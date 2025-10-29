Χάρτης μετάβασης 2025: Ποια καύσιμα κερδίζουν και ποια χάνουν – 3 πίνακες που εξηγούν την αγορά

Όλη η εικόνα του 2025 σε τρεις πίνακες: μερίδια, μεταβολές Σεπτεμβρίου και οι χώρες-κλειδιά για BEV/HEV/PHEV.
Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου κλείνει το 9μηνο με ήπια άνοδο +0,9% YTD, αλλά με σημαντικές ανακατατάξεις στα καύσιμα/τεχνολογίες κίνησης. Τα υβριδικά(HEV) είναι πλέον η νούμερο ένα επιλογή με 34,7% μερίδιο, τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) σταθεροποιούνται στο 16,1%, ενώ τα plug-in υβριδικά (PHEV) κάνουν την έκπληξη με εκρηκτικό ρυθμό ανόδου τον Σεπτέμβριο (+65,4% σε ετήσια βάση). Αντίθετα, βενζίνη και diesel συνεχίζουν πτωτικά, υποχωρώντας συνολικά στο 37% του συνόλου.
Για να φανεί καθαρά «πού πάει» η αγορά, συγκεντρώσαμε σε τρεις σύντομους πίνακες τα βασικά: τα μερίδια ανά τεχνολογία για το 2025 YTD, τις μηνιαίες μεταβολές του Σεπτεμβρίου και τις αγορές-κλειδιά που τραβούν την άνοδο σε BEV/HEV/PHEV. Είναι η πιο συμπυκνωμένη εικόνα του χάρτη μετάβασης σήμερα—ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν και γιατί ο ρυθμός εξηλεκτρισμού παραμένει άνισος ανά την Ευρώπη.
1) Μερίδια αγοράς στην ΕΕ (Ιαν.–Σεπ. 2025)
|Κατηγορία
|Μερίδιο
|Hybrid-Electric (HEV)
|34,7%
|Petrol
|27,7%
|Battery-Electric (BEV)
|16,1%
|Plug-in Hybrid (PHEV)
|9,0%
|Diesel
|9,3%
|Λοιπά (LPG/CNG κ.ά.)
|~3,2%*
*Υπόλοιπο με βάση τα δημοσιευμένα ποσοστά.
2) Τι άλλαξε τον Σεπτέμβριο (ετήσιες μεταβολές)
|Κατηγορία
|Μεταβολή Σεπ. ’25 vs ’24
|PHEV
|+65,4%
|BEV
|+20,0%
|HEV
|+15,9%
|Petrol
|−7,8%
|Diesel
|−14,3%
|Οι νέες αφίξεις μοντέλων τόνωσαν τη ζήτηση· τα θερμικά συνεχίζουν πτωτικά.
3) Οι «πρωταθλητές» ανά τεχνολογία (YTD)
|Τεχνολογία
|Αγορές-κλειδιά (μεταβολή YTD)
|BEV
|Γερμανία +38,3%, Βέλγιο +12,4%, Ολλανδία +3,9% (Γαλλία −0,2%)
|HEV
|Γαλλία +28,8%, Ισπανία +28,1%, Γερμανία +10,6%, Ιταλία +9,2%
|PHEV
|Ισπανία +105,2%, Γερμανία +63,9%, Ιταλία +72,6%
Τι κρατάμε;
-
Τα HEV είναι Νο1 σε μερίδιο (34,7%)· BEV στο 16,1% και ανεβαίνουν αργά.
-
PHEV «σαρώνουν» σε ρυθμό: +65,4% τον Σεπτέμβριο.
-
Θερμικά πέφτουν (Petrol/Diesel αρνητικά), πιέζοντας στρατηγικές τιμών/εξοπλισμών.
-
Οι μεγάλες αγορές καθορίζουν το tempo της μετάβασης σε όλη την Ευρώπη.
Πηγή: ACEA
