Χιλιάδες εταιρικά οχήματα εντοπίστηκαν χωρίς ασφάλεια ή τέλη κυκλοφορίας. Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ και νέοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι από το 2026

Χιλιάδες οχήματα εταιρειών ενοικίασης, leasing και εμπορίας μεταχειρισμένων εντοπίστηκαν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) την τελευταία πενταετία.

Παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις και τα προβλεπόμενα αυστηρά πρόστιμα, πολλές επιχειρήσεις συνεχίζουν να αγνοούν τη νομοθεσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μεγάλες εταιρείες έλαβαν 300 ή 200 ειδοποιητήρια για ανασφάλιστα ή οχήματα με απλήρωτα τέλη χωρίς να ανταποκριθούν.

Νέα ειδοποιητήρια και προθεσμία συμμόρφωσης

Η Φορολογική Αρχή απέστειλε νέα ειδοποιητήρια με προθεσμία 15 ημερών, η οποία λήγει στα τέλη Οκτωβρίου 2025. Μετά τη λήξη, θα πραγματοποιηθεί νέος κύκλος διασταυρώσεων και στις εταιρείες που δεν συμμορφωθούν θα επιβληθούν βεβαιωμένα πρόστιμα.

Τα πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα κυμαίνονται από 500 έως 1.000 ευρώ, ενώ για μη καταβολή τελών κυκλοφορίας προβλέπονται επιπλέον επιβαρύνσεις ή και δέσμευση πινακίδων.

Νέο σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

Από το 2025, εφαρμόζεται νέο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Διασταυρωτικών Ελέγχων Οχημάτων, που διασυνδέει τα μητρώα της ΑΑΔΕ, του Υπουργείου Μεταφορών, της Αστυνομίας, του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Αυτοκινήτων και της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος.

Η πρώτη ηλεκτρονική διασταύρωση πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2025, ενώ από το 2026 οι έλεγχοι θα γίνονται δύο φορές τον χρόνο – την 1η Μαρτίου και την 1η Αυγούστου.

Το σύστημα ελέγχει ανασφάλιστα οχήματα, απλήρωτα τέλη, έλλειψη ΚΤΕΟ και περιπτώσεις εικονικής ακινησίας. Η ταυτοποίηση γίνεται με βάση τον αριθμό πλαισίου, τον αριθμό κυκλοφορίας και τα τεχνικά στοιχεία κάθε οχήματος.

Οι ποινές ανά κατηγορία παράβασης

Ανασφάλιστα οχήματα : 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης 500 ευρώ για επιβατικά 250 ευρώ για δίκυκλα

Τέλη κυκλοφορίας :

Επιβάλλεται εξόφληση των οφειλόμενων τελών για κάθε έτος και προσαύξηση 25% έως 100% .

Έλλειψη ΚΤΕΟ:

Πρόστιμο 150 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας για 20 ημέρες.

Όλα τα πρόστιμα επιβαρύνονται με ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%. Η ψηφιοποίηση των δεδομένων επιτρέπει πλέον τον άμεσο εντοπισμό παραβάσεων, περιορίζοντας τις δυνατότητες παρανομίας στον στόλο των εταιρικών οχημάτων.

