Χριστούγεννα 2025: Πως θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ – Οι αλλαγές σε Μετρό, λεωφορεία και Τραμ

Ειδικό εορταστικό πρόγραμμα για τα ΜΜΜ την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων – Δείτε τις αλλαγές

Με ειδικό εορταστικό πρόγραμμα θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων, καθώς τα δρομολόγια θα ακολουθούν ωράριο Κυριακής και αργιών.

Λόγω του εορταστικού προγράμματος, υπάρχουν στοχευμένες αλλαγές σε συγκεκριμένες γραμμές λόγω έργων και εκδηλώσεων.

Κέντρο Αθήνας και Αεροδρόμιο (Τρίτη 23 Δεκεμβρίου):

Γραμμές 400 & Χ95: Θα υπάρξει προσωρινή και μερική τροποποίηση από τις 01:00 έως τις 05:00 τα ξημερώματα, εντός του Δήμου Αθηναίων.

Ελευσίνα (Τρίτη 23 Δεκεμβρίου)

Γραμμή 862: Μερική αλλαγή διαδρομής από τις 08:00 έως τις 15:00, λόγω τεχνικών έργων που πραγματοποιούνται στην οδό Θείρων

Γραμμή 862: Προσωρινή τροποποίηση δρομολογίου στην Ελευσίνα λόγω έργων την Τρίτη 23/12)

Γραμμή 862: Αλλαγή διαδρομής την Τρίτη 23/12 στην Ελευσίνα (08:00–15:00)

Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό (Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου)

Γραμμή 704: Προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής από τις 11:00 έως τις 14:00.

Στο μεταξύ, επιπλέον δρομολόγια θα εκτελεί Μετρό την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών λόγω των ανοικτών καταστημάτων.

Πειραιάς

Γραμμή 826: Λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, η γραμμή θα τροποποιηθεί μερικώς και προσωρινά από τις 07:00 έως τις 15:00.

Επιπλέον τρεις συρμοί την Κυριακή 28/12

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, δρομολογούνται έως τρεις επιπλέον συρμούς σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές του μετρό, που θα συμβάλλουν στην αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών από τους σταθμούς.

Την Τρίτη 25 Δεκεμβρίου και την Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2024, όπως όλες τις αργίες, τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ θα κινούνται με δρομολόγια Κυριακής και αργιών.

Πηγή: EleftherosTypos.gr