Χρήματα τέλος: Τελείωσαν τα επιδόματα στην Ιταλία – Τι γίνεται τώρα;

Εξαντλήθηκαν τα κονδύλια για οικιακούς φορτιστές στην Ιταλία μετά από 16.000 αιτήσεις. Τι γίνεται με τις επιδοτήσεις και τι ισχύει στην Ελλάδα;

Απρόσμενα γρήγορα ολοκληρώθηκε στην Ιταλία η διάθεση των κονδυλίων για την επιδότηση οικιακών φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Περισσότερες από 16.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν μέσα σε περίπου έναν μήνα, με αποτέλεσμα να καλυφθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για το 2026 και να ανακοινωθεί το πρόωρο κλείσιμο της πλατφόρμας.

Η εξέλιξη αφορά το πρόγραμμα Bonus Colonnine Domestiche, μέσω του οποίου η ιταλική κυβέρνηση καλύπτει έως και το 80% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης οικιακών φορτιστών, με επιδότηση που μπορεί να φτάσει τις 1.500 ευρώ για ιδιώτες και τις 8.000 ευρώ για κοινόχρηστες εγκαταστάσεις πολυκατοικιών.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η αρχική προθεσμία υποβολής αιτήσεων έφτανε έως τον Ιανουάριο του 2027. Ωστόσο, η αυξημένη ζήτηση εξάντλησε τα διαθέσιμα χρήματα πολύ νωρίτερα, δημιουργώντας ερωτήματα για όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση αλλά δεν έχουν λάβει ακόμη έγκριση.

Τι σημαίνει όμως αυτή η εξέλιξη και θα μπορούσε να συμβεί κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»;

Τέλος τα χρήματα για το 2026 – Πότε έκλεισαν οι αιτήσεις;

Η πλατφόρμα αιτήσεων για το Bonus Colonnine Domestiche έκλεισε σήμερα, 27 Οκτωβρίου 2026. Η διαδικασία είχε ξεκινήσει στις 22 Σεπτεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε ιδιώτες και πολυκατοικίες να διεκδικήσουν κρατική επιδότηση για την εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.

Μέσα σε περίπου 35 ημέρες κατατέθηκαν περισσότερες από 16.000 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσά ικανά να καλύψουν το σύνολο των διαθέσιμων πόρων για τη φετινή χρονιά. Ο προϋπολογισμός του 2026 ανερχόταν σε 15 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν πλέον να υποβάλουν νέες αιτήσεις μέσω της κανονικής διαδικασίας, εκτός εάν ανακοινωθεί επαναλειτουργία της πλατφόρμας. Πρέπει, πάντως, να ξεκαθαριστεί ότι δεν πρόκειται για κατάργηση των επιδοτήσεων αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ιταλία. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αφορά αποκλειστικά την επιδότηση ιδιωτικών υποδομών φόρτισης.

Πόσα χρήματα έδινε η Ιταλία για έναν οικιακό φορτιστή;

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά κίνητρα για την ανάπτυξη της οικιακής φόρτισης στην Ιταλία. Η επιδότηση καλύπτει το 80% των επιλέξιμων δαπανών για την αγορά και την εγκατάσταση φορτιστών, όπως wallbox και ιδιωτικές μονάδες φόρτισης.

Τα ανώτατα ποσά καθορίζονται ως εξής:

Δικαιούχος Μέγιστη επιδότηση Ιδιώτης 1.500 € Πολυκατοικία, για κοινόχρηστη εγκατάσταση 8.000 €

Για παράδειγμα, ένας ιδιώτης που πραγματοποιεί επιλέξιμη εγκατάσταση συνολικού κόστους 1.500 ευρώ μπορεί να λάβει ενίσχυση 1.200 ευρώ, περιορίζοντας τη δική του συμμετοχή στα 300 ευρώ. Για το 2026, στο πρόγραμμα εντάσσονται εγκαταστάσεις που ολοκληρώθηκαν από τις 26 Ιουνίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Τι θα γίνει με τις 16.000 αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί;

Η εξάντληση των πόρων δεν σημαίνει ότι οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί απορρίπτονται αυτομάτως. Αντίθετα, η αρμόδια υπηρεσία Invitalia, η οποία διαχειρίζεται το πρόγραμμα, προχωρά στον έλεγχο των φακέλων. Οι αιτήσεις εξετάζονται με χρονολογική σειρά υποβολής, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της επιδότησης.

Κατά τη διαδικασία ελέγχονται η πληρότητα των στοιχείων, τα παραστατικά αγοράς και εγκατάστασης, η επιλεξιμότητα του φορτιστή και η συμμόρφωση με τους όρους του προγράμματος. Όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξή της μέσω της προσωπικής τους σελίδας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υποβολή αίτησης δεν ισοδυναμεί με αυτόματη έγκριση ή εξασφαλισμένη καταβολή χρημάτων. Η τελική απόφαση εξαρτάται από την αξιολόγηση και τη διαθεσιμότητα των κονδυλίων.

Θα ανοίξει ξανά η πλατφόρμα στην Ιταλία;

Το ενδεχόμενο δεν αποκλείεται, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο, εάν προκύψουν εκ νέου διαθέσιμοι πόροι για το 2026, θα δημοσιευθεί ξεχωριστή ανακοίνωση σχετικά με την πιθανή επαναλειτουργία της πλατφόρμας.

Επιπλέον, εάν μια αίτηση κριθεί μη παραδεκτή, προβλέπεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα μίας ακόμη υποβολής με τον ίδιο φορολογικό αριθμό, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια.

Στους αρχικούς όρους του προγράμματος αναφέρεται ως καταληκτική ημερομηνία η 31η Ιανουαρίου 2027. Ωστόσο, μετά το πρόωρο κλείσιμο, η δυνατότητα υποβολής δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη χωρίς νέα σχετική ανακοίνωση.

Σε κάθε περίπτωση, η οικονομική ενίσχυση δεν σταματά οριστικά το 2026. Το ιταλικό πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 68 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2030, κατανεμημένο ως εξής:

15 εκατ. ευρώ για το 2026.

για το 2026. 15 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2027 έως το 2029.

από το 2027 έως το 2029. 8 εκατ. ευρώ για το 2030.

Επομένως, υπάρχει ήδη προγραμματισμένη χρηματοδότηση για τις επόμενες χρονιές, αν και αυτό δεν συνεπάγεται ότι οι φετινές αιτήσεις θα μεταφερθούν αυτομάτως στο 2027.

Τι ισχύει στην Ελλάδα με τις επιδοτήσεις για ηλεκτρικά αυτοκίνητα;

Στην Ελλάδα βρίσκεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», το οποίο παρέχει οικονομική ενίσχυση για την αγορά ή χρονομίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και για την απόκτηση επιλέξιμου έξυπνου φορτιστή.

Για τους ιδιώτες, η βασική επιδότηση αγοράς ή χρονομίσθωσης ηλεκτρικού αυτοκινήτου ανέρχεται στις 3.000 ευρώ, για οχήματα με Λιανική Τιμή Προ Φόρων έως 50.000 ευρώ.

Παράλληλα προβλέπονται επιπλέον κίνητρα, όπως:

1.500 ευρώ για την απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου.

για την απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου. 400 ευρώ για την αγορά επιλέξιμου έξυπνου φορτιστή.

για την αγορά επιλέξιμου έξυπνου φορτιστή. Πρόσθετες ενισχύσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, όπως ΑμεΑ, νέοι έως 29 ετών και οικογένειες με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική διαφορά σε σχέση με την Ιταλία.

Το ιταλικό Bonus Colonnine Domestiche αφορά ειδικά την αγορά και εγκατάσταση ιδιωτικής υποδομής φόρτισης, ενώ στην Ελλάδα η ενίσχυση των 400 ευρώ για έξυπνο φορτιστή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων. Δεν πρόκειται δηλαδή για δύο απολύτως αντίστοιχα προγράμματα.

Μπορεί να εξαντληθούν και στην Ελλάδα τα χρήματα;

Η απάντηση είναι ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, καθώς το ελληνικό πρόγραμμα λειτουργεί επίσης με συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Σύμφωνα με την επίσημη πλατφόρμα του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί για τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με τη ρητή πρόβλεψη ότι μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα εφόσον εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι.

Αυτό σημαίνει ότι ένας ενδιαφερόμενος δεν θα πρέπει να θεωρεί πως η ύπαρξη της συγκεκριμένης καταληκτικής ημερομηνίας εγγυάται τη διαθεσιμότητα της επιδότησης μέχρι τότε. Εάν εξαντληθεί ο προϋπολογισμός, οι νέες αιτήσεις ενδέχεται να σταματήσουν να γίνονται δεκτές πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Προς το παρόν, όμως, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη ανακοίνωση αντίστοιχης εξάντλησης του ελληνικού προγράμματος, όπως συνέβη στην Ιταλία. Για όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση, η διαδικασία εξελίσσεται με βάση τους ελληνικούς όρους έγκρισης και πληρωμής. Η πιθανή εξάντληση των πόρων δεν συνεπάγεται αυτομάτως ακύρωση ήδη εγκεκριμένης επιδότησης.

Γιατί η διαθεσιμότητα της επιδότησης επηρεάζει την αγορά ηλεκτρικού;

Το παράδειγμα της Ιταλίας αναδεικνύει έναν παράγοντα που συχνά υποτιμάται κατά την απόφαση αγοράς ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Το κόστος δεν περιορίζεται στην τιμή του ίδιου του οχήματος. Για αρκετούς οδηγούς, ιδιαίτερα όσους διαθέτουν ιδιωτική θέση στάθμευσης, η εγκατάσταση οικιακού φορτιστή αποτελεί σημαντικό μέρος της αρχικής επένδυσης.

Η δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι είναι άλλωστε ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης, καθώς περιορίζει την εξάρτηση από τους δημόσιους φορτιστές και επιτρέπει τη φόρτιση σε ώρες χαμηλότερου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Επομένως, μια επιδότηση που περιορίζει το κόστος εγκατάστασης μπορεί να κάνει τη μετάβαση σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο ευκολότερη. Αντίστοιχα, η ξαφνική εξάντληση των κονδυλίων μπορεί να ανατρέψει τον οικονομικό προγραμματισμό ενός υποψήφιου αγοραστή. Για αυτό και στην περίπτωση της Ελλάδας έχει σημασία να ελέγχεται η διαθεσιμότητα του προγράμματος και οι όροι επιλεξιμότητας πριν συνυπολογιστεί η επιδότηση στο τελικό κόστος απόκτησης.

Το παράδειγμα της Ιταλίας δείχνει ότι ακόμη και ένας πολυετής σχεδιασμός χρηματοδότησης δεν εξασφαλίζει πως τα χρήματα κάθε χρονιάς θα επαρκούν για όλες τις αιτήσεις. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τόσο οι αγοραστές όσο και όσοι σχεδιάζουν τα επόμενα προγράμματα ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης.

Τι κρατάμε;