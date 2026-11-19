Από ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης έως ένα οικογενειακό SUV ή ένα επαγγελματικό όχημα, η Citroën προσφέρει όφελος έως 4.800 ευρώ στη γκάμα της. Ποια μοντέλα αφορά η ενέργεια και με ποιες επιλογές κινητήρων διατίθενται;

Η επιλογή ενός καινούριου αυτοκινήτου ξεκινά συνήθως από τις ανάγκες της καθημερινότητας. Ένα μικρό μοντέλο για την πόλη, ένα ευρύχωρο οικογενειακό SUV ή ένα επαγγελματικό όχημα για τη δουλειά έχουν διαφορετικό ρόλο, αλλά και μια κοινή παράμετρο: το κόστος αγοράς. Με αφορμή την Black Friday, η Citroën προχωρά στη δική της εμπορική ενέργεια, δίνοντάς της το όνομα Red Friday. Μέσω αυτής προσφέρει όφελος που φτάνει έως τα 4.800 ευρώ στη γκάμα των επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων της.

Η ενέργεια ισχύει έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, μέσω του επίσημου δικτύου διανομέων της μάρκας, και περιλαμβάνει θερμικές, υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Στην περίπτωση των τελευταίων προσφέρεται επιπλέον δώρο ένας οικιακός φορτιστής Wallbox 22 kW.

Citroën C3: Για την πόλη και όχι μόνο

Στην αφετηρία της επιβατικής γκάμας βρίσκεται το Citroën C3, με διαστάσεις που διευκολύνουν την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη και σχεδιασμό που παραπέμπει σε SUV. Η έμφαση στην άνεση αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά με τα οποία η γαλλική μάρκα επιχειρεί να το ξεχωρίσει στην κατηγορία του.

Η γκάμα περιλαμβάνει τον βενζινοκινητήρα Turbo 100 ίππων με χειροκίνητο κιβώτιο και την υβριδική έκδοση Hybrid 110 ίππων με αυτόματο κιβώτιο. Στη δεύτερη περίπτωση, το σύστημα των 48V συνδυάζει τον βενζινοκινητήρα με ηλεκτρική υποβοήθηση, χωρίς να απαιτείται φόρτιση από πρίζα.

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Υπάρχει και το αμιγώς ηλεκτρικό ë-C3, με ηλεκτροκινητήρα 113 ίππων και διαφορετικές επιλογές μπαταρίας. Η έκδοση Comfort Range προσφέρει αυτονομία που φτάνει περίπου τα 320 χλμ. στον συνδυασμένο κύκλο WLTP, δίνοντας μια εναλλακτική σε όσους έχουν πρόσβαση σε σημείο φόρτισης.

C3 Aircross: Περισσότεροι χώροι και έως επτά θέσεις

Για όσους χρειάζονται περισσότερους χώρους, το C3 Aircross ακολουθεί μια πιο οικογενειακή λογική. Η δυνατότητα επιλογής έκδοσης με έως επτά θέσεις του δίνει ένα επιπλέον πλεονέκτημα για οικογένειες που χρειάζονται περιστασιακά να μεταφέρουν περισσότερους επιβάτες.

Στις επιλογές κίνησης περιλαμβάνονται ο βενζινοκινητήρας Turbo 100 ίππων με χειροκίνητο κιβώτιο και το αυτόματο Hybrid 145 ίππων. Οι δύο αυτές εκδόσεις προσφέρονται και με δυνατότητα επταθέσιας διαμόρφωσης.

Το αμιγώς ηλεκτρικό ë-C3 Aircross αποδίδει 113 ίππους και, σύμφωνα με τη Citroën, προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας και αυτονομίας: 44 kWh και έως 302 χλμ. για το Comfort Range ή 54 kWh και έως 400 χλμ. για το Extended Range, στον συνδυασμένο κύκλο WLTP. Υποστηρίζει επίσης ταχεία φόρτιση συνεχούς ρεύματος με ισχύ έως 100 kW.

C4: Μικρομεσαίο με χαρακτήρα crossover

Το C4 συνδυάζει στοιχεία crossover με τους χώρους ενός μικρομεσαίου μοντέλου. Είναι μια επιλογή για όποιον αναζητά ένα αυτοκίνητο που θα χρησιμοποιεί καθημερινά στην πόλη, αλλά θα μπορεί παράλληλα να καλύψει και τις ανάγκες ενός ταξιδιού.

Στην υβριδική γκάμα του συναντάμε εκδόσεις με αυτόματο κιβώτιο, μεταξύ των οποίων και το Hybrid 145 ίππων. Το σύστημα 48V υποβοηθά τον βενζινοκινητήρα και μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να κινήσει το αυτοκίνητο ηλεκτρικά για μικρά διαστήματα. Για όσους προτιμούν ένα αμιγώς ηλεκτρικό crossover, το ë-C4 προσφέρει δύο επιλογές. Η έκδοση Comfort Range αποδίδει 136 ίππους, διαθέτει μπαταρία 50 kWh και ανακοινώνει αυτονομία έως 354 χλμ.. Η Extended Range ανεβαίνει στους 156 ίππους, με μπαταρία 54 kWh και έως 416 χλμ., πάντα σύμφωνα με τον συνδυασμένο κύκλο WLTP.

C5 Aircross: Οικογενειακό SUV με περισσότερες επιλογές

Στην κορυφή της επιβατικής γκάμας βρίσκεται το C5 Aircross, με μεγαλύτερη έμφαση στους χώρους και στην άνεση των επιβατών. Απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα οικογενειακό SUV για τις καθημερινές μετακινήσεις, αλλά και για μεγαλύτερες διαδρομές. Η έκδοση Hybrid 145 ίππων συνδυάζει την υβριδική υποβοήθηση με την ευκολία του ανεφοδιασμού με βενζίνη. Για όσους έχουν πρόσβαση σε φόρτιση και θέλουν να πραγματοποιούν μεγάλο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων ηλεκτρικά, υπάρχει και το Plug-in Hybrid 195 ίππων, με μπαταρία 21 kWh και ηλεκτρική αυτονομία έως 96 χλμ. κατά WLTP.

Το αμιγώς ηλεκτρικό ë-C5 Aircross προσφέρεται, σύμφωνα με τη Citroën, σε δύο εκδόσεις: την Comfort Range των 210 ίππων, με μπαταρία 73 kWh και αυτονομία έως 520 χλμ., και τη Long Range των 230 ίππων, με μπαταρία 97 kWh και έως 680 χλμ. στον συνδυασμένο κύκλο WLTP. Η μάρκα ανακοινώνει δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC με ισχύ έως 160 kW.

Δώρο φορτιστής με τα ηλεκτρικά

Για όσους επιλέξουν αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, η Citroën προσφέρει επιπλέον δώρο έναν οικιακό φορτιστή Wallbox 22 kW.

Ο οικιακός φορτιστής επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να συνδέει το αυτοκίνητο όταν επιστρέφει στο σπίτι, ώστε να ξεκινά την επόμενη ημέρα με τη φόρτιση που χρειάζεται. Η πραγματική ισχύς φόρτισης εξαρτάται, ωστόσο, τόσο από τον ενσωματωμένο φορτιστή του αυτοκινήτου όσο και από την ηλεκτρική εγκατάσταση. Πριν από την αγορά, αξίζει ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί από τον διανομέα για τους όρους της προσφοράς και της εγκατάστασης του Wallbox.

Red Friday και για επαγγελματίες

Η ενέργεια επεκτείνεται και στη γκάμα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων της Citroën. Το C3 Van απευθύνεται σε επαγγελματίες που κινούνται και πραγματοποιούν παραδόσεις κυρίως μέσα στην πόλη, ενώ το Berlingo Van αποτελεί μια επιλογή για όσους χρειάζονται περισσότερη πρακτικότητα και χώρο φόρτωσης.

Για μεγαλύτερες μεταφορικές ανάγκες, η γκάμα περιλαμβάνει τα Jumpy και Jumper, με το τελευταίο να απευθύνεται σε όσους χρειάζονται τη μεταφορά μεγαλύτερου όγκου φορτίου. Η Citroën διαθέτει και αμιγώς ηλεκτρικές επιλογές στα επαγγελματικά της μοντέλα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο επίσημο δίκτυο της Citroën έως τις 27 Νοεμβρίου 2026, ώστε να ενημερωθούν για την τελική τιμή, το όφελος και τη διαθεσιμότητα του μοντέλου και της έκδοσης που τους ενδιαφέρουν.