Για τα μεγάλα έργα υποδομών μίλησαν στο 4ο ΕΤ Forum ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας και ο Πρόεδρος του Τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος Στασινός.

Οι προκλήσεις είναι πολλές, αλλά είμαστε σε μια εποχή που έχουμε τα περισσότερα έργα, τόνισε ο υπουργός Μεταφορών και αναφερόμενος ειδικά στον ΒΟΑΚ τόνισε πως από το καλοκαίρι του 2025 υλοποιούμε μέτρα οδικής ασφάλειας, για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε λιγότερα τροχαία ατυχήματα και όντως από τον Ιούλιο και μετά έχουμε 131 χλμ οδικής ασφάλειας απο την Κίσσαμο ως το Ηράκλειο.

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε και στο πόσο έχει συμβάλλει το μετρό και στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης, όπου καταγράφεται μείωση οχημάτων κατά 10% στο κέντρο της πόλης. Χαρακτήρισε το έργο του fly over πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα, κι εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα δοθεί στην κυκλοφορία τον Μάιο του 2027.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ από την πλευρά του, θέλησε να δώσει έμφαση στις συντηρήσεις των έργων, λέγοντας πως πρέπει να μπει σε αυτές μεγάλη προτεραιότητα, δεδομένου ότι σώζουν ζωές, με τον υπουργό να σημειώνει πως υπάρχει προτεραιοποίηση στα έργα συντήρησης, αναφέροντας ενδεικτικά αυτά που γίνονται στην Εγνατία Οδό, αλλά και στα σχολεία χάρη στο πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου.

Αναφερόμενος στη νέα γενιά των έργων, ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα-Οινόη ή αλλιώς «παράκαμψη της Αττικής», ώστε να υπάρχει μια ασφαλής διέξοδος για τα βαρέα οχήματα χωρίς να περνούν από τον αστικό ιστό.

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Άλλο ένα έργο είναι ο τριπλός κόμβος στο Σκαραμαγκά, όπου ενώνονται η περιφερειακή Αιγάλεω με την εθνική οδό και τη γέφυρα Σχιστού και σε τρία χρόνια θα είναι έτοιμος.

Η παρέμβαση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, το πιο σύγχρονο στη νοτιοανατολική Ευρώπη, η παράκαμψη της Χαλκίδας, το Μπράλλος-Άμφισσα, το Γιάννενα-Κακκαβιά, η παράκαμψη της Αλεξανδρούπολης είναι κάποια μόνο από τα οδικά έργα, ενώ σε εξέλιξη είναι και αρδευτικά έργα σε όλη την επικράτεια.

Στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό είναι να δημιουργούμε υποδομές ανθεκτικές, που βοηθούν στην καθημερινότητα των πολιτών και προσθέτουν στην ασφάλεια των μετακινήσεων.

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν ώστε να αποσυμφορηθεί το κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους της πρωτεύουσας, ο πρόεδρος του ΤΤΕ σημείωσε πως μεταξύ άλλων πρέπει να γίνει μια σύνδεση της περιφερειακής Υμηττού με το Ελληνικό, σαν μια συνέχεια της Αττικής Οδού. Σημείωσε πάντως πως το σημαντικό είναι να μειωθεί η χρήση του αυτοκινήτου, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με τη βελτίωση των συγκοινωνιών.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε και στον σημαντικό εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ, σημειώνοντας πάντως πως δεν σταματάμε εδώ, καθώς στόχος είναι να βελτιωθούν κι άλλο οι υποδομές. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, τόνισε ο κ. Δήμας, σημειώνοντας πως οι πόροι είναι συγκεκριμένοι και εξαντλούνται και προσπαθούμε να κάνουμε τη σωστή διαχείριση.