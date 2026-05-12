Χιλιάδες οι κλήσεις για κράνος: 4η η Αττική – Το νησί που βρίσκεται στο νούμερο 1

Πάνω από 2.000 παραβάσεις για κράνος σε μία εβδομάδα. Πρώτη η Κρήτη, 4η η Αττική. Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ.

Η εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» συνεχίζεται σε όλη τη χώρα και τα στοιχεία της 45ης εβδομάδας δείχνουν ότι το πρόβλημα παραμένει μεγάλο. Παρά τα πρόστιμα, τις συνεχείς ενημερωτικές δράσεις και τα δεκάδες δυστυχήματα που έχουν αναδείξει με τον πιο σκληρό τρόπο τη σημασία του κράνους, χιλιάδες οδηγοί και επιβάτες εξακολουθούν να κινούνται χωρίς το βασικότερο μέσο προστασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, το διάστημα από 4 έως 10 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν 18.952 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.958 παραβάσεις σε οδηγούς και 112 παραβάσεις σε επιβάτες. Συνολικά, δηλαδή, καταγράφηκαν 2.070 παραβάσεις που σχετίζονται με τη μη χρήση κράνους.

Πρώτη η Κρήτη, 4η η Αττική

Με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., η Κρήτη βρίσκεται στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας, με 195 παραβάσεις. Ακολουθεί το Νότιο Αιγαίο με 152 παραβάσεις, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Δυτική Ελλάδα με 135 παραβάσεις.

Η Αττική κατατάσσεται στην 4η θέση, με 113 παραβάσεις, αριθμός που παραμένει υψηλός, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τον όγκο των μετακινήσεων με δίκυκλα στο λεκανοπέδιο και την καθημερινή παρουσία μοτοσυκλετών, scooter και επαγγελματιών διανομέων στους δρόμους.

Αναλυτικά, οι παραβάσεις ανά περιφέρεια που ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. έχουν ως εξής:

Περιφέρεια Παραβάσεις Κρήτη 195 Νότιο Αιγαίο 152 Δυτική Ελλάδα 135 Αττική 113 Ιόνια Νησιά 106 Θεσσαλία 86 Πελοπόννησος 64 Κεντρική Μακεδονία 52 Ήπειρος 45 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 34 Στερεά Ελλάδα 27 Θεσσαλονίκη 24 Βόρειο Αιγαίο 23 Δυτική Μακεδονία 14

Το γεγονός ότι στην κορυφή βρίσκονται νησιωτικές και τουριστικές περιοχές δεν περνά απαρατήρητο. Σε μέρη όπου η χρήση δικύκλων είναι πολύ έντονη, είτε από κατοίκους είτε από επισκέπτες, η μη χρήση κράνους παραμένει μια βαθιά ριζωμένη και επικίνδυνη συνήθεια.

Οι παραβάσεις δεν αφορούν μόνο μοτοσυκλέτες

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα όταν δούμε την κατανομή των παραβάσεων. Από τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, οι 1.165 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, εκ των οποίων 53 ήταν εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διανομής. Παράλληλα, καταγράφηκαν 109 παραβάσεις σε επιβάτες δικύκλων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο αριθμός των παραβάσεων σε χρήστες Ε.Π.Η.Ο., δηλαδή Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων, όπως τα ηλεκτρικά πατίνια. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., βεβαιώθηκαν 792 παραβάσεις σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Αυτό δείχνει ότι το ζήτημα του κράνους δεν αφορά πλέον μόνο τις κλασικές μοτοσυκλέτες και τα scooter. Η μικροκινητικότητα έχει μπει δυναμικά στην καθημερινότητα των πόλεων, αλλά σε πολλές περιπτώσεις χωρίς την αντίστοιχη κουλτούρα ασφάλειας.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η μη χρήση κράνους αντιμετωπίζεται πλέον με αυστηρότερες κυρώσεις. Η Πολιτεία επιχειρεί να στείλει σαφές μήνυμα ότι η χρήση πιστοποιημένου κράνους δεν είναι προαιρετική επιλογή, αλλά βασική υποχρέωση για την προστασία της ζωής.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου που δεν φορά κράνος.

και αφαίρεση άδειας οδήγησης για για τον οδηγό δικύκλου που δεν φορά κράνος. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλου που δεν φορά κράνος.

για τον επιβάτη δικύκλου που δεν φορά κράνος. 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο. που δεν φορά κράνος.

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει επίσης ότι σε περίπτωση υποτροπής οι ποινές αυξάνονται σημαντικά, καθώς ο νέος ΚΟΚ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις επαναλαμβανόμενες παραβάσεις.

Η μάστιγα που ξαναφουντώνει

Το πρόβλημα με το κράνος στην Ελλάδα δεν είναι καινούργιο. Είναι μια συνήθεια που φαίνεται να υποχωρεί για λίγο όταν οι έλεγχοι γίνονται πιο έντονοι ή όταν η επικαιρότητα σοκάρεται από ένα τροχαίο, αλλά επιστρέφει ξανά μόλις η πίεση χαλαρώσει.

Αυτό είναι και το πιο ανησυχητικό. Δεν μιλάμε για άγνοια. Οι περισσότεροι οδηγοί γνωρίζουν ότι το κράνος σώζει ζωές. Γνωρίζουν επίσης ότι η πτώση με δίκυκλο, ακόμη και σε χαμηλή ταχύτητα, μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί συνεχίζουν να το αντιμετωπίζουν σαν ταλαιπωρία, σαν αξεσουάρ ή σαν κάτι που χρειάζεται μόνο «όταν βγαίνω στον μεγάλο δρόμο».

Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Το κράνος χρειάζεται και στη μικρή διαδρομή μέχρι το περίπτερο. Χρειάζεται και μέσα στη γειτονιά. Χρειάζεται και στο νησί, και στην πόλη, και στη δουλειά. Τα περισσότερα ατυχήματα δεν συμβαίνουν απαραίτητα σε ταξίδι ή σε υψηλή ταχύτητα. Συμβαίνουν στην καθημερινή μετακίνηση, εκεί όπου ο οδηγός αισθάνεται υπερβολικά άνετα.

Οι διανομείς και η καθημερινή έκθεση στον κίνδυνο

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στους επαγγελματίες διανομείς, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι από τις παραβάσεις οδηγών δικύκλων οι 53 αφορούσαν εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής.

Οι διανομείς είναι από τις πιο εκτεθειμένες ομάδες χρηστών του δρόμου. Κινούνται πολλές ώρες καθημερινά, συχνά υπό πίεση χρόνου, σε πυκνή κυκλοφορία, με συνεχείς στάσεις και εκκινήσεις. Γι’ αυτό ακριβώς η χρήση κράνους δεν μπορεί να είναι διαπραγματεύσιμη.

Το ίδιο ισχύει και για τους εργοδότες. Η οδική ασφάλεια των εργαζομένων δεν μπορεί να μένει στη θεωρία. Ο εξοπλισμός, η εκπαίδευση, η πίεση χρόνου και οι συνθήκες εργασίας είναι όλα κομμάτια της ίδιας εξίσωσης.

Το κράνος δεν είναι θέμα προστίμου

Η συζήτηση δεν πρέπει να μένει μόνο στα 350 ευρώ. Το πρόστιμο είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι ο πραγματικός λόγος για να φορέσει κάποιος κράνος. Ο πραγματικός λόγος είναι ότι σε μια πτώση το κεφάλι είναι το πιο ευάλωτο σημείο του σώματος.

Ένα πιστοποιημένο κράνος δεν κάνει τον αναβάτη άτρωτο. Μειώνει όμως δραστικά τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού. Και αυτή η διαφορά μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα ατύχημα που θα μείνει ως κακή ανάμνηση και σε ένα περιστατικό που θα αλλάξει για πάντα τη ζωή μιας οικογένειας.

Εδώ βρίσκεται και η ουσία της εκστρατείας. Όπως επισημαίνει η Ελληνική Αστυνομία, ο στόχος δεν είναι απλώς η επιβολή κυρώσεων, αλλά η αλλαγή αντίληψης. Να πάψει το κράνος να θεωρείται κάτι που φοράμε επειδή φοβόμαστε την κλήση και να γίνει αυτονόητη κίνηση πριν ξεκινήσει ο κινητήρας.

Η μικροκινητικότητα χρειάζεται κανόνες

Οι 792 παραβάσεις σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. δείχνουν ότι υπάρχει πλέον και ένα δεύτερο μέτωπο. Τα ηλεκτρικά πατίνια και γενικότερα τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα έχουν μπει στην καθημερινότητα, αλλά η χρήση τους πολλές φορές γίνεται χωρίς βασική προστασία.

Το πρόβλημα είναι ότι αρκετοί χρήστες τα αντιμετωπίζουν σαν παιχνίδι ή σαν προσωρινό μέσο μετακίνησης χωρίς πραγματικό κίνδυνο. Όμως ένα ηλεκτρικό πατίνι μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα που αρκεί για σοβαρό τραυματισμό, ειδικά αν ο χρήστης πέσει χωρίς κράνος ή εμπλακεί σε σύγκρουση με όχημα.

Η μικροκινητικότητα μπορεί να είναι χρήσιμη για τις πόλεις, αλλά μόνο εφόσον συνοδεύεται από κανόνες, υποδομές και υπεύθυνη συμπεριφορά.

Γιατί η Κρήτη βρίσκεται στην κορυφή

Η πρώτη θέση της Κρήτης με 195 παραβάσεις δείχνει ένα πρόβλημα που δεν είναι μόνο αριθμητικό. Στο νησί η χρήση δικύκλων είναι εκτεταμένη, τόσο από κατοίκους όσο και από επισκέπτες, ενώ σε πολλές περιοχές το δίκυκλο αποτελεί βασικό μέσο καθημερινής μετακίνησης.

Η αυξημένη χρήση φέρνει και αυξημένο κίνδυνο. Όταν όμως αυτή συνδυάζεται με χαλαρή αντίληψη απέναντι στο κράνος, το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Το ίδιο ισχύει και για άλλες τουριστικές περιοχές, όπως το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά, που επίσης βρίσκονται ψηλά στη λίστα.

Η τουριστική περίοδος δεν μπορεί να σημαίνει χαλάρωση στους κανόνες ασφαλείας.

