Χιλιάδες οι κλήσεις από τις “έξυπνες κάμερες” στην Αττική – Πόσο σύντομα θα λειτουργούν οι συνολικά 388 που έχουν τοποθετηθεί;

Περίπου 4.000 κλήσεις έχουν ήδη σταλεί στην Αττική, ενώ 388 νέες κάμερες ενεργοποιούνται πλήρως έως το τέλος Ιουλίου.

Σχεδόν 4.000 κλήσεις για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έχουν ήδη βεβαιωθεί μέσω των «έξυπνων καμερών» που λειτουργούν σε κεντρικά σημεία της Αττικής.

Οι σχετικές πράξεις έχουν αποσταλεί στους παραβάτες, ενώ τα τεχνικά προβλήματα και οι λανθασμένες καταγραφές που είχαν παρουσιαστεί κατά την αρχική εφαρμογή του συστήματος έχουν αντιμετωπιστεί, σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Το δίκτυο επιτήρησης πρόκειται πλέον να επεκταθεί σημαντικά. Οι 388 νέες κάμερες της Περιφέρειας Αττικής έχουν ήδη εγκατασταθεί και απομένουν οι τελευταίες ρυθμίσεις στο λογισμικό τους. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε στις 21 Ιουλίου, θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, δηλαδή περίπου έως το τέλος του μήνα, εφόσον δεν υπάρξει νέα καθυστέρηση.

Οι 4.000 κλήσεις δεν προέρχονται από τις νέες 388 κάμερες

Χρειάζεται να γίνει μία σημαντική διάκριση. Οι περίπου 4.000 παραβάσεις που έχουν ήδη βεβαιωθεί δεν καταγράφηκαν από το σύνολο των 388 νέων καμερών της Περιφέρειας.

Οι συγκεκριμένες συσκευές βρίσκονται ακόμη στο στάδιο των τελικών ρυθμίσεων και δεν έχουν ξεκινήσει όλες την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία τους. Οι κλήσεις προέρχονται από τις «έξυπνες κάμερες» που λειτουργούσαν ήδη πιλοτικά ή κανονικά σε επιλεγμένα σημεία της Αττικής.

Σύστημα καμερών Τρέχουσα κατάσταση Τι καταγράφει Υφιστάμενες «έξυπνες κάμερες» Σε λειτουργία Αρχικά μόνο παραβίαση κόκκινου 388 κάμερες Περιφέρειας Αττικής Πλήρης λειτουργία εντός 10 ημερών Αρχικά μόνο παραβίαση κόκκινου 2 νέες κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης Προγραμματίζεται πιλοτική λειτουργία Κινητό, ζώνη και κράνος 10 κάμερες σε λεωφορεία Ήδη ενεργές Παράνομη κίνηση σε λεωφορειολωρίδες

Πότε ενεργοποιούνται οι 388 νέες κάμερες

Οι συσκευές έχουν τοποθετηθεί και αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται η παραμετροποίηση του λογισμικού και η σύνδεσή τους με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι η πλήρης ενεργοποίηση θα γίνει εντός δέκα ημερών. Με αφετηρία την ανακοίνωση της 21ης Ιουλίου, το χρονοδιάγραμμα οδηγεί προς τις τελευταίες ημέρες του μήνα.

Η λειτουργία τους θα είναι συνεχής, καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο. Οι συσκευές έχουν τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, επομένως ο έλεγχος δεν θα περιορίζεται στις ώρες της ημέρας.

Ποια παράβαση θα καταγράφουν αρχικά

Σε πρώτη φάση, οι 388 κάμερες θα ελέγχουν αποκλειστικά την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιούνται αρχικά για να εντοπίζουν:

υπέρβαση του ορίου ταχύτητας,

χρήση κινητού τηλεφώνου,

μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

οδήγηση δικύκλου χωρίς κράνος,

κίνηση σε λεωφορειολωρίδα.

Οι παραπάνω παραβάσεις θα καλύπτονται από άλλα συστήματα ή από επόμενες φάσεις ανάπτυξης του δικτύου. Οι 388 συσκευές της Περιφέρειας έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να ενεργοποιούνται σε συνδυασμό με τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών και να καταγράφουν τα οχήματα που περνούν τη γραμμή στάσης ενώ το φανάρι είναι κόκκινο.

Σε ποιους δρόμους έχουν τοποθετηθεί

Οι θέσεις επιλέχθηκαν κατόπιν υποδείξεων της Τροχαίας Αττικής, με προτεραιότητα σε διασταυρώσεις και οδικούς άξονες όπου έχουν καταγραφεί σοβαρά τροχαία ατυχήματα ή συστηματικές παραβιάσεις.

Μεταξύ των λεωφόρων και των δρόμων που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό βρίσκονται οι:

Συγγρού,

Βουλιαγμένης,

Κατεχάκη,

Μεσογείων,

Κηφισίας,

Κηφισού,

Πειραιώς,

Ποσειδώνος,

Αλεξάνδρας,

Βασιλίσσης Σοφίας,

Βασιλίσσης Αμαλίας,

Πανεπιστημίου,

Πατησίων,

Αχαρνών,

Θηβών,

Αμφιθέας,

Παιανίας–Κορωπίου,

Δεκελείας,

Δημοκρατίας.

Δεν σημαίνει ότι υπάρχει μία μόνο κάμερα σε κάθε λεωφόρο. Το σύστημα περιλαμβάνει πολλές συσκευές ανά κόμβο, ώστε να καλύπτονται διαφορετικές λωρίδες και κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Πώς καταγράφεται και βεβαιώνεται η παράβαση

Όταν ένα όχημα περάσει με κόκκινο, η κάμερα καταγράφει το περιστατικό και το σχετικό υλικό αποστέλλεται στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης παραβάσεων.

Η μετάδοση των δεδομένων γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η χειροκίνητη μεταφορά φωτογραφιών ή βίντεο από το σημείο. Αποκλειστική πρόσβαση στο υλικό έχει η Ελληνική Αστυνομία, η οποία παραμένει αρμόδια για την επιβεβαίωση και τη βεβαίωση της παράβασης.

Η διαδικασία προβλέπει:

Καταγραφή του περιστατικού από την κάμερα. Αυτόματη μεταφορά φωτογραφιών και βίντεο στο πληροφοριακό σύστημα. Διασταύρωση της πινακίδας και των στοιχείων του οχήματος. Έλεγχο και βεβαίωση από το αρμόδιο αστυνομικό όργανο. Έκδοση και αποστολή της πράξης βεβαίωσης στον παραβάτη.

Η κάμερα, επομένως, καταγράφει και παρέχει το αποδεικτικό υλικό, αλλά η τελική βεβαίωση της παράβασης εξακολουθεί να αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ.

Τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής, οι κάμερες των φωτεινών σηματοδοτών καταγράφουν μόνο το πίσω μέρος του οχήματος.

Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεται η πινακίδα κυκλοφορίας, χωρίς να διακρίνονται τα πρόσωπα του οδηγού και των επιβατών. Το υλικό μεταφέρεται στον κεντρικό server και πρόσβαση σε αυτό έχει μόνο η Ελληνική Αστυνομία.

Η συγκεκριμένη λειτουργία διαφοροποιεί τις κάμερες κόκκινου σηματοδότη από τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό κινητού, ζώνης ή κράνους, καθώς οι τελευταίες πρέπει να αναλύουν τη συμπεριφορά του οδηγού ή του αναβάτη.

Έρχονται ακόμη δύο κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης

Παράλληλα με την ενεργοποίηση των 388 συσκευών, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προγραμματίζει την πιλοτική λειτουργία δύο επιπλέον καμερών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι κάμερες αυτές θα μπορούν να εντοπίζουν διαφορετικές παραβάσεις, όπως:

χρήση κινητού κατά την οδήγηση,

μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων.

Η πιλοτική λειτουργία θα χρησιμοποιηθεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την ευρύτερη ανάπτυξη του δικτύου. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό σε ποια ακριβώς σημεία θα τοποθετηθούν οι δύο νέες συσκευές.

Τι ισχύει για τις λεωφορειολωρίδες

Οι 388 κάμερες της Περιφέρειας δεν θα ελέγχουν την παράνομη είσοδο αυτοκινήτων στις λεωφορειολωρίδες.

Η καταγραφή της συγκεκριμένης παράβασης γίνεται προς το παρόν από δέκα ειδικές κάμερες που έχουν εγκατασταθεί πάνω σε αστικά λεωφορεία. Καθώς το λεωφορείο κινείται στη διαδρομή του, οι κάμερες εντοπίζουν τα οχήματα που χρησιμοποιούν παράνομα τη λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας.

Πρόκειται για διαφορετικό σύστημα από τις σταθερές κάμερες των σηματοδοτών, παρότι όλα τα δίκτυα αναμένεται να συνδέονται σταδιακά με την ενιαία ψηφιακή υποδομή διαχείρισης παραβάσεων.

Τα αρχικά λάθη και οι διορθώσεις

Κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας των καμερών είχαν καταγραφεί περιπτώσεις λανθασμένης αναγνώρισης, ιδιαίτερα σε παραβάσεις που απαιτούν ανάλυση της κίνησης του οδηγού μέσα στην καμπίνα.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε ότι τα τεχνικά ζητήματα έχουν πλέον αντιμετωπιστεί και ότι οι περίπου 4.000 κλήσεις που βεβαιώθηκαν έχουν ήδη αποσταλεί στους παραβάτες.

Η ύπαρξη ανθρώπινου ελέγχου πριν από την οριστική βεβαίωση είναι κρίσιμη, ειδικά στις περιπτώσεις όπου ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης πρέπει να ξεχωρίσει ένα κινητό τηλέφωνο από μια διαφορετική κίνηση του οδηγού.

Τι κρατάμε;