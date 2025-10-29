Χάρτης μετάβασης 2025: Ποια καύσιμα κερδίζουν και ποια χάνουν – 3 πίνακες που εξηγούν την αγορά

Όλη η εικόνα του 2025 σε τρεις πίνακες: μερίδια, μεταβολές Σεπτεμβρίου και οι χώρες-κλειδιά για BEV/HEV/PHEV.

Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου κλείνει το 9μηνο με ήπια άνοδο +0,9% YTD, αλλά με σημαντικές ανακατατάξεις στα καύσιμα/τεχνολογίες κίνησης. Τα υβριδικά(HEV) είναι πλέον η νούμερο ένα επιλογή με 34,7% μερίδιο, τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) σταθεροποιούνται στο 16,1%, ενώ τα plug-in υβριδικά (PHEV) κάνουν την έκπληξη με εκρηκτικό ρυθμό ανόδου τον Σεπτέμβριο (+65,4% σε ετήσια βάση). Αντίθετα, βενζίνη και diesel συνεχίζουν πτωτικά, υποχωρώντας συνολικά στο 37% του συνόλου.

Για να φανεί καθαρά «πού πάει» η αγορά, συγκεντρώσαμε σε τρεις σύντομους πίνακες τα βασικά: τα μερίδια ανά τεχνολογία για το 2025 YTD, τις μηνιαίες μεταβολές του Σεπτεμβρίου και τις αγορές-κλειδιά που τραβούν την άνοδο σε BEV/HEV/PHEV. Είναι η πιο συμπυκνωμένη εικόνα του χάρτη μετάβασης σήμερα—ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν και γιατί ο ρυθμός εξηλεκτρισμού παραμένει άνισος ανά την Ευρώπη.

1) Μερίδια αγοράς στην ΕΕ (Ιαν.–Σεπ. 2025)

Κατηγορία Μερίδιο Hybrid-Electric (HEV) 34,7% Petrol 27,7% Battery-Electric (BEV) 16,1% Plug-in Hybrid (PHEV) 9,0% Diesel 9,3% Λοιπά (LPG/CNG κ.ά.) ~3,2%*

*Υπόλοιπο με βάση τα δημοσιευμένα ποσοστά.

2) Τι άλλαξε τον Σεπτέμβριο (ετήσιες μεταβολές)

Κατηγορία Μεταβολή Σεπ. ’25 vs ’24 PHEV +65,4% BEV +20,0% HEV +15,9% Petrol −7,8% Diesel −14,3% Οι νέες αφίξεις μοντέλων τόνωσαν τη ζήτηση· τα θερμικά συνεχίζουν πτωτικά.

3) Οι «πρωταθλητές» ανά τεχνολογία (YTD)

Τεχνολογία Αγορές-κλειδιά (μεταβολή YTD) BEV Γερμανία +38,3%, Βέλγιο +12,4%, Ολλανδία +3,9% (Γαλλία −0,2%) HEV Γαλλία +28,8%, Ισπανία +28,1%, Γερμανία +10,6%, Ιταλία +9,2% PHEV Ισπανία +105,2%, Γερμανία +63,9%, Ιταλία +72,6%

Τι κρατάμε;

Τα HEV είναι Νο1 σε μερίδιο (34,7%)· BEV στο 16,1% και ανεβαίνουν αργά.

PHEV «σαρώνουν» σε ρυθμό: +65,4% τον Σεπτέμβριο.

Θερμικά πέφτουν (Petrol/Diesel αρνητικά), πιέζοντας στρατηγικές τιμών/εξοπλισμών.

Οι μεγάλες αγορές καθορίζουν το tempo της μετάβασης σε όλη την Ευρώπη.

Πηγή: ACEA

