Classic Rally 2025: Ο Πέτρος Καστορίνης παρουσιάζει σήμερα το νέο λεύκωμα

Παρουσίαση του λευκώματος Classic Rally 2025 από τον Πέτρο Καστορίνη στις Ουρσουλίνες. Τι περιλαμβάνει και ποιος είναι.

Η σκηνή των ιστορικών ράλλυ στην Ελλάδα έχει κάτι που δύσκολα μεταφέρεται σε αριθμούς: ανθρώπους που επιμένουν, πληρώματα που ταξιδεύουν για το «βίωμα» και διαδρομές που κουβαλούν μαζί τους όχι μόνο χώμα και άσφαλτο, αλλά και μνήμη. Σε αυτό ακριβώς το σημείο πατά το ετήσιο λεύκωμα “Classic Rally 2025”, που παρουσιάζεται σήμερα από τον Πέτρο Καστορίνη.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η παρουσίαση του λευκώματος “Classic Rally 2025” γίνεται σήμερα, Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου στις 19:30, στην Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών (Ψυχάρη 10, 15451 Νέο Ψυχικό). Σε σχετικές αναρτήσεις/αναφορές στον χώρο των κλασικών, η έναρξη έχει δοθεί και ως 20:00, οπότε πρακτικά μιλάμε για προσέλευση από 19:30 και εκκίνηση λίγο μετά.

Η εκδήλωση αφορά το ετήσιο λεύκωμα που συγκεντρώνει κείμενα και φωτογραφίες από τη σεζόν των ιστορικών ράλλυ (κατηγορία “sporting”), με την επιμέλεια παραγωγής να αναφέρεται πως έχει αναλάβει ο Γιώργος Λαμπέτης.

Ποιος είναι ο Πέτρος Καστορίνης

Ο Πέτρος Καστορίνης έχει μακρά παρουσία στο οικοσύστημα του ελληνικού motorsport, ως άνθρωπος του ειδικού Τύπου και δημιουργός περιεχομένου.

Αναφέρεται ως ιδρυτής και δημιουργός του “Pit” , ενός τίτλου που επιστρέφει στην κυκλοφορία, στηριγμένος στην εμπειρία δεκαετιών και με στόχευση στους ανθρώπους του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού (άσφαλτος και χώμα).

Συνδέεται εκδοτικά με τη North Pages , με την οποία —σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα— εκδίδουν το ετήσιο λεύκωμα ιστορικών ράλλυ με την ονομασία “Classic Rally” .

Παράλληλα, εμφανίζεται ως συνδημιουργός/εκπρόσωπος της παραγωγής σε παρουσιάσεις λευκωμάτων για αγώνες, όπως σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για αφιερωματική έκδοση, μαζί με την Ανδρονίκη Παντιώρα.

Τι είναι το “Classic Rally” και γιατί έχει ενδιαφέρον ως λεύκωμα

Το “Classic Rally” λειτουργεί ως ετήσια αποτύπωση της σεζόν των ιστορικών ράλλυ, με έμφαση στα πληρώματα, στα αυτοκίνητα και στη «μικρή ιστορία» που γράφεται γύρω από κάθε συμμετοχή. Η λογική του λευκώματος δεν είναι να κάνει αναπαραγωγή αποτελεσμάτων, αλλά να αφήσει ένα τεκμηριωμένο αποτύπωμα: εικόνες, στιγμές, διαδρομές, πρόσωπα.

Ενδεικτικά, η περσινή παρουσίαση του Classic Rally 2024 δόθηκε ως μια ολοκληρωμένη αποτύπωση των αγώνων με ιστορικά αυτοκίνητα, από το ράλλυ Σπάρτης έως το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, με φωτογραφίες από τα πληρώματα που συμμετείχαν στον θεσμό.

Για το Classic Rally 2025, η περιγραφή που συνοδεύει το υλικό δίνει και το «μέγεθος» της προσπάθειας: 2.194 km, 23 διανυκτερεύσεις και 7.442 κλικ. Τα νούμερα αυτά, πέρα από εντυπωσιακά, εξηγούν και κάτι πρακτικό: μιλάμε για δουλειά πεδίου, όχι “desk research”.

Όταν οι ειδικές διαδρομές «κουμπώνουν» με την ιστορία του τόπου

Το ενδιαφέρον στο φετινό υλικό είναι ότι δεν μένει μόνο στο αγωνιστικό σκέλος. Η αφήγηση «δένει» τα ιστορικά ράλλυ με τοποθεσίες που έχουν δικό τους βάρος, σαν ένα παράλληλο οδοιπορικό.

Η αφετηρία τοποθετείται στη Σπάρτη και στο αρχαίο της θέατρο, ενώ ο προορισμός φτάνει έως τις Καρυές στις δυτικές πλαγιές του Πάρνωνα, στα 950 m υψόμετρο, με αναφορές στο ιστορικό/μυθολογικό φορτίο της περιοχής (Μενέλαος, Καρυάτιδες). Στη συνέχεια, το ράλλυ Ευβοϊκού «κλειδώνει» στη Ριτσώνα, με ειδική διαδρομή στα «Πλατανάκια», έναν μικρό οικισμό που, όπως σημειώνεται, υπήρξε διαχρονικά τόπος-σημείο για θεατές του παλιού Ακρόπολις.

Λίγο μετά, το σκηνικό μεταφέρεται στη Θήβα και στο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, με ειδική στο Ακραιφνίο (Ακραιφία) και αναφορές σε αρχαιολογικά ίχνη και κλασικές πηγές (Ηρόδοτος, Παυσανίας). Όλο αυτό «κουμπώνει» ως φυσική προετοιμασία/προθάλαμος για την κορύφωση της χρονιάς: το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, που παραμένει το σημείο αναφοράς του θεσμού.

Στην πράξη, η γραμμή που ακολουθεί το λεύκωμα είναι σαφής: τα ιστορικά αυτοκίνητα δεν κινούνται σε «ουδέτερο» φόντο, αλλά διασχίζουν ένα τοπίο με μνήμη, και αυτό αλλάζει τον τρόπο που φωτογραφίζεις και γράφεις.

Sporting ιστορικά: η «άλλη» πλευρά της εποχής μας

Η αναφορά στα ιστορικά τύπου sporting δεν είναι τυπική λεπτομέρεια. Πρόκειται για την πιο «ζωντανή» αγωνιστική έκφραση των ιστορικών ράλλυ, όπου το αυτοκίνητο και το πλήρωμα λειτουργούν σε πραγματικές συνθήκες ειδικής, με ρυθμό και πίεση. Δεν είναι η “βιτρίνα” ενός concours, ούτε αποκλειστικά η μαθηματική ακρίβεια της regularity: είναι η προσπάθεια να κρατήσεις τον χαρακτήρα των κλασικών αυτοκινήτων μέσα σε σύγχρονη διοργάνωση.

Εδώ ακριβώς “γράφει” ένα λεύκωμα: γιατί η εικόνα μπορεί να κρατήσει πράγματα που ο χρόνος στα αποτελέσματα δεν αποτυπώνει (μηχανικούς, service, στιγμές ανάμεσα στις ειδικές, πρόσωπα, λεπτομέρειες αυτοκινήτων που δύσκολα θα ξαναδείς συγκεντρωμένες).