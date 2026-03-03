Χειροπέδες πέρασαν σε 12 οδηγούς στην Αττική – Τι έκαναν;

Νέα εξόρμηση από τη Διεύθυνση Τροχαίας στους οδικούς άξονες της Αττικής οδήγησε στη βεβαίωση 270 παραβάσεων

Στο πλαίσιο εξόρμησης που σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας και αναπτύχθηκε σε οδικούς άξονες της Αττικής βεβαιώθηκαν 270 παραβάσεις σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 36.725 έλεγχοι και συνελήφθησαν 12 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Οι στοχευμένες δράσεις από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26 Φεβρουαρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (2/3/2026). Στην ειδική εξόρμηση που κάλυπτε όλο το λεκανοπέδιο συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

Πηγή: Astynomia.gr