CUPRA Born: Στην Ελλάδα η ανανεωμένη έκδοση – Αναλυτικά όλες οι τιμές

Το αμιγώς ηλεκτρικό CUPRA Born περνά στη νέα του φάση με ανασχεδιασμένη εμφάνιση, περισσότερη τεχνολογία, αυτονομία έως 631 km και ισχύ που φτάνει τους 326 ίππους. Η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε ήδη τον νέο τιμοκατάλογο, με τρεις εκδόσεις να συνθέτουν την γκάμα

Το CUPRA Born, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της ισπανικής μάρκας, ανανεώνεται ουσιαστικά, αποκτώντας νέα σχεδιαστικά στοιχεία, αναβαθμισμένο εσωτερικό και περισσότερες τεχνολογίες. Μαζί με τις αλλαγές αυτές έρχονται και οι νέες τιμές για την ελληνική αγορά, οι οποίες καλύπτουν τις τρεις διαθέσιμες εκδόσεις ισχύος και μπαταρίας.

Η βασική έκδοση του νέου Born τοποθετείται πλέον κάτω από το όριο των 40.000 ευρώ, ενώ στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το ισχυρότερο Born VZ των 326 ίππων.

Πόσο κοστίζει το νέο CUPRA Born

Η γκάμα ξεκινά από το Born 58 kWh των 190 ίππων, με προτεινόμενη λιανική τιμή 37.000 ευρώ. Με την έκπτωση λιανικής των 2.000 ευρώ, η τιμή διαμορφώνεται στα 35.000 ευρώ.

Η έκδοση Born Endurance χρησιμοποιεί μεγαλύτερη μπαταρία 79 kWh και ηλεκτροκινητήρα 231 ίππων. Η αρχική τιμή της είναι 43.000 ευρώ, ενώ μετά την αντίστοιχη έκπτωση των 2.000 ευρώ περιορίζεται στα 41.000 ευρώ.

Στην κορυφή βρίσκεται το Born VZ 79 kWh, με απόδοση 326 ίππων, το οποίο τιμολογείται στα 49.500 ευρώ ή στα 47.500 ευρώ μετά την έκπτωση.

Έκδοση Ισχύς Μπαταρία Τιμή Τιμή με έκπτωση Born 190 PS 58 kWh 37.000 € 35.000 € Born Endurance 231 PS 79 kWh 43.000 € 41.000 € Born VZ 326 PS 79 kWh 49.500 € 47.500 €

Αυτονομία έως 631 km

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στην εμφάνιση. Η CUPRA διαμορφώνει πλέον μια ευρύτερη γκάμα συστημάτων κίνησης, ξεκινώντας από την έκδοση των 190 ίππων με μπαταρία LFP 58 kWh. Η δηλωμένη αυτονομία της κυμαίνεται, ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό, μεταξύ 413 και 484 km, ενώ η ταχεία φόρτιση DC φτάνει τα 105 kW.

Το Born Endurance συνδυάζει κινητήρα 231 ίππων με μπαταρία NMC χωρητικότητας 79 kWh. Εδώ η αυτονομία φτάνει έως τα 627 km, ενώ η ισχύς φόρτισης DC αυξάνεται στα 183 kW.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει φυσικά το Born VZ, που χρησιμοποιεί επίσης μπαταρία 79 kWh αλλά ανεβάζει την ισχύ στα 240 kW ή 326 ίππους. Παρά τον σαφώς πιο σπορ προσανατολισμό του, η μέγιστη ανακοινωμένη αυτονομία φτάνει τα 631 km. Και στις τρεις περιπτώσεις υποστηρίζεται φόρτιση AC έως 11 kW.

Νέα εμφάνιση και πιο έντονη ταυτότητα CUPRA

Εξωτερικά, το νέο Born ακολουθεί τη νεότερη σχεδιαστική φιλοσοφία της CUPRA. Η εμπρός όψη έχει ανασχεδιαστεί με τη χαρακτηριστική πλέον λογική «shark nose», ενώ νέα είναι και τα τριγωνικά φωτιστικά σώματα CUPRA Matrix LED.

Οι προφυλακτήρες έχουν επίσης αλλάξει, ενώ στο πίσω μέρος ξεχωρίζει το φωτιζόμενο λογότυπο CUPRA, το οποίο ενσωματώνεται στη νέα τρισδιάστατη φωτεινή υπογραφή.

Οι αλλαγές επιχειρούν ουσιαστικά να φέρουν το Born πιο κοντά αισθητικά στα νεότερα μοντέλα της εταιρείας και να ενισχύσουν τη διαφοροποίησή του από τα υπόλοιπα ηλεκτρικά μοντέλα του ομίλου Volkswagen.

Μεγαλύτερες οθόνες και νέο infotainment

Αντίστοιχη ανανέωση έχει γίνει και στην καμπίνα. Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται πλέον οθόνη αφής 12,9 ιντσών, ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων μεγαλώνει στις 10,25 ίντσες.

Νέο είναι και το τιμόνι, στο οποίο η CUPRA επαναφέρει φυσικά χειριστήρια, ενώ έχουν ανανεωθεί οι επενδύσεις και αρκετά από τα υλικά του εσωτερικού, με χρήση ανακυκλωμένων πρώτων υλών.

Το λειτουργικό σύστημα βασίζεται πλέον στο Google Android, ενώ στις διαθέσιμες λειτουργίες περιλαμβάνονται Mobile Device Key, head-up display με επαυξημένες ενδείξεις και νέο ηχοσύστημα Sennheiser με 10 ηχεία.

One Pedal Driving, Launch Control και V2L

Η CUPRA έχει προσθέσει παράλληλα λειτουργίες που αφορούν τόσο την καθημερινή χρήση όσο και τον πιο δυναμικό χαρακτήρα του Born.

Το One Pedal Driving επιτρέπει την επιβράδυνση του αυτοκινήτου κυρίως μέσω της ανάκτησης ενέργειας όταν ο οδηγός αφήνει το γκάζι, περιορίζοντας την ανάγκη χρήσης του πεντάλ του φρένου.

Στις ισχυρότερες εκδόσεις συναντάμε επίσης Launch Control, ενώ το οδηγικό πακέτο μπορεί να περιλαμβάνει DCC Sport, ESC Sport και προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), χάρη στην οποία η ενέργεια της μπαταρίας του αυτοκινήτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.

Αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης

Ο εξοπλισμός ασφάλειας και υποβοήθησης περιλαμβάνει πλέον νεότερες εκδόσεις συστημάτων όπως τα Travel Assist, Crossroad Assist και Front Assist, καθώς και σύστημα Precrash με ανίχνευση εμποδίων στο πίσω μέρος.

Έτσι, η ανανέωση του Born δεν λειτουργεί απλώς ως αισθητικό facelift, αλλά ως συνολικότερη αναβάθμιση ενός μοντέλου που βρίσκεται στην αγορά από το 2021. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την CUPRA, το Born έχει ξεπεράσει τις 170.000 πωλήσεις παγκοσμίως, αποτελώντας ένα από τα βασικά μοντέλα στην πορεία εξηλεκτρισμού της μάρκας.

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