετάβασης σήμερα—ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν και γιατί ο ρυθμός εξηλεκτρισμού παραμένει άνισος ανά την Ευρώπη.

1) Μερίδια αγοράς στην ΕΕ (Ιαν.–Σεπ. 2025)

Κατηγορία Μερίδιο
Hybrid-Electric (HEV) 34,7%
Petrol 27,7%
Battery-Electric (BEV) 16,1%
Plug-in Hybrid (PHEV) 9,0%
Diesel 9,3%
Λοιπά (LPG/CNG κ.ά.) ~3,2%*

*Υπόλοιπο με βάση τα δημοσιευμένα ποσοστά.

2) Τι άλλαξε τον Σεπτέμβριο (ετήσιες μεταβολές)

Κατηγορία Μεταβολή Σεπ. ’25 vs ’24
PHEV +65,4%
BEV +20,0%
HEV +15,9%
Petrol −7,8%
Diesel −14,3%
Οι νέες αφίξεις μοντέλων τόνωσαν τη ζήτηση· τα θερμικά συνεχίζουν πτωτικά.

3) Οι «πρωταθλητές» ανά τεχνολογία (YTD)

Τεχνολογία Αγορές-κλειδιά (μεταβολή YTD)
BEV Γερμανία +38,3%, Βέλγιο +12,4%, Ολλανδία +3,9% (Γαλλία −0,2%)
HEV Γαλλία +28,8%, Ισπανία +28,1%, Γερμανία +10,6%, Ιταλία +9,2%
PHEV Ισπανία +105,2%, Γερμανία +63,9%, Ιταλία +72,6%

Τι κρατάμε;

  • Τα HEV είναι Νο1 σε μερίδιο (34,7%)· BEV στο 16,1% και ανεβαίνουν αργά.

  • PHEV «σαρώνουν» σε ρυθμό: +65,4% τον Σεπτέμβριο.

  • Θερμικά πέφτουν (Petrol/Diesel αρνητικά), πιέζοντας στρατηγικές τιμών/εξοπλισμών.

  • Οι μεγάλες αγορές καθορίζουν το tempo της μετάβασης σε όλη την Ευρώπη.

Πηγή: ACEA

Το Audi με τους 272 PS που καίει πραγματικά κάτω από 4 ευρώ βενζίνης στα 100km τώρα με όφελος 5.000 ευρώ – Διαθέσιμο μέχρι τέλος του μήνα

Δοκιμή Audi Q5 2.0 TDI Quattro: Το (υβριδικό) ντίζελ… ζει και βασιλεύει!

Τέλη κυκλοφορίας: Πότε θα αναρτηθούν – Τι ισχύει για τα πρόστιμα

Tags
#ACEA#αγορά αυτοκινήτου#Ευρώπη#Πωλήσεις
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
