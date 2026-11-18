Έξι εβδομάδες πριν αλλάξουν οι όροι του εμπορίου αυτοκινήτων ανάμεσα στην ΕΕ και τη Βρετανία, οι κατασκευαστές ζητούν συμφωνία. Υπολογίζουν ότι μόνο για το 2027 ο λογαριασμός των δασμών μπορεί να φτάσει τα 1,8 δισ. ευρώ.

Πόσο βρετανικό είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που βγαίνει από βρετανικό εργοστάσιο; Για τον αγοραστή, η απάντηση μοιάζει αυτονόητη. Για το τελωνείο, όμως, έχει σημασία και από πού προέρχονται τα εξαρτήματά του. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η προέλευση της μπαταρίας μπορεί να κρίνει αν αυτό το αυτοκίνητο θα περάσει τη Μάγχη αδασμολόγητο ή αν στην είσοδό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβαρυνθεί με δασμό 10%. Το ίδιο ισχύει και στην αντίστροφη διαδρομή.

Αυτό είναι το ζήτημα που θέτουν η ευρωπαϊκή ένωση κατασκευαστών αυτοκινήτων ACEA και η βρετανική ομόλογός της SMMT ενόψει της συνόδου ΕΕ–Ηνωμένου Βασιλείου, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Και οι αριθμοί εξηγούν γιατί οι δύο πλευρές εμφανίζονται με κοινή θέση.

Η μπαταρία θα κρίνει τι περνά αδασμολόγητο τη Μάγχη

Η εμπορική συμφωνία που ακολούθησε το Brexit επιτρέπει στα αυτοκίνητα να περνούν από τη μία αγορά στην άλλη χωρίς δασμούς, εφόσον πληρούν τους λεγόμενους «κανόνες καταγωγής». Από το 2027, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα το απαιτούμενο μερίδιο της αξίας που προέρχεται από την ΕΕ ή το Ηνωμένο Βασίλειο ανεβαίνει στο 55%. Για την ίδια την μπαταρία ισχύουν αυστηρότερα κριτήρια. Έχει σημασία, δηλαδή, τόσο το πού συναρμολογείται η συστοιχία όσο και το από πού προέρχονται οι κυψέλες της.

Η δυσκολία για τους κατασκευαστές είναι ότι τα εργοστάσια μπαταριών και τα δίκτυα προμηθευτών χρειάζονται χρόνο για να καλύψουν τη ζήτηση. Σύμφωνα με έρευνες του κλάδου, λιγότερα από ένα στα τέσσερα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά επιβατικά και βαν που θα διακινηθούν μεταξύ των δύο αγορών το 2027 αναμένεται να καλύπτουν τις νέες απαιτήσεις.

Οι δύο ενώσεις ζητούν να διατηρηθεί αδασμολόγητο το μεγαλύτερο μέρος αυτού του εμπορίου όσο αυξάνεται η τοπική παραγωγή μπαταριών, με πρόνοια και για όσους έχουν ήδη επενδύσει ώστε να πληρούν τους κανόνες.

Το μεγαλύτερο μέρος του λογαριασμού αφορά τις εξαγωγές της ΕΕ προς τη Βρετανία

Αν το πρώτο που έρχεται στο μυαλό είναι τα βρετανικά αυτοκίνητα που εισάγονται στην Ευρώπη, η εκτίμηση του κλάδου έχει ενδιαφέρον. Από τα σχεδόν 1,8 δισ. ευρώ που ενδέχεται να προκύψουν σε δασμούς μέσα στο 2027, περίπου 1,4 δισ. ευρώ αφορούν οχήματα που θα εξαχθούν από την ΕΕ προς τη Βρετανία. Στην αντίθετη κατεύθυνση, η εκτίμηση πλησιάζει τα 400 εκατ. ευρώ. Η Βρετανία, άλλωστε, είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά για τα οχήματα της ΕΕ.

Χωράει η Βρετανία στο «Made in Europe»;

Στο τραπέζι υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα. Η ΕΕ επεξεργάζεται τον λεγόμενο Industrial Accelerator Act, μια νομοθετική πρόταση που συνδέει κίνητρα και δημόσιες προμήθειες με την ευρωπαϊκή παραγωγή. Οι δύο ενώσεις ζητούν τα βρετανικά οχήματα, εξαρτήματα και μπαταρίες να έχουν ισότιμη μεταχείριση. Για ένα εργοστάσιο της ΕΕ που αγοράζει βρετανικά εξαρτήματα, αυτό έχει πρακτική αξία. Για έναν Ευρωπαίο προμηθευτή που στέλνει τα δικά του σε βρετανική γραμμή συναρμολόγησης, επίσης. Συνολικά, το εμπόριο του κλάδου ανάμεσα στις δύο πλευρές φτάνει τα 80 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα;

Το νέο Nissan Leaf, που περιλαμβάνεται στην γκάμα της Nissan Ελλάδας, δίνει ένα καλό παράδειγμα. Φορά ιαπωνικό σήμα, αλλά για την Ευρώπη κατασκευάζεται στο Σάντερλαντ της Αγγλίας. Επομένως, για να φτάσει αδασμολόγητο στην ελληνική αγορά, μετράει ποιο μέρος της αξίας του αυτοκινήτου και της μπαταρίας του προέρχεται από τις δύο πλευρές της συμφωνίας.

Και τι θα δει ο Έλληνας αγοραστής στην έκθεση; Ακόμη κι αν ένα μοντέλο επιβαρυνθεί με δασμό 10% κατά την εισαγωγή του στην ΕΕ, αυτό δεν συνεπάγεται αντίστοιχη αύξηση 10% στην ελληνική τιμή λιανικής. Το πόσο από το επιπλέον κόστος θα απορροφήσουν η μάρκα και ο εισαγωγέας και πόσο θα περάσει στον πελάτη είναι εμπορική απόφαση. Αυτό που διακυβεύεται στις Βρυξέλλες είναι αν θα χρειαστεί να την πάρουν.