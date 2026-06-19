Chery Park: Πού θα δεις από κοντά το Super Hybrid SUV των 224 ίππων και 25.990 ευρώ

Chery Park: Ένα διήμερο γεμάτο αυτοκίνητα και οικογενειακές δραστηριότητες απ’ το οποίο δε θα μπορούσε να λείπει το νέο Tiggo 7 Hybrid

Η Chery συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην ελληνική αγορά και το γιορτάζει με το πρώτο της φεστιβάλ, το Chery Park – The Place of Happiness, ένα διήμερο αφιερωμένο στο αυτοκίνητο, την τεχνολογία, τη φύση και την οικογένεια.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Ιουνίου 2026 στο Glasshouse του Anassa City Events, σε έναν καταπράσινο χώρο πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη γκάμα της Chery, αλλά και να δουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το νέο Chery Tiggo 7 Hybrid.

Στην καρδιά του Tiggo 7 HEV βρίσκεται το υβριδικό σύστημα της Chery, το οποίο βασίζεται σε έναν υπερτροφοδοτούμενο 1.5 TGDI βενζινοκινητήρα, που συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο DHT. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 224 PS, νούμερο που τοποθετεί το μοντέλο ψηλά σε επίπεδο απόδοσης για τα δεδομένα της κατηγορίας.

Το εμπορικά πιο δυνατό σημείο του νέου Tiggo 7 HEV είναι προφανώς η τιμή του. Το μοντέλο ξεκινά στην Ελλάδα από 25.990 ευρώ για την έκδοση Comfort, τιμή που το τοποθετεί πολύ επιθετικά απέναντι σε αρκετές προτάσεις της κατηγορίας, ειδικά αν συνυπολογιστεί η ισχύς, η υβριδική τεχνολογία και ο εξοπλισμός που ανακοινώνεται.

Όλα τα μοντέλα της Chery θα είναι εκεί

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, από τις 10:00 έως τις 20:00, τα στελέχη της εταιρείας θα βρίσκονται στον χώρο για να παρουσιάσουν τα μοντέλα της μάρκας και την τεχνολογία Super Hybrid, απαντώντας παράλληλα σε ερωτήσεις των επισκεπτών και βοηθώντας τους να ανακαλύψουν το SUV που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στα αυτοκίνητα. Όλα τα μοντέλα της εταιρείας θα είναι διαθέσιμα για test drive, με κράτηση μέσω του chery.gr ή επιτόπου, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάσουν τον προσομοιωτή πρόσκρουσης του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», αποκτώντας μια διαφορετική εμπειρία γύρω από την οδική ασφάλεια.

Δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και αρκετές δραστηριότητες για τα παιδιά. Την Κυριακή, από τις 11:30 έως τις 14:30, θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια μαγειρικής από το Kids Cooking Club, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου θα υπάρχουν face painting και το Chery Football Experience. Φυσικά, δεν θα λείψουν τα snacks, τα αναψυκτικά και τα παγωτά για μικρούς και μεγάλους.

Για όσους αγαπούν το αυτοκίνητο, αλλά και για όσους αναζητούν μια διαφορετική οικογενειακή έξοδο το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο, το Chery Park υπόσχεται ένα διήμερο γεμάτο νέες εμπειρίες, ψυχαγωγία και γνωριμία με τη νέα εποχή της αυτοκίνησης.

Το ραντεβού δίνεται στο Glasshouse @ Anassa City Events, στη Λεωφόρο Παναγιώτη Κανελλόπουλου 4, στην Αθήνα.