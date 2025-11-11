Compact ηλεκτρικό από την AION με 500 χλμ. αυτονομία και τιμή 6.000 ευρώ (…στην Κίνα)

Το AION UT Super υπόσχεται να ταράξει τα νερά στην κατηγορία των προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αποτελώντας καρπό της συνεργασίας τριών γιγάντων της κινεζικής βιομηχανίας: της GAC Group, της CATL και της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου JD.com

Καινοτόμο μοντέλο διάθεσης μέσω… διαδικτύου

Το όχημα διατίθεται αποκλειστικά μέσω της JD.com, με δύο διαφορετικά σχήματα αγοράς που απευθύνονται σε διαφορετικές ανάγκες καταναλωτών. Όσοι επιλέξουν το πρόγραμμα μίσθωσης μπαταρίας* μπορούν να αποκτήσουν το αυτοκίνητο με μόλις 49.900 yuan (περίπου 6.000 ευρώ), πληρώνοντας επιπλέον 399 yuan μηνιαίως για τη χρήση της μπαταρίας. Εναλλακτικά, η πλήρης αγορά του οχήματος ξεκινά από τα 89.900 yuan (~11.000 ευρώ).

*(σύστημα εναλλάξιμων μπαταριών, αφήνεις την άδεια, παραλαμβάνεις γεμάτη σε ειδικούς σταθμούς που έχουν δημιουργηθεί για αυτό τον λόγο )

Σχεδιασμός με έμφαση στη λειτουργικότητα

Εξωτερικά, το UT Super υιοθετεί τη φιλοσοφία σχεδιασμού του αδελφού μοντέλου, του AION UT 2025, με τη χαρακτηριστική hatchback σιλουέτα που κυριαρχεί στα σύγχρονα ηλεκτρικά compact. Η πρόσοψη ξεχωρίζει χάρη στα διακριτικά φωτιστικά σώματα που τοποθετούνται σε τέσσερα σημεία, ενώ το κεντρικό τμήμα του προφυλακτήρα φιλοξενεί διαγώνια σχεδιασμένα ανοίγματα αερισμού.

Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει δύο εκλεπτυσμένες επιλογές: το Μοβ Monet και το Μπεζ Champs-Élysées, ενώ οι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα να προσωποποιήσουν περαιτέρω την εμφάνιση του οχήματός τους με ειδικά wraps. Οι διαστάσεις του αυτοκινήτου ανέρχονται σε 4,27 μέτρα μήκος, 1,85 μέτρα πλάτος και 1,57 μέτρα ύψος, με το μεταξόνιο να φτάνει τα 2,75 μέτρα. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ζάντες 16 ιντσών, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 17 ίντσες.

Εσωτερικό χώρο με έμφαση στην τεχνολογία

Το εσωτερικό του UT Super ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις σχεδιασμού, με ένα τιμόνι δύο ακτίνων, «αιωρούμενο» όργανο οδήγησης και κεντρική οθόνη αφής. Ο επιλογέας ταχυτήτων τοποθετείται στην κολώνα του τιμονιού, απελευθερώνοντας χώρο στην κεντρική κονσόλα. Διατίθενται δύο συνδυασμοί χρωμάτων για το εσωτερικό, ενώ τα εμπρός καθίσματα προσφέρουν τη δυνατότητα πλήρους κλίσης έως 180 μοίρες.

Το τεχνολογικό highlight του μοντέλου είναι η ενσωμάτωση του συστήματος Huawei Cloud, που υποστηρίζει τεχνητή νοημοσύνη με φωνητικές εντολές και απρόσκοπτη διασύνδεση με συσκευές HarmonyOS, Apple και Android. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ψηφιακό κλειδί μέσω Bluetooth, άνοιγμα με ένα άγγιγμα και στις τέσσερις πόρτες, ηλεκτρικό πορτ-μπαγκάζ, αυτόματους υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής, σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών, τρεις λειτουργίες οδήγησης, cruise control, αισθητήρες παρκαρίσματος, πανοραμική κάμερα 540 μοιρών, ψηφιακό ταμπλό 8,8 ιντσών, κεντρική οθόνη 14,6 ιντσών και σύστημα ήχου έξι ηχείων.

Επιδόσεις και αυτονομία

Η κίνηση πραγματοποιείται μέσω ενός ηλεκτροκινητήρα με μέγιστη ισχύ 100 kilowatt (134 ίπποι) και ροπή 145 Νm. Η μπαταρία LFP οξέος της CATL προσφέρει αυτονομία 500 χιλιομέτρων σύμφωνα με τον κύκλο CLTC, σημαντική βελτίωση σε σχέση με το AION UT 2025 που προσφέρει 330 και 420 χιλιόμετρα αντίστοιχα.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του οχήματος είναι η δυνατότητα αντικατάστασης της μπαταρίας σε μόλις 99 δευτερόλεπτα, λύση που αντιμετωπίζει ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων: τον χρόνο φόρτισης.

