Corvette και Mercedes συγκρούστηκαν με ταχύτητα σε τρομακτικό ατύχημα – Από θαύμα γλίτωσε πεζός (Video)

Το σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα με πρωταγωνιστές μια Corvette και μια Mercedes άφησε τρεις τραυματίες – Από θαύμα δεν είχαμε νεκρούς

Τρία άτομα τραυματίστηκαν σε ένα σοκαριστικό τροχαίο στο Μανχάταν, όταν μια Chevrolet Corvette Stingray συγκρούστηκε με ένα SUV της Mercedes (πιθανότατα GLS) και κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα αφού πρώτα παρέσυρε έναν πεζό. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, τα δύο οχήματα ενδέχεται να έκαναν το ίδιο πρωί κόντρες στους δρόμους της περιοχής.

Περαστικός γλίτωσε κυριολεκτικά στην τρίχα

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας στη διασταύρωση των West 204th Street και Sherman Avenue. Στο βίντεο φαίνεται τα δύο οχήματα να περνούν από τη διασταύρωση σχεδόν ταυτόχρονα, κινούμενα σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Η ασημί Corvette έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στην αριστερή πλευρά της μαύρης Mercedes, με τα δύο αυτοκίνητα να καταλήγουν στο πεζοδρόμιο.

Εκεί βρισκόταν ένας περαστικός, ο οποίος γλίτωσε πραγματικά από θαύμα. Στο βίντεο μπορούμε να δούμε πως ο πεζός ετοιμαζόταν να διασχίσει τον δρόμο από τη διάβαση, αλλά δίστασε όταν πιθανότατα άκουσε την Corvette να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα. Ο πεζός κάνει αμέσως βήματα πίσω, τα οποία δεν ήταν αρκετά για να βγει από την τρελή πορεία της Corvette, αλλά ήταν αρκετά για να του σώσουν τη ζωή.

Στη συνέχεια, η Corvette προσκρούει σε ένα παρκαρισμένο Fiat 500 και καταλήγει στον τοίχο ενός καταστήματος. Την ίδια στιγμή, η Mercedes σταμάτησε με το πλάι στο πεζοδρόμιο, αφού προσέκρουσε πάνω σε ένα σταθμευμένο Mazda CX-9.

Τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο

Οι εικόνες που καταγράφηκαν αμέσως μετά τη σύγκρουση αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Ο οδηγός και ο συνοδηγός της Corvette είχαν τραυματιστεί και αιμορραγούσαν μετά την πρόσκρουση, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε επίσης ο πεζός που παρασύρθηκε από την Corvette. Και οι τρεις τραυματίες νοσηλεύτηκαν σε σταθερή κατάσταση, χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Στο τιμόνι της Corvette βρισκόταν ένας 27χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο νοσοκομείο. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση, έκθεση σε κίνδυνο και οδήγηση οχήματος χωρίς άδεια.

🚨 The Corvette driver remains in custody facing multiple charges, while police continue tracking the Mercedes driver who ran from the scene. All three injured victims remain in stable condition. https://t.co/LxvVL6KuqO — Asif Khan (@_asif) August 21, 2026

Κάτοικοι της περιοχής υποστήριξαν στις Αρχές ότι η Corvette κινούνταν επικίνδυνα στους δρόμους της γειτονιάς για περισσότερο από μία ώρα πριν από τη σύγκρουση, αλλά και ότι η περιοχή μαστίζεται από περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης και αυτοσχέδιων αγώνων.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου, αλλά και για τον εντοπισμό του οδηγού της Mercedes, ο οποίος φέρεται πως διέφυγε πεζός από το σημείο.

Πηγή: Carscoops.com