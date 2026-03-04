Χειροπέδες σε συμμορία ανηλίκων που έκλεινε τον δρόμο και λήστευε οδηγούς

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στις Αχαρνές οδήγησε στην εξάρθρωση μιας συμμορίας ανηλίκων, η οποία διέπραττε ληστείες και κλοπές ακόμα και με σωματική βία

Συνελήφθησαν μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση εννέα ανήλικοι-μέλη συμμορίας που δρούσε κυρίως μέσα στον οικισμό στο Αχαρνές, αιφνιδιάζοντας διερχόμενους οδηγούς. Οι νεαροί χρησιμοποιούσαν αυτοσχέδια εμπόδια στο δρόμο για να ακινητοποιούν οχήματα και με ξύλα ή άλλα αντικείμενα αφαιρούσαν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα από τα θύματα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η βία ήταν ιδιαίτερα σκληρή, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.

Η οργάνωση διέπραττε και διαρρήξεις σε σπίτια της περιοχής, αρπάζοντας κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Από την έρευνα της Αστυνομίας ταυτοποιήθηκαν συνολικά 23 ληστείες και 12 κλοπές που συνδέονται με τη δράση των ανηλίκων, ενώ υπάρχουν ακόμη πέντε άτομα που αναζητούνται.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας 2 Μαρτίου εννέα ανήλικοι, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της συμμορίας.

Πηγή: EleftherosTypos.gr