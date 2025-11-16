Continental GT Supersports: Είναι η ελαφρύτερη Bentley που έχει φτιαχτεί εδώ και 85 χρόνια

Δεν το λες συχνά για μια Bentley, αλλά αυτή εδώ δεν έχει σκοπό να σε χαλαρώσει. Η Continental GT Supersports είναι η πιο οδηγοκεντρική εκδοχή του βρετανικού coupe εδώ και δεκαετίες — και η ελαφρύτερη Bentley που έχει βγει από το Crewe τα τελευταία 85 χρόνια.

Αν το όνομα «Supersports» ξυπνά αναμνήσεις, είναι γιατί επιστρέφει με ένα νέο νόημα: λιγότερο βάρος, περισσότερη ουσία.

Η φιλοσοφία της είναι ξεκάθαρη από μακριά. Το σώμα από ανθρακονήματα, ο μεγάλος πίσω διαχύτης και οι τεράστιες εισαγωγές αέρα θυμίζουν track-day car με πολυτελή σήματα. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ό,τι λείπει: δεν υπάρχουν πίσω καθίσματα, ούτε αερανάρτηση, ούτε ηχομόνωση. Η Supersports ζυγίζει 1.995 κιλά -νούμερο αστείο για Bentley– και κάθε κιλό που χάθηκε, δείχνει να άλλαξε τη φυσιογνωμία της.

Από το σατέν στο carbon

Ανοίγοντας την πόρτα, δεν υπάρχει το γνώριμο άρωμα ξύλου και χρωμίου. Το βλέμμα πέφτει πάνω σε carbon bucket seats, μια κονσόλα με ανθρακονημάτινες λεπτομέρειες και ένα απλό, μεταλλικό selector. Η Bentley κράτησε ό,τι χρειαζόταν για την αίσθηση του premium, αλλά έκοψε οτιδήποτε περιττό για την αίσθηση της οδήγησης.

Η θέση οδήγησης είναι πιο χαμηλή, το τιμόνι βαρύτερο και πιο άμεσο, ενώ το περιβάλλον αποπνέει αγωνιστική πειθαρχία – χωρίς να εγκαταλείπει την πολυτέλεια. Ακόμη και το δέρμα Alcantara στα καθίσματα έχει μια τραχιά, «mechanical» αίσθηση, πιο κοντά σε Porsche GT3 παρά σε Bentayga.

Ο ήχος του καθαρού V8

Κάτω από το μακρύ καπό βρίσκεται ο V8 4.0 twin-turbo της μάρκας, εδώ σε μια αγνή, ατρόμητη εκδοχή με 666 ίππους και 800 Nm. Η κίνηση μεταδίδεται μόνο πίσω, μέσω ενός διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων – πρώτη φορά που το Gran Tourer της Bentley εγκαταλείπει τη μόνιμη τετρακίνηση.

Η αίσθηση; Πιο ζωντανή από ποτέ. Η Supersports επιταχύνει στα 100 km/h σε 3,7’’ και φτάνει τα 310 km/h, αλλά το νούμερο δεν λέει όλη την αλήθεια. Ο τρόπος που ξεδιπλώνει τη δύναμή της, με το πίσω διαφορικό e-LSD να δουλεύει διακριτικά, θυμίζει muscle car με βρετανικό savoir faire. Είναι ωμή, αλλά ποτέ άκομψη. Θυμίζει τι σημαίνει να οδηγείς κάτι που δεν προσπαθεί να σε προστατεύσει από τον εαυτό σου.

Η Bentley που «οδηγείται»

Στο δρόμο η Supersports δεν σε αφήνει να ξεχάσεις τι είναι. Η ανάρτηση είναι σφιχτή, η απόκριση στο τιμόνι ηλεκτρισμένη, και κάθε αλλαγή σχέσης συνοδεύεται από ένα στιγμιαίο σκίρτημα στον πίσω άξονα. Δεν είναι φτιαγμένη για να εντυπωσιάζει με τη ροπή της, αλλά με την καθαρότητα του τρόπου που επικοινωνεί. Ακόμη και τα φρένα από ανθρακονημάτινα κεραμικά συμβάλλουν στο “feel” — ελαφρύτερα, προοδευτικά, χωρίς την παραμικρή υποβοήθηση που να θυμίζει SUV. Η Bentley δηλώνει ότι αυτή είναι η πιο αναλογική εμπειρία που μπορείς να έχεις σήμερα σε GT με το φτερωτό «Β» στο καπό. Και μάλλον έχει δίκιο. Μάλιστα, οι ελαφριές ζάντες κατασκευάζονται από τη Manthey Racing, τη περίφημη εταιρεία που φτιάχνει τις ταχύτερες Porsche.

Αποκλειστικότητα και χαρακτήρας

Μόνο 500 κομμάτια θα κατασκευαστούν, όλα αριθμημένα. Καθένα από αυτά αποτελεί μια σπάνια στιγμή «ανεξαρτησίας» για μια μάρκα που τελευταία είχε στραφεί σε plug-in υβριδικές εκδόσεις και ηλεκτρικά concepts. Η Supersports είναι η αντί-πρόταση, το αυτοκίνητο που λέει «όχι» στον εξηλεκτρισμό — τουλάχιστον για λίγο ακόμη.

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη τιμή, αλλά εκτιμάται ότι θα ξεπερνά τις 400.000 ευρώ, τοποθετώντας την Supersports πάνω από κάθε υπάρχουσα Continental GT. Και δικαίως: είναι μια Bentley που μιλά στην ψυχή, όχι μόνο στο πορτοφόλι.

Τι κρατάμε;

Η πιο ελαφριά Bentley από το 1939 – μόλις 1.995 kg.

– μόλις 1.995 kg. V8, RWD και χωρίς υβριδική υποβοήθηση : το καθαρόαιμο GT της μάρκας.

: το καθαρόαιμο GT της μάρκας. Συλλεκτική – μόνο 500 αριθημένες μονάδες

